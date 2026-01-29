Acesse sua conta
Pousada de luxo e propina de R$ 300 mil: quem é o traficante que ordenou onda de mortes em cidade baiana

Suspeito estava foragido desde a saída temporária de presídio em Jequié

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 10:45

Apontado como articulador de uma sequência de execuções que espalhou medo em Ipiaú, no sul da Bahia, o traficante Vitor Costa Suliano foi identificado como principal responsável por homicídios registrados na cidade em um intervalo de dois dias, quando ao menos sete pessoas foram mortas. Com mandado de prisão em aberto por tráfico e mortes, ele foi preso em pousada de luxo na quarta-feira (28), em Barra Grande, no município de Maraú.

De acordo com as investigações, Vitor estava foragido desde o dia 5 de janeiro, após não retornar ao Conjunto Penal de Jequié ao fim do benefício da saída temporária de fim de ano. Durante esse período, ele teria passado a comandar ataques contra integrantes de facções rivais, além de manter atuação em esquemas de tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, roubos e aliciamento de adolescentes para atividades criminosas.

Cronologia das mortes

O primeiro homicídio foi registrado na sexta-feira (16), por volta das 21h30, na Rua Dr. Prevenildo, no bairro Euclides Neto. A vítima foi Nerivaldo Santos Damascena Barbosa, de 20 anos, conhecido como “Luizinho”. Ele foi baleado a poucos metros de casa. Moradores relataram ter ouvido cerca de quatro disparos e, em seguida, o barulho de uma motocicleta deixando o local.

Na madrugada de sábado (17), por volta das 3h30, Valmir Santos da Cruz, de 35 anos, conhecido como “Sapo”, foi morto após criminosos invadirem sua residência na Avenida João Durval Carneiro, no bairro Santana, próximo à Academia dos Idosos. Testemunhas disseram ter ouvido pelo menos oito tiros.

Ainda no sábado, por volta das 23h40, Gentil Fróis de Oliveira, de 36 anos, conhecido como “Bode”, foi baleado dentro de casa, na Segunda Travessa dos Cometas, nas proximidades do Rio de Contas, na região central da cidade.

A sequência de crimes continuou na madrugada de domingo (18). Por volta das 2h30, Vinícius Costa da Silva, de 26 anos, conhecido como “Vini”, foi executado dentro do próprio quarto após três homens armados invadirem sua casa, na Rua Joana Henrique, no bairro Euclides Neto.

Cerca de duas horas depois, por volta das 4h15, Iago Lima dos Santos, de 20 anos, morador do distrito de Japomirim, foi morto a tiros próximo a um bar, na Praça de Eventos Álvaro Jardim.

No período da tarde de domingo, o sexto homicídio foi registrado no bairro Dois de Dezembro. Edmarques Batista dos Santos, de 26 anos, conhecido como “Gaso”, foi assassinado a tiros nas proximidades de um bar.

Já por volta das 22h, o sétimo crime voltou a ocorrer no bairro Euclides Neto. Um adolescente de 15 anos, identificado pelo prenome Ítalo, foi perseguido, alcançado e baleado na casa de um vizinho, na Rua José Cidreira.

Ações da polícia

Em nota, a Polícia Militar informou que reforçou o policiamento em Ipiaú por tempo indeterminado. No domingo (18), um homem de 33 anos foi preso no bairro Euclides Neto, suspeito de envolvimento em um dos homicídios, e a motocicleta usada no crime foi apreendida.

No sábado (17), outros três homens foram presos no bairro Pau d’Arco com dois revólveres. Um dos detidos confessou ser dono das armas e relatou envolvimento em homicídios ocorridos no fim de semana.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil, que apura a autoria e a motivação dos crimes.

