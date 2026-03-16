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Nem piscina, nem salão de festas: academia vira prioridade da geração Z na compra do imóvel

No Nordeste, 7 em cada 10 compradores entre todas as faixas etárias buscam imóveis com espaços par atividade física

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 16 de março de 2026 às 05:00

Espaços para a prática de yoga e meditação, como esse do Conquista Lauro de Freitas, também têm sido pensados para isso
Espaços para a prática de yoga e meditação, como esse do Conquista Lauro de Freitas, também têm sido pensados para isso Crédito: Divulgação

Quanto mais jovem for a pessoa compradora do imóvel, mais provável que ela priorize as áreas de lazer e espaços para atividade física, como academia e quadras de esporte, na hora de buscar um empreendimento para morar. Nos estados do Nordeste, o peso da academia na decisão de comprar um apartamento ou uma casa só fica atrás da importância das piscinas, independente da idade: enquanto a academia é importante para 69%, as piscinas são imprescindíveis para 89% dos moradores da região, segundo um estudo da Brain Inteligência Estratégica divulgado no ano passado.

A demanda tem exigido do mercado imobiliário ainda mais criatividade para implementar espaços que vão além da academia tradicional. Isso porque a geração Z - ou seja, nascidos entre 1995 e 2010 - dá um peso ainda maior a esses ambientes que promovem um estilo de vida ativo, especialmente por ser uma faixa etária mais acostumada com o trabalho híbrido ou remoto.

Espaços fitness viraram prioridade da geração Z na compra do imóvel

Espaços fitness do Legacy por Divulgação
Espaços fitness do Conquista, em Lauro de Freitas por Divulgação
Espaços fitness do Legacy por Divulgação
Espaços fitness do Conquista, em Lauro de Freitas por Divulgação
Espaços fitness do Legacy por Divulgação
Espaços fitness do Conquista, em Lauro de Freitas por Divulgação
Espaços fitness do Legacy por Divulgação
Espaços fitness do Legacy por Divulgação
Espaços fitness do Legacy por Divulgação
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Espaços fitness do Legacy por Divulgação

“Os clientes da geração Z, que estão em busca do seu primeiro imóvel, prezam muito mais por segurança, bem-estar, conforto, lazer e comodidade. Essa geração está muito ligada na saúde, no bem-estar físico e emocional", diz o superintendente da Direcional Engenharia, Rodrigo Raynal. A construtora atua com empreendimentos do programa Minha Casa, Minha Vida e, segundo Raynal, é possível implementar espaços com esse objetivo mesmo nos empreendimentos populares.

A partir desses anseios dos clientes, eles analisam o que pode ser implementado em cada lançamento. “Observamos que a calistenia hoje é uma das atividades físicas que estão bastante em voga e colocamos no Conquista Boulevard Park, em Camaçari, uma academia ao ar livre e nossos equipamentos são bastante completos. Mas não só isso. Temos o bicicletário e, em alguns empreendimentos, com o sistema de bicicleta compartilhada. No Conquista Lauro de Freitas, que é um lançamento, temos o futmesa. Para quem quer cuidar da saúde mental, oferecemos dentro de um Minha Casa, Minha Vida, espaço zen, espaço yoga", cita.

Mercado de luxo

No segmento de alto padrão, empreendimentos passaram a oferecer, além da piscina e da academia, comodidades como quadras de squash e tênis, sala de pilates, sala de massagem e sport bar. Esse é o caso do Legacy, no Caminho das Árvores, da OR, braço do grupo Novonor. Essas mudanças nos empreendimentos se intensificaram após a pandemia da covid-19, de acordo com o diretor superintendente da OR na Bahia, Daniel Sampaio.

Foi naquele período que, segundo ele, houve uma ressignificação do ar - a casa deixou de ser apenas um espaço de descanso e passou a concentrar trabalho, lazer, saúde e convivência. “Isso impactou diretamente as demandas por áreas comuns mais qualificadas e funcionais. Observamos uma valorização crescente das atividades físicas e ambientes voltados para o bem-estar. Ao mesmo tempo, cresceram as demandas por áreas de convivência mais acolhedoras, pensadas para receber família e amigos", conta.

