Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oito suspeitos que planejavam resgatar presos na cadeia são mortos pela polícia na Bahia

Grupo foi interceptado em área de mata em Eunápolis, onde houve fuga em massa em dezembro de 2024

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 11:02

Material apreendido com suspeitos, segundo SSP
Material apreendido com suspeitos, segundo SSP Crédito: Divulgação

Uma operação integrada das polícias Militar e Civil terminou com oito suspeitos mortos e um policial militar ferido na madrugada desta quinta-feira (29), em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. A ação ocorreu nas proximidades do Rio Jequitinhonha, em uma área de mata fechada no bairro Renovação.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), equipes interceptaram um grupo criminoso que estaria se organizando para tentar resgatar detentos do presídio do município. A abordagem aconteceu por volta das 5h30, durante incursões realizadas por unidades ordinárias e especializadas. 

No momento do cerco, houve troca de tiros. Oito integrantes do grupo foram atingidos, socorridos para uma unidade de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos. Até o momento, não foram divulgadas as identidades dos suspeitos. Informações preliminares indicam a possível participação de traficantes oriundos do Rio de Janeiro.

Operação impediu fuga
Operação impediu fuga Crédito: Alberto Maraux/SSP

Durante a operação, um policial militar da Rondesp Sul foi baleado na perna. Ele recebeu atendimento médico e permanece internado. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Ainda segundo a SSP, armas, carregadores e munições foram apreendidos no local. As ações ostensivas e de inteligência seguem reforçadas em toda a região. Denúncias sobre integrantes de facções criminosas podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181, do Disque Denúncia.

Fuga em 2024

A operação policial desta quinta-feira ocorre pouco mais de um ano após a fuga em massa registrada no Conjunto Penal de Eunápolis, em dezembro de 2024. Na ocasião, oito criminosos armados invadiram a unidade e resgataram Edinaldo Pereira Souza, o Dadá, apontado como liderança do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), além de outros 15 detentos. A ação envolveu tiros contra agentes, corte de grades e a fuga pelo telhado. Dois dias depois, a direção do presídio foi afastada e o governo estadual decretou intervenção administrativa.

Fugitivos Eunápolis

Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
1 de 16
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap

Desde então, o caso teve uma série de desdobramentos. Suspeitos e fugitivos morreram em confrontos, e a ex-diretora Joneuma Silva Neres foi presa em janeiro de 2025. Denúncia do Ministério Público da Bahia aponta que ela obteve ganhos financeiros para atuar em favor de presos ligados à facção PCE, posteriormente incorporada pelo Comando Vermelho, além de irregularidades na gestão que indicam sua participação na fuga.

Mais recentes

Imagem - Pousada de luxo e propina de R$ 300 mil: quem é o traficante que ordenou onda de mortes em cidade baiana

Pousada de luxo e propina de R$ 300 mil: quem é o traficante que ordenou onda de mortes em cidade baiana
Imagem - Baralho do Crime atualizado: veja quem são os criminosos mais procurados da Bahia

Baralho do Crime atualizado: veja quem são os criminosos mais procurados da Bahia
Imagem - Estudo revela dificuldades e violência no atendimento a homens trans gestantes

Estudo revela dificuldades e violência no atendimento a homens trans gestantes

MAIS LIDAS

Imagem - A lição do jovem de 23 anos que abandonou universidade e hoje comanda negócio milionário
01

A lição do jovem de 23 anos que abandonou universidade e hoje comanda negócio milionário

Imagem - Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)
02

Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)

Imagem - Mulher fotografada por jogador do Corinthians em praia de Salvador se diz 'envergonhada e desesperada'
03

Mulher fotografada por jogador do Corinthians em praia de Salvador se diz 'envergonhada e desesperada'

Imagem - Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida
04

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida