Distopia em alta: 18 livros para entender o gênero que reflete o mundo atual

Uma vertente que está espaço aos poucos é a 'romantopia' - mistura de romance e distopia

Thais Borges

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 06:00

Crédito: Pexels

De tempos em tempos, a literatura vê o retorno de grandes clássicos distópicos e o surgimento de novas distopias. Isso é comum, em especial, durante períodos difíceis para a humanidade. No início da pandemia da covid-19, por exemplo, títulos icônicos como 1984, de George Orwell, voltaram às listas de mais vendidos.

Outro momento foi no início dos anos 2010, quando a literatura e o cinema viviam um dos grandes momentos para as distopias jovens, com sagas literárias como Jogos Vorazes, Maze Runner e Divergente ganhando adaptações para as telas. Agora, mais de uma década depois, em meio a tensões políticas e dificuldades sociais em todo o mundo, novas distopias têm despontado. Uma vertente que parece estar ganhando espaço aos poucos é a 'romantopia' - mistura de romance e distopia -, na esteira da romantasia, com linhas divisórias bem tênues em alguns casos.

Para quem quer conhecer melhor esse subgênero da ficção científica, separamos aqui algumas indicações de distopias clássicas e recentes, com alternativas em diferentes editoras.