Ter uma academia bem equipada, nesses imóveis, não é um diferencial. O que conta para conquistar clientes é a curadoria, além da possibilidade de uso personalizado. Um dos exemplos citados por Sampaio é o espaço multiuso, chamado Self-Training, onde é possível fazer treinos exclusivos e de diferentes modalidades. As demandas desses novos moradores estão mais próximas do padrão de clubes e hotéis de alto padrão.

A tendência nos próximos anos é ampliar mais as práticas esportivas dentro dos próprios empreendimentos, com incorporação de novas modalidades, na avaliação de Sampaio, que cita também o peso dos espaços dedicados a relaxamento, meditação e terapias integrativas.

“Outro vetor importante é a tecnologia aplicada ao bem-estar. Acreditamos em empreendimentos cada vez mais conectados, com sistemas inteligentes e gestão dos espaços, personalização de ambientes e soluções que tornem a experiência do morador mais prática e eficiente".

Efeitos

Até o momento, a recepção dos clientes tem sido positiva. Na Direcional Engenharia, o superintendente Rodrigo Raynal conta que os atrativos oferecem um diferencial competitivo em muitas negociações com compradores. “E o perfil de nossos clientes é justamente esse, de famílias que buscam um bom lugar para morar, que seja perto de tudo, e que ofereça qualidade de vida”.

Ter acesso facilitado a esses espaços de atividade física tende a produzir efeitos positivos na saúde mental, uma vez que reduz barreiras logísticas e econômicas, na avaliação do psicólogo Jonatas Tourinho, coordenador do curso de Psicologia da Afya Salvador. Entre as barreiras citadas por ele, estão os custos, tempo de deslocamento, insegurança urbana, disponibilidade de horários e cansaço pela rotina de trabalho e estudo.

“Ao diminuir esses obstáculos, aumenta-se a probabilidade de prática regular, fator central porque os benefícios psicossociais e neurobiológicos da atividade física dependem, em grande medida, de frequência e continuidade. Já do ponto de vista científico, há evidências consistentes de que a atividade física se associa a menor risco de desenvolvimento de depressão ao longo do tempo, inclusive com efeito protetor”.

No caso específico da geração Z, Tourinho acredita que essa demanda mais forte tem a ver com fatores culturais, comportamentais e psicossociais, inclusive por se tratar de um grupo muito fortemente exposto a telas e a longos períodos de sedentarismo. Ter ambientes de práticas de exercícios em um condomínio favorece a socialização, a construção de pertencimento e rotinas coletivas. Além disso, trata-se de uma faixa etária em que a adesão muitas vezes tem a ver com identidade e grupo, o que torna a atividade física uma experiência social.

Assim, não é de se surpreender que ambientes que combinem conveniência, segurança e interação sejam mais atrativos para os jovens. “Mas a efetividade desses espaços depende também de regras de convivência e mediação institucional, com foco em respeito às diferenças, tolerância e uso compartilhado. Ambientes potencialmente conflituosos ou excludentes reduzem o potencial de benefício e podem, ao contrário, produzir estresse e afastamento", analisa.

No entanto, nem todo mundo que pratica atividade física no condomínio onde mora tem acompanhamento profissional, o que pode provocar lesões. Isso pode ocorrer não apenas ao executar um exercício específico, mas também ao manipular os aparelhos, por risco de queda, como alerta o educador físico Emerson Villares, do Hospital Ortopédico da Bahia, unidade administrada pelo Einstein Hospital Israelita.

De acordo com ele, o mais comum é encontrar exercícios executados de forma errada e compensatória. Dessa forma, ao invés de fortalecer a região do corpo, o movimento pode trazer prejuízos. Por isso, o primeiro passo é buscar um médico para fazer avaliações e exames iniciais, com o objetivo de buscar um treinamento mais personalizado.

Existem exercícios que podem ajudar a proteger de lesões musculares e ortopédicas, especialmente aqueles para a cadeia posterior. “Posso dar um exemplo bem simples: em qualquer lugar que tenha degrau você pode subir e descer, dessa forma você estará trabalhando de uma forma bem simples e útil funcionalidade e mobilidade para todos os seus membros inferiores”.

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Imóveis Saúde

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