FILIPINAS

Surfista brasileiro morre em acidente de moto durante viagem para competição internacional

Moto invadiu a contramão e atingiu frontalmente o brasileiro.

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:13

Surfista brasileiro morre em acidente de moto durante viagem para competição internacional Crédito: Reprodução

O surfista brasileiro Yam Wisman, 23 anos, morreu nessa terça-feira (27), após sofrer um acidente de moto em Palawan, nas Filipinas. Morador de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, o jovem tinha ido ao país asiático disputar o torneio classificatório La Union International Pro, da World Surf League (WSL), realizado entre os dias 20 e 23 de janeiro.

Embora a competição já tivesse chegado ao fim, o atleta decidiu permanecer na região por mais um período. Segundo familiares, o surfista se envolveu em uma colisão com outra moto, que carregava três pessoas e invadiu a contramão, atingindo frontalmente o brasileiro.

Surfista brasileiro morre em acidente de moto durante viagem para competição internacional 1 de 12

A trajetória de Yam no surf começou com ele ainda muito jovem. Ao longo da carreira, ele se tornou um especialista em longboard, também disputando competições no shortboard. Recentemente, passou a surfar em circuitos internacionais no intuito de se consolidar no cenário competitivo.

A surfista bicampeã brasileira, Luara Mandelli, lamentou a perda do amigo: "Sem acreditar. Semana passada tava com a gente, torcendo nas baterias e surfando com a gente no free surf. Uma pessoa com um ótimo coração. Que Deus conforte o coração da família!", lamentou, em um comentário publicado nas redes sociais. Ele era filho de uma família de origem israelense, que mora no Brasil.