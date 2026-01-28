LITERATURA

Autora de Bridgerton, Julia Quinn é confirmada na Bienal do Livro Bahia

Nova temporada da série inspirada na obra de Julia estreia nesta quinta-feira (29)

Thais Borges

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:09

Julia Quinn é autora de Bridgerton, série de livros que inspirou produção da Netflix Crédito: Reprodução

Fãs de Bridgerton podem comemorar. Autora dos livros Os Bridgerton, que inspiraram a série da Netflix, a escritora Julia Quinn virá a Salvador neste ano. Ela foi confirmada, nesta quarta-feira (28), como uma das atrações da Bienal do Livro Bahia 2026.

A informação foi originalmente divulgada pelo G1, adiantada pela produção do evento, e confirmada pelo Correio com a editora Arqueiro. A participação de Julia será no dia 18 de abril. O evento está marcado para os dias 15 e 21 de abril, no Centro de Convenções da Bahia.

Quarta temporada de Bridgerton é inspirada no terceiro livro da série, Um perfeito Cavalheiro

O anúncio da participação de Julia foi feito um dia antes da estreia da nova temporada da série da Netflix. Os novos episódios contam a história de amor de Benedict Bridgerton (Luke Thompson), com base no terceiro livro da série, Um perfeito cavalheiro.