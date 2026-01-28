Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Autora de Bridgerton, Julia Quinn é confirmada na Bienal do Livro Bahia

Nova temporada da série inspirada na obra de Julia estreia nesta quinta-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:09

Julia Quinn é autora de Bridgerton, série de livros que inspirou produção da Netflix
Julia Quinn é autora de Bridgerton, série de livros que inspirou produção da Netflix Crédito: Reprodução

Fãs de Bridgerton podem comemorar. Autora dos livros Os Bridgerton, que inspiraram a série da Netflix, a escritora Julia Quinn virá a Salvador neste ano. Ela foi confirmada, nesta quarta-feira (28), como uma das atrações da Bienal do Livro Bahia 2026.

A informação foi originalmente divulgada pelo G1, adiantada pela produção do evento, e confirmada pelo Correio com a editora Arqueiro. A participação de Julia será no dia 18 de abril. O evento está marcado para os dias 15 e 21 de abril, no Centro de Convenções da Bahia.

Quarta temporada de Bridgerton é inspirada no terceiro livro da série, Um perfeito Cavalheiro

Quarta temporada de Bridgerton é inspirada no terceiro livro da série, Um perfeito Cavalheiro por Divulgação/Netflix
Quarta temporada de Bridgerton é inspirada no terceiro livro da série, Um perfeito Cavalheiro por Divulgação/Netflix
Quarta temporada de Bridgerton é inspirada no terceiro livro da série, Um perfeito Cavalheiro por Divulgação/Netflix
Quarta temporada de Bridgerton é inspirada no terceiro livro da série, Um perfeito Cavalheiro por Divulgação/Netflix
Quarta temporada de Bridgerton é inspirada no terceiro livro da série, Um perfeito Cavalheiro por Divulgação/Netflix
Quarta temporada de Bridgerton é inspirada no terceiro livro da série, Um perfeito Cavalheiro por Divulgação/Netflix
1 de 6
Quarta temporada de Bridgerton é inspirada no terceiro livro da série, Um perfeito Cavalheiro por Divulgação/Netflix

O anúncio da participação de Julia foi feito um dia antes da estreia da nova temporada da série da Netflix. Os novos episódios contam a história de amor de Benedict Bridgerton (Luke Thompson), com base no terceiro livro da série, Um perfeito cavalheiro.

Julia Quinn já vendeu mais de 25 milhões de livros no mundo. Sua obra já foi traduzida para 37 idiomas. Publicada no Brasil pela editora Arqueiro, ela tem mais de 20 títulos disponíveis aqui.

Leia mais

Imagem - Quer ler mais em 2026? Estes 50 livros de não ficção são um ótimo começo

Quer ler mais em 2026? Estes 50 livros de não ficção são um ótimo começo

Imagem - Prepare-se para chorar: 22 livros tristes que vão te emocionar

Prepare-se para chorar: 22 livros tristes que vão te emocionar

Imagem - Distopia em alta: 18 livros para entender o gênero que reflete o mundo atual

Distopia em alta: 18 livros para entender o gênero que reflete o mundo atual

Mais recentes

Imagem - Trintou, congelou: congelamento de óvulos cresce 26% na Bahia

Trintou, congelou: congelamento de óvulos cresce 26% na Bahia
Imagem - Motorista perde o controle e carro cai no Rio Paraguaçu

Motorista perde o controle e carro cai no Rio Paraguaçu
Imagem - Festa de Iemanjá 2026: confira a programação oficial completa

Festa de Iemanjá 2026: confira a programação oficial completa

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Sessão da Tarde exibe filme de maior bilheteria no Brasil nesta quarta-feira (28 de janeiro)
02

Sessão da Tarde exibe filme de maior bilheteria no Brasil nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)
03

Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)

Imagem - "Alguém deveria começar uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus", diz escritora baiana
04

"Alguém deveria começar uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus", diz escritora baiana