Oito suspeitos que planejavam resgatar presos na cadeia são mortos pela polícia na Bahia

Grupo foi interceptado em área de mata em Eunápolis, onde houve fuga em massa em dezembro de 2024

Carol Neves

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 11:02

Material apreendido com suspeitos, segundo SSP Crédito: Divulgação

Uma operação integrada das polícias Militar e Civil terminou com oito suspeitos mortos e um policial militar ferido na madrugada desta quinta-feira (29), em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. A ação ocorreu nas proximidades do Rio Jequitinhonha, em uma área de mata fechada no bairro Renovação.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), equipes interceptaram um grupo criminoso que estaria se organizando para tentar resgatar detentos do presídio do município. A abordagem aconteceu por volta das 5h30, durante incursões realizadas por unidades ordinárias e especializadas.

No momento do cerco, houve troca de tiros. Oito integrantes do grupo foram atingidos, socorridos para uma unidade de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos. Até o momento, não foram divulgadas as identidades dos suspeitos. Informações preliminares indicam a possível participação de traficantes oriundos do Rio de Janeiro.

Operação impediu fuga Crédito: Alberto Maraux/SSP

Durante a operação, um policial militar da Rondesp Sul foi baleado na perna. Ele recebeu atendimento médico e permanece internado. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Ainda segundo a SSP, armas, carregadores e munições foram apreendidos no local. As ações ostensivas e de inteligência seguem reforçadas em toda a região. Denúncias sobre integrantes de facções criminosas podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181, do Disque Denúncia.

Fuga em 2024

A operação policial desta quinta-feira ocorre pouco mais de um ano após a fuga em massa registrada no Conjunto Penal de Eunápolis, em dezembro de 2024. Na ocasião, oito criminosos armados invadiram a unidade e resgataram Edinaldo Pereira Souza, o Dadá, apontado como liderança do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), além de outros 15 detentos. A ação envolveu tiros contra agentes, corte de grades e a fuga pelo telhado. Dois dias depois, a direção do presídio foi afastada e o governo estadual decretou intervenção administrativa.

