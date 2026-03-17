LITERATURA E CULTURA

Atração internacional, curadoria baiana e duração maior: saiba tudo sobre a Bienal do Livro Bahia 2026

A edição deste ano do projeto foi lançada na noite desta terça-feira (17)



Doris Miranda

Gil Santos

Publicado em 17 de março de 2026 às 22:08

Raphael Montes, Julia Quinn e Ailton Krenak são algumas das atrações do projeto Crédito: Divulgação

Com o tema Bahia - Identidade que Ecoa nos Quatro Cantos do Mundo, a edição 2026 da Bienal do Livro Bahia, que acontece de 15 a 21 de abril, no Centro de Convenções Salvador, foi lançada na noite desta segunda (17). no Cinemark. Reconhecida como o principal evento de literatura, cultura e entretenimento do Nordeste, a Bienal do Livro Bahia terá mais de 100 horas de conteúdo em sua programação.

Entre as atrações já confirmadas estão: Julia Quinn, Pilar del Río, Ailton Krenak, Laila Garin, Paula Pimenta, Raphael Montes, Elayne Baeta, Paloma Jorge Amado, NegaFyah, Vitor Martins, Luciany Aparecida, Aline Bei, Caio Zero, Eliana Alvez Cruz, e os cantores Melly e Chico Chico.

Confira quem vai estar na Bienal do Livro Bahia 1 de 5

Para Tatiana Zaccaro, diretora-geral da GL events Exhibitions, empresa que organiza a Bienal do Livro Bahia e que também é responsável pela Bienal do Livro Rio, entre outros grandes eventos, a edição 2026 da Bienal Bahia chega ainda mais diversa e conectada com o mundo. “Ampliar a duração do evento, apostar em uma curadoria 100% baiana e reunir um mix tão plural de editoras reforça o nosso compromisso com a leitura como experiência coletiva, acessível e transformadora”, garante Zaccaro.

Curadoria baiana

Os responsáveis pela escolha dos convidados compõem um time 100% baiano de curadores, o que se justifica pela importância da Bahia para o mundo e pela relevância nacional e internacional desses nomes. À frente do Eixo Literário estão Josélia Aguiar e Itamar Vieira Junior, escritores já renomados; o jornalista, ator, dramaturgo, roteirista e apresentador Aldri Anunciação cuida do Eixo Cultura além do Livro, com a proposta de explorar o diálogo da literatura com a música, o cinema e as artes; o publicitário Deco Lipe se ocupa do Eixo Young Adult, voltado para o público juvenil; a atriz e comediante Maíra Azevedo, conhecida na internet por Tia Má, comandará o Eixo de Atualidades; e a diretora e roteirista Mira Silva continua responsável pelo Eixo Infantil, fundamental para garantir a diversão de toda a família, já que o Espaço Infantil terá atividades contínuas

“É importante falar que esta parceria com a prefeitura de Salvador vai além de um patrocínio, nós estaremos mais uma vez presentes na Bienal com um estande para celebrar o mundo encantado da criança. Vamos celebrar, principalmente, a vida e o legado que traz a nossa escritora Lídia Ortério”, diz Chicco Assis, que diretor de Cidadania Cultural da Secult Salvador.

Josélia Aguiar enfatiza que duas linhas curatoriais estão sendo pensadas com cuidado: “Uma delas aprofundará conversas iniciadas nas Bienais Bahia anteriores, sobre narrativas literárias, históricas e culturais envolvendo o universo baiano; a outra linha, novidade este ano, tem como proposta apresentar autorias no campo da literatura nacional que não tinham sido contempladas ainda pelo público baiano”.

Já Aldri Anunciação aponta que, para as escolhas dele, o livro é como um dispositivo que extrapola a leitura e acende outras linguagens. “As atividades propostas por mim revelam a página virando música, artes visuais, teatro, cinema e jogos eletrônicos, com processos à vista e participação do público”, explica ele. “Minha expectativa é surpreender, criar encontros que permaneçam e gerar entretenimento”, complementa.

Muito mais do que garantir a representatividade regional, o grande trunfo de ter uma curadoria 100% baiana é poder manter viva a conexão entre o local e o global. Daí a importância do eixo voltado para os jovens adultos. “Buscarei propor temas que atravessem o olhar da juventude contemporânea, reunindo convidados e mediadores que os debatam de forma leve, irreverente e, ao mesmo tempo, profunda, tendo a literatura como elo”, afirma Deco Lipe. Em todos os painéis haverá, ao menos, uma convidada ou convidado da Bahia.

Café Literário

Cartão de visitas da Bienal, o Café Literário levará à plateia, diariamente, discussões de temas que são caros à sociedade e se cruzam com a literatura, sempre com o intuito de estimular propostas de soluções ao desenvolvimento.

Entre os nomes confirmados para essas conversas estão figuras de peso, como Ailton Krenak, Aline Bei, Chico Chico, Melly, Laila Garin, Aldri Anunciação, Luciany Aparecida, Cibele Tenório, Andrea del Fuego, Zebrinha, Edma de Góis, João José Reis, Leda Maria Martins, Monique Malcher, Yacunã Tuxá, Ewerton Ulysses Cardoso e Rico Dalasan.

Além dessas atrações, já está confirmado também o aguardado encontro entre Paloma Amado e Pilar del Río. Elas irão conversar sobre a amizade literária Amado-Saramago, as trocas culturais Salvador-Lisboa e os projetos de memória que cada uma dirige em torno desses dois grandes nomes da literatura mundial.

Enquanto Pilar preside a Fundação José Saramago, Paloma é membro do Conselho Diretor da Fundação Casa de Jorge Amado e dirige a Grapiúna, empresa que gerencia os direitos autorais de seu pai.

Editoras participantes

Em relação às editoras participantes, serão mais de três mil metros quadrados de espaço de exibição para os estandes, incluindo grandes expoentes do mercado editorial, como HarperCollins Brasil e Companhia das Letras, além de Cortez Editora, Malê Edições, Planeta, Ciranda Cultural e Aleph. O evento ainda reforça seu vínculo com o mercado editorial local, ao garantir a presença, entre os expositores, de editoras e livrarias baianas, como LDM, Escariz, Letra A, Caramurê, Arpillera, além dos grupos editoriais universitários da Ufba, da Uneb e da Ucsal.

Outro destaque é a presença do Coletivo Compiladas, que reúne diversas editoras independentes, com um estande próprio, e participa pela primeira vez da Bienal do Livro Bahia. A iniciativa – inédita no mercado – tem como objetivo mostrar o valor da cena editorial independente. As dezesseis editoras Compiladas são: Arquipélago Editorial, Dublinense; Bazar do Tempo, Editora Cobogó, Ímã Editorial, Mórula, Editora Oficina Raquel, Seiva, Tabla; Editora Ercolano, Editora Fósforo, Lote 42, Nós, Ubu; Relicário e a baiana Solisluna, única representante do Norte/Nordeste nas Compiladas. .

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