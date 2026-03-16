CORREIO EXPERIMENTA

CORREIO divulga leitores escolhidos como jurados para eleger melhor ovo de Páscoa

O concurso cultural recebeu inscrições entre os dias 3 e 11 de março

Thais Borges

Publicado em 16 de março de 2026 às 13:15

Correio Experimenta ovos de Páscoa 2025 Crédito: Marina Silva/CORREIO

Uma comissão formada por representantes do Jornal CORREIO escolheu três leitores assinantes para participarem como jurados da próxima edição do Correio Experimenta, que elegerá os melhores ovos de Páscoa de 2025 nesta terça-feira (17). O concurso cultural recebeu inscrições entre os dias 3 e 11 de março.

Os candidatos tinham que responder às seguintes perguntas: "Por que você seria a escolha perfeita para ser um dos jurados desta edição? E qual é o segredo para um ovo de Páscoa perfeito?". Para concorrer, era preciso ser assinante e estar adimplente.

O projeto Correio Experimenta foi criado em 2016 e retomado em 2024, após um hiato na pandemia. Desde o início, há uma edição de ovos de Páscoa 1 de 10

Os vencedores foram os assinantes Laís Cunegundes Bandeira, Flamarion de Cerqueira Reis e Ubiratã Alves Borges da Silva. Eles foram escolhidos entre 12 inscritos que estavam aptos a participar. Após o fim do período das inscrições, foram consideradas apenas que atendiam aos critérios da seleção.

A frase de Ubiratã Alves Borges da Silva foi "Eu seria a escolha ideal como jurado porque valorizo tradição, qualidade e autenticidade. Sei reconhecer quando um ovo de Páscoa foi feito com cuidado, técnica e respeito ao sabor. Para mim, o segredo de um ovo perfeito está no equilíbrio: chocolate de alta qualidade, textura que derrete na boca e um recheio que surpreende sem exageros. O verdadeiro diferencial não é apenas a aparência, mas a experiência completa — do primeiro olhar à última mordida".

Já Laís enviou a seguinte frase: “Eu seria a escolha perfeita para jurado porque além AMAR chocolate, tenho olhar crítico, mas também sei valorizar a criatividade e o esforço por trás de cada detalhe. Consigo analisar técnica, sabor, apresentação e originalidade. Um bom jurado não é só alguém que aponta erros, é alguém que entende o processo, respeita o trabalho e sabe reconhecer quando algo realmente surpreende. E eu adoro ser surpreendida e quero ser surpreendida! E os eventos do Correio são sempre uma caixinha de surpresas. Agora, sobre o segredo para um ovo de Páscoa perfeito, começa no chocolate de qualidade e numa boa temperagem, que garante brilho e aquela casquinha que faz crack quando a gente quebra. O recheio precisa ter equilíbrio, nem doce demais, nem enjoativo, e a textura tem que conversar com a casca. E claro, um toque de criatividade faz toda a diferença, que fuja do convencional, porque ovo de Páscoa bom mesmo é aquele que dá vontade de repetir antes mesmo de terminar o primeiro pedaço".

A frase de Flamarion foi: "Porque eu levo o chocolate a sério, mas com muita alegria, e ainda me derreto naquele último pedaço, só para me certificar que ele é dos bons mesmo. O segredo para um ovo da páscoa perfeito é um chocolate que convide, ainda no primeiro pedaço, a uma segunda mordida".