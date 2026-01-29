Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

China executa 11 pessoas ligadas a fraudes e golpes cibernéticos de Mianmar

Condenados incluíam integrantes da “Família Ming”, acusados de vários crimes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 11:26

Imagens do alto mostram complexo KK Park, em Mianmar
Imagens do alto mostram complexo KK Park, em Mianmar Crédito: Planet Labs PBC

A Justiça chinesa executou, nesta quinta-feira (29), 11 pessoas condenadas por integrar organizações criminosas que atuavam a partir de Mianmar, com foco em golpes cibernéticos. As execuções ocorreram após autorização do Supremo Tribunal Popular, segundo informações divulgadas pela agência estatal Xinhua.

De acordo com a imprensa oficial, a decisão foi cumprida por um tribunal da cidade de Wenzhou, na província de Zhejiang, no leste do país. “As execuções foram realizadas por um tribunal na cidade de Wenzhou, na província de Zhejiang, no leste da China, após receber a aprovação do Supremo Tribunal Popular”, informou a Xinhua.

Entre os condenados estavam integrantes do grupo criminoso conhecido como “Família Ming”. As autoridades afirmam que as atividades da organização resultaram na morte de 14 cidadãos chineses e deixaram “muitos outros” feridos. Antes do cumprimento das penas, “os familiares próximos dos criminosos foram autorizados a se encontrar com eles antes da execução”, acrescentou a agência estatal.

Segundo o relatório oficial, os 11 executados foram considerados culpados por uma série de crimes, entre eles “homicídio doloso, lesão corporal dolosa, cárcere privado, fraude e operação de cassinos”. O Supremo Tribunal Popular avaliou que as provas reunidas sobre os delitos praticados desde 2015 eram “conclusivas e suficientes”, conforme a Xinhua.

As investigações estão ligadas à proliferação de centros de fraude pela internet em regiões fronteiriças de Mianmar descritas como áreas sem lei. Esses complexos fazem parte de uma indústria ilegal que movimenta bilhões de dólares e costuma empregar estrangeiros, inclusive muitos chineses.

Relatos de vítimas indicam que diversos trabalhadores foram atraídos ou levados à força para esses locais, onde acabaram submetidos a tráfico humano e coagidos a aplicar golpes online. Nos últimos anos, Pequim ampliou a cooperação com países do Sudeste Asiático para desmontar essas estruturas criminosas, o que resultou na repatriação de milhares de pessoas para a China.

Tags:

China

Mais recentes

Imagem - Deputado e candidato estão entre mortos em acidente aéreo que matou 15 pessoas

Deputado e candidato estão entre mortos em acidente aéreo que matou 15 pessoas
Imagem - Cientistas identificam novo planeta do tamanho da Terra com 50% de chance de ser habitável

Cientistas identificam novo planeta do tamanho da Terra com 50% de chance de ser habitável
Imagem - O fim do mundo está mais perto, apontam cientistas; entenda

O fim do mundo está mais perto, apontam cientistas; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - A lição do jovem de 23 anos que abandonou universidade e hoje comanda negócio milionário
01

A lição do jovem de 23 anos que abandonou universidade e hoje comanda negócio milionário

Imagem - Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)
02

Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)

Imagem - Mulher fotografada por jogador do Corinthians em praia de Salvador se diz 'envergonhada e desesperada'
03

Mulher fotografada por jogador do Corinthians em praia de Salvador se diz 'envergonhada e desesperada'

Imagem - Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida
04

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida