Quer ler mais em 2026? Veja como criar o hábito da leitura e encaixar os livros na rotina

Segundo a pesquisa Retratos da Leitura, 53% dos brasileiros não tinham lido nenhum livro em 12 meses

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 06:00

Como ler mais livros em 2025
Como ler mais livros em 2025 Crédito: eugene barmin/Freepik

Se ler mais em 2026 virou uma de suas resoluções para o ano novo, saiba que provavelmente não está só - especialmente nesta quarta-feira (7), quando é comemorado o Dia do Leitor. No entanto, quem define essa meta sabe que a leitura ainda tem um cenário desafiador no Brasil.

Na edição mais recente da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pela Câmara Brasileira do Livro, divulgada no ano passado, 53% dos brasileiros não tinham lido nenhum livro nos 12 meses de 2024. O número indica uma redução de aproximadamente 6,7 milhões de leitores em relação à edição anterior da pesquisa, feita em 2019.

A falta de tempo em uma rotina cada vez mais acelerada aparece como a justificativa mais comum. Segundo um estudo do Instituto Locomotiva, 65% da população diz não ter tempo livre durante a semana. Entre aqueles que têm algum momento de ócio, a maioria o dedica às redes sociais (79%), enquanto apenas 15% escolhem a leitura.

Em uma rotina cada vez mais corrida, a leitura é uma forma de desacelerar, aprofundar reflexões e reconectar-se consigo mesmo. Além do ganho cultural, contribui para a memória, estimula funções cognitivas, amplia a criatividade e pode trazer benefícios importantes para a saúde mental.

Pensando em promover qualidade de vida, a equipe da Editora Literare Books International listou estratégias simples para quem quer se tornar leitor em 2026 - seja para voltar ou para começar a ler.

Como criar (ou retomar) o hábito de leitura em 2026

Dicas para criar o hábito de leitura

Comece pelos seus interesses por Freepik
Não existe leitura “certa” ou “errada”. Romances, suspenses, biografias, livros de negócios, desenvolvimento humano ou não ficção, o mais importante é escolher obras que conversem com seus gostos, sua trajetória e suas curiosidades. por Pexels
Encare a leitura como prazer, não obrigação por Leticia Alvares/Pexels
Estabelecer metas irreais pode afastar o leitor. Em vez disso, reserve pequenos momentos do dia, alguns minutos já são suficientes para criar constância. por Freepik
Substitua o excesso de telas por páginas por Pexels
Trocar parte do tempo nas redes sociais por um bom livro pode ser um exercício transformador. A leitura oferece profundidade em contraste com o consumo acelerado de conteúdo digital. por Freepik
Descubra novos autores e temas por Pexels
Poucas sensações são tão prazerosas quanto descobrir livros que provocam reflexões, ampliam repertórios e despertam conversas relevantes sobre o mundo contemporâneo.  por Freepik
