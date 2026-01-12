Acesse sua conta
Distopia em alta: 18 livros para entender o gênero que reflete o mundo atual

Uma vertente que está espaço aos poucos é a 'romantopia' - mistura de romance e distopia

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 06:00

Distopia em alta: 18 livros para entender o gênero que reflete o mundo atual
Distopia em alta: 18 livros para entender o gênero que reflete o mundo atual Crédito: Pexels

De tempos em tempos, a literatura vê o retorno de grandes clássicos distópicos e o surgimento de novas distopias. Isso é comum, em especial, durante períodos difíceis para a humanidade. No início da pandemia da covid-19, por exemplo, títulos icônicos como 1984, de George Orwell, voltaram às listas de mais vendidos.

Outro momento foi no início dos anos 2010, quando a literatura e o cinema viviam um dos grandes momentos para as distopias jovens, com sagas literárias como Jogos Vorazes, Maze Runner e Divergente ganhando adaptações para as telas. Agora, mais de uma década depois, em meio a tensões políticas e dificuldades sociais em todo o mundo, novas distopias têm despontado. Uma vertente que parece estar ganhando espaço aos poucos é a 'romantopia' - mistura de romance e distopia -, na esteira da romantasia, com linhas divisórias bem tênues em alguns casos.

Para quem quer conhecer melhor esse subgênero da ficção científica, separamos aqui algumas indicações de distopias clássicas e recentes, com alternativas em diferentes editoras.

Conheça 18 livros de distopia

Eu que nunca conheci os homens, de Jacqueline Harpman (Dublinense). Quarenta mulheres estão presas em uma jaula coletiva em um porão, sob a vigilância de guardas que permanecem sempre em silêncio. Um dia, misteriosamente, uma sirene soa, os guardas fogem e as grades se abrem. por Reprodução
Jogos Vorazes, de Suzanne Collins (Rocco). Narra a história de Katniss Everdeen, uma adolescente do empobrecido Distrito 12, que se voluntaria para os Jogos Vorazes, um reality show brutal onde um menino e uma menina de cada distrito são enviados para lutar até a morte. por Divulgação
Em chamas, de Suzanne Collins (Rocco). Katniss Everdeen e Peeta Mellark, vencedores improváveis dos Jogos Vorazes, se tornam símbolos de revolta contra a Capital de Panem, forçados a fingir o romance e a enfrentar uma nova edição especial dos Jogos. por Reprodução
A esperança, de Suzanne Collins (Rocco). Depois de sobreviver duas vezes à crueldade de uma arena projetada para destruí-la, Katniss acreditava que não precisaria mais lutar. Mas as regras do jogo mudaram: com a chegada dos rebeldes do lendário Distrito 13, enfim é possível organizar uma resistência. Começou a revolução.  por Reprodução
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de Suzanne Collins (Rocco). É um prelúdio de Jogos Vorazes, focado no jovem Coriolanus Snow, da Capital, que, com sua família em decadência, busca glória como mentor na 10ª edição dos Jogos para restaurar seu prestígio, sendo designado para mentorar a tributo do humilde Distrito 12. por Divulgação
Amanhecer na colheita, de Suzanne Collins (Rocco). Explora o 50º Jogos Vorazes, o Massacre Quaternário, focando no jovem Haymitch Abernathy do Distrito 12, que, ao ser selecionado, descobre um plano para seu fracasso e precisa lutar não só pela sobrevivência, mas para que sua luta tenha um significado maior. por Divulgação
Elite de prata, de Dani Francis (Paralela): Wren Darlington sobreviveu por anos mascarando seus poderes, enquanto ajudava a Rebelião. Porém, um passo em falso a fez cruzar caminhos com o serviço militar do Continente. Para alguns, é uma romantasia. Outros acreditam que é uma 'romantopia' - ou seja, uma mistura de romance e distopia.  por Divulgação
Fahrenheit 415, de Ray Bradbury (Bibliotecs Azul). Guy Montag é um bombeiro. Sua profissão é atear fogo nos livros. Em um mundo onde as pessoas vivem em função das telas e a literatura está ameaçada de extinção, os livros são objetos proibidos, e seus portadores são considerados criminosos. Montag nunca questionou seu trabalho; vive uma vida comum, cumpre o expediente e retorna ao final do dia para sua esposa e para a rotina do lar. Até que conhece Clarisse, uma jovem de comportamento suspeito, cheia de imaginação e boas histórias. Quando sua esposa entra em colapso mental e Clarisse desaparece, a vida de Montag não poderá mais ser a mesma. por Reprodução
O conto da aia, de Margaret Atwood (Rocco). As mulheres de Gilead não têm direitos. Elas são divididas em categorias, cada qual com uma função muito específica no Estado. A Offred coube a categoria de aia, o que significa pertencer ao governo e existir unicamente para procriar, depois que uma catástrofe nuclear tornou estéril um grande número de pessoas. por Reprodução
Admirável mundo novo, de Aldous Huxley (Biblioteca Azul). Uma sociedade inteiramente organizada segundo princípios científicos, na qual a mera menção das antiquadas palavras “pai” e “mãe” produzem repugnância. Um mundo de pessoas programadas em laboratório, e adestradas para cumprir seu papel numa sociedade de castas biologicamente definidas já no nascimento.  por Reprodução
Estilhaça-me, de Tahereh Mafi (Universo dos livros). Com apenas um toque, Juliette Ferrars é capaz de fazer um homem adulto se ajoelhar de dor e implorar por misericórdia. Um único toque de Juliette pode matar. Ninguém sabe por que a garota tem um poder tão impressionante, o qual ela acredita ser uma maldição, um fardo que uma pessoa sozinha seria incapaz de carregar. Contudo, o Restabelecimento enxerga essa característica como um dom e passa a vê-la como uma oportunidade – uma oportunidade de usá-la como arma letal.  por Reprodução
Os corações perdidos, de Celeste Ng (Intrínseca). Depois de anos de instabilidade econômica e violência, sob a justificativa de manter a paz e restaurar a prosperidade, as autoridades passaram a retirar a guarda dos filhos de qualquer pessoa que se oponha à nova legislação — especialmente as de origem asiática — e a forçar as bibliotecas a recolher livros considerados antipatrióticos. por Reprodução
Divergente, de Veronica Roth (Rocco). Nesta versão futurista da cidade de Chicago, a sociedade se divide em cinco facções dedicadas ao cultivo de uma virtude – a Abnegação, a Amizade, a Audácia, a Franqueza e a Erudição. Aos dezesseis anos, numa grande cerimônia de iniciação, os jovens são submetidos a um teste de aptidão e devem escolher a que grupo querem se unir para passar o resto de suas vidas. Para Beatrice, a difícil decisão é entre ficar com sua família ou ser quem ela realmente é – não pode ter os dois.  por Reprodução
Feios, de Scott Westerfeld (Galera). Em um mundo de extrema perfeição, ser normal é feio. Neste primeiro volume da série,Tally Youngblood não vê a hora de completar dezesseis anos e finalmente ganhar a cirurgia para se tornar a versão perfeita de si mesma. Mas, enquanto conta os dias para o tão esperado momento, ela descobre que os rebeldes podem estar mais perto do que imagina. por Reprodução
Fúria Vermelha, de Pierce Brown (Alt). O livro se passa em um futuro não tão distante, no qual o homem domina a tecnologia das viagens interplanetárias e começa a colonizar outros planetas. Marte é uma das primeiras colônias instaladas, e possui uma sociedade estratificada, em que o papel de cada indivíduo é definido pela hereditariedade e a ascensão social é impossível. Um regime arcaico, de castas, contrasta com a tecnologia do período.Darrow é um dos jovens nascidos em Marte e sua vida está bem longe da felicidade. Ele é um Vermelho, faz parte da base da pirâmide social, composta por operários. por Reprodução
Battle Royale, de Koushun Takami (Alt). Jovens são obrigados a se matar entre si como parte de um jogo. Na batalha de todos contra todos, há os que enlouquecem, os que se revoltam, os que extravasam os piores instintos, os que buscam se alienar – e até os que assumem com prazer a missão de eliminar pessoas que horas antes eram colegas de classe. Nesse ambiente, o fio do suspense se mantém esticado o tempo todo: é possível confiar em alguém?  por Reprodução
A fazenda dos animais (A revolução dos bichos), de George Orwell (Companhia das Letras). A história é conhecida: cansados da exploração a que são submetidos pelos humanos, os animais da Fazenda do Solar se rebelam contra seu dono e tomam posse do lugar, com o objetivo de instituir um sistema cooperativo e igualitário. Mas não demora para que alguns bichos voltem a usufruir de privilégios, fazendo com que o velho regime de opressão regresse com ainda mais força. por Reprodução
1984, de George Orwell (Companhia das Letras). Winston vive aprisionado na engrenagem totalitária de uma sociedade completamente dominada pelo Estado, onde tudo é feito coletivamente, mas cada qual vive sozinho. Ninguém escapa à vigilância do Grande Irmão, a mais famosa personificação literária de um poder cínico e cruel ao infinito, além de vazio de sentido histórico.  por Reprodução
Eu que nunca conheci os homens, de Jacqueline Harpman (Dublinense). Quarenta mulheres estão presas em uma jaula coletiva em um porão, sob a vigilância de guardas que permanecem sempre em silêncio. Um dia, misteriosamente, uma sirene soa, os guardas fogem e as grades se abrem.

