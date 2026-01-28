Autora de Bridgerton, Julia Quinn é confirmada na Bienal do Livro Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:09
Fãs de Bridgerton podem comemorar. Autora dos livros Os Bridgerton, que inspiraram a série da Netflix, a escritora Julia Quinn virá a Salvador neste ano. Ela foi confirmada, nesta quarta-feira (28), como uma das atrações da Bienal do Livro Bahia 2026.
A informação foi originalmente divulgada pelo G1, adiantada pela produção do evento, e confirmada pelo Correio com a editora Arqueiro. A participação de Julia será no dia 18 de abril. O evento está marcado para os dias 15 e 21 de abril, no Centro de Convenções da Bahia.
Quarta temporada de Bridgerton é inspirada no terceiro livro da série, Um perfeito Cavalheiro
O anúncio da participação de Julia foi feito um dia antes da estreia da nova temporada da série da Netflix. Os novos episódios contam a história de amor de Benedict Bridgerton (Luke Thompson), com base no terceiro livro da série, Um perfeito cavalheiro.
Julia Quinn já vendeu mais de 25 milhões de livros no mundo. Sua obra já foi traduzida para 37 idiomas. Publicada no Brasil pela editora Arqueiro, ela tem mais de 20 títulos disponíveis aqui.