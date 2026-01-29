Surfista brasileiro morre em acidente de moto durante viagem para competição internacional

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:13
O surfista brasileiro Yam Wisman, 23 anos, morreu nessa terça-feira (27), após sofrer um acidente de moto em Palawan, nas Filipinas. Morador de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, o jovem tinha ido ao país asiático disputar o torneio classificatório La Union International Pro, da World Surf League (WSL), realizado entre os dias 20 e 23 de janeiro.
Embora a competição já tivesse chegado ao fim, o atleta decidiu permanecer na região por mais um período. Segundo familiares, o surfista se envolveu em uma colisão com outra moto, que carregava três pessoas e invadiu a contramão, atingindo frontalmente o brasileiro.
A trajetória de Yam no surf começou com ele ainda muito jovem. Ao longo da carreira, ele se tornou um especialista em longboard, também disputando competições no shortboard. Recentemente, passou a surfar em circuitos internacionais no intuito de se consolidar no cenário competitivo.
A surfista bicampeã brasileira, Luara Mandelli, lamentou a perda do amigo: "Sem acreditar. Semana passada tava com a gente, torcendo nas baterias e surfando com a gente no free surf. Uma pessoa com um ótimo coração. Que Deus conforte o coração da família!", lamentou, em um comentário publicado nas redes sociais. Ele era filho de uma família de origem israelense, que mora no Brasil.
"O longboard brasileiro perde um representante legítimo e que sempre entregou a alma nas suas apresentações, com estilo único e lindo. Vai em paz, irmão! Que Deus cuide dos corações dos familiares e amigos nesse momento de dor imensurável", lamentou outro amigo do surfista, na rede social.