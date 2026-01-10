Acesse sua conta
Quer começar a ler clássicos? Veja 12 livros fáceis para iniciantes

Há alternativas de diferentes gêneros, a exemplo do mistério e da distopia

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 06:00

Confira 12 livros fáceis de ler para conhecer grandes clássicos da literatura
Confira 12 livros fáceis de ler para conhecer grandes clássicos da literatura Crédito: Freepik

Se uma de suas metas de 2026 é conhecer mais livros clássicos, a boa notícia é que há muitos títulos acessíveis para iniciantes entre a literatura dita canônica. Dos nacionais aos estrangeiros, há opções de textos mais fáceis de entender, fluidos ou curtos.

Há alternativas de diferentes gêneros, a exemplo do mistério e da distopia, além dos romances tradicionais e dramas que retratam a realidade brasileira. Há, ainda, opções originalmente indicadas ao público infantil, mas que podem encantar também adultos.

12 livros fáceis de ler para conhecer grandes clássicos da literatura

1984, de George Orwell (Companhia das Letras). Distopia sobre um futuro totalitário na Oceania, onde o Partido, liderado pelo onipresente "Grande Irmão", controla tudo através de vigilância constante (Teletelas), manipulação da verdade e da linguagem (Novilíngua), e repressão do pensamento. por Reprodução
Vidas secas, de Graciliano Ramos (Principis). A saga de uma família de retirantes (Fabiano, Sinhá Vitória, dois filhos sem nome e a cachorra Baleia) fugindo da seca no sertão nordestino, explorando a miséria, a opressão social e a dificuldade de comunicação. por Divulgação
O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Um aviador cai no deserto do Saara e encontra um menino vindo de um asteroide, o Pequeno Príncipe, que compartilha suas jornadas por outros planetas e as lições sobre o amor, a amizade e o que é essencial. por Divulgação
A Metamorfose, de Franz Kafka (Principis). Narra a história de Gregor Samsa, um caixeiro-viajante que acorda um dia transformado em um inseto monstruoso, enfrentando o isolamento, a rejeição familiar e a perda de sua utilidade. por Divulgação
Assassinato no Expresso do Oriente, de Agatha Christie (HarperCollins). O detetive Hercule Poirot investiga um brutal assassinato a bordo do luxuoso Expresso do Oriente, que está parado por uma nevasca, isolando os suspeitos com um criminoso entre eles. por Divulgação
Orgulho e preconceito, de Jane Austen (Martin Claret). Austen nos apresenta Elizabeth Bennet como heroína irresistível e seu pretendente aristocrático, o sr. Darcy. Nesse livro, aspectos diferentes são abordados: orgulho encontra preconceito, ascendência social confronta desprezo social, equívocos e julgamentos antecipados conduzem alguns personagens ao sofrimento e ao escândalo.  por Reprodução
Quarto de despejo: diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus (Ática). O diário da catadora de papel Carolina Maria de Jesus deu origem à este livro, que relata o cotidiano triste e cruel da vida na favela. A linguagem simples, mas contundente, comove o leitor pelo realismo e pelo olhar sensível na hora de contar o que viu, viveu e sentiu nos anos em que morou na comunidade do Canindé, em São Paulo, com três filhos. por Reprodução
Dom Casmurro, de Machado de Assis (Penguin e Companhia das Letras). História narrada pelo recluso Bento Santiago (Bentinho), de seu amor por Capitu, vizinha de infância, e da obsessão doentia que desenvolve, acreditando que ela o traiu com seu melhor amigo, Escobar, após o nascimento do filho. por Reprodução
Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery (Ciranda Cultural). Anne é uma órfã que foi enviada por engano à fazenda de Green Gables, já que os irmãos Marilla e Matthew tinham a intenção de adotar um menino. Com pena da garota, resolveram mantê-la na fazenda. por Reprodução
O Grande Gatsby, de F. Scott Fitgerald (Excelsior). Jay Gatsby, o anfitrião milionário de monumentais festas em sua mansão, suscita muita desconfiança em seus convidados no que diz respeito à origem de sua fortuna, obtida após sua participação na Primeira Guerra Mundial. Gatsby é apaixonado há anos por Daisy, uma aristocrata casada com o astro esportivo Tom Buchanan, e prima de Nick Carraway, um corretor de títulos que vive em Long Island, em uma casa vizinha à do protagonista.  por Reprodução
O cortiço, de Aluísio Azevedo (Principis). Pobreza, corrupção, injustiça, traição são elementos integram O cortiço, principal obra do Naturalismo brasileiro. Nela, Aluísio Azevedo denuncia as mazelas sociais enfrentadas pelos moradores de um cortiço no Rio de Janeiro no século XIX. por Reprodução
Capitães da areia, de Jorge Amado (Companhia das Letras). A  história crua e comovente de meninos pobres que moram num trapiche abandonado em Salvador.  por Reprodução
