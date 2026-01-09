Acesse sua conta
Veja 10 livros que vão ganhar adaptações para filmes e séries em 2026

De Férias Com Você, um dos mais esperados por fãs de comédia romântica, estreia nesta sexta-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 06:00

Emily Bader e Tom Blyth interpretam Poppy e Alex em De Férias com Você, filme inspirado no livro homônimo de Emily Henry
Emily Bader e Tom Blyth interpretam Poppy e Alex em De Férias com Você, filme inspirado no livro homônimo de Emily Henry Crédito: Divulgação/Netflix

O ano mal começou, mas fãs de alguns do maiores bestsellers da atualidade já podem comemorar a adaptação dos livros para filmes ou séries. Em 2026, pelo menos 10 títulos literários vão ganhar as telas de cinema ou dos streamings.

Nesta sexta-feira (9), será a estreia de um dos mais aguardados para os fãs de comédias românticas: De Férias com Você, filme baseado no livro homônimo de Emily Henry. A produção original da Netflix traz os atores Emily Bader e Tom Blyth interpretando os protagonistas Poppy e Alex.

Outro grande sucesso, A Empregada, baseado no livro de Freida McFadden, já está nos cinemas oficialmente desde o dia 1º. Além desses, estão previstas adaptações de livros clássicos, thrillers e fantasia.

Conheça 10 livros que vão ganhar adaptações para filmes ou séries em 2026

De férias com você, de Emily Henry (Verus). Poppy e Alex são melhores amigos com personalidades opostas e viajam juntos todo verão há uma década. Eles param de se falar após uma viagem desastrosa. por Reprodução
De Férias com Você, filme baseado no livro homônimo de Emily Henry, estreia nesta sexta-feira (9), com Emily Bader e Tom Blyth como protagonistas por Netflix/Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
A empregada, filme baseado no livro homônimo de Freida McFadden, fez sua estreia oficial nos cinemas no dia 1º de janeiro por Divulgação
A Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood (Arqueiro). É um livro sobre Olive Smith, uma estudante de doutorado em Biologia que não acredita no amor, e Adam Carlsen, um professor temido e respeitado em Stanford. Para provar à sua amiga que está bem, ela finge um namoro com ele.  por Divulgação
Verity, de Colleen Hoover (Galera). uM thriller psicológico sobre a escritora Lowen Ashleigh, contratada para terminar os livros da autora best-seller Verity Crawford, que está incapacitada após um acidente por Divulgação
Anne Hathaway interpretará Verity, a protagonista do livro homônimo, no filme que estreia este ano nos cinemas.  por Reprodução/Instagram
Amanhecer na colheita, de Suzanne Collins (Rocco). Mostra os 50º Jogos Vorazes, o Massacre Quaternário, focando no jovem Haymitch Abernathy do Distrito 12, que, ao ser selecionado, descobre um plano para seu fracasso e precisa lutar não só pela sobrevivência, mas para que sua luta tenha um significado maior. por Divulgação
Amanhecer na colheita, novo filme de Jogos Vorazes, baseado no livro de Suzanne Collins, estreia em novembro por Reprodução
O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë (L&PM). O clássico narra a paixão avassaladora, obsessiva e destrutiva entre Catherine Earnshaw e Heathcliff, numa propriedade rural inglesa, explorando amor, ódio, ciúme e vingança entre famílias.  por Divulgação
A nova adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes, com Jacob Elordi e Margot Robbie, estreia em 14 de fevereiro por Divulgação
O acordo: amores improváveis, de Elle Kennedy (Paralela). O jogador de hóquei Garrett Graham e a estudante Hannah Wells, que fazem um acordo inusitado: ela o ajuda com as notas em Ética, e ele a ajuda a dar ciúmes no garoto por quem ela é apaixonada.  por Divulgação
A série Off-campus, baseada em O acordo: amores improváveis, de Elle Kennedy, estreia em 2026 no Prime Video por Divulgação
Um perfeito cavalheiro, de Julia Quinn (Arqueiro). Conta a história de Sophie, filha bastarda de um conde, que se disfarça e vai a um baile onde se apaixona por Benedict Bridgerton, mas foge à meia-noite sem revelar sua identidade. por Reprodução
A quarta temporada de Bridgerton, baseada no terceiro livro da série, Um perfeito cavalheiro, estreia em 29 de janeiro, na Netflix. por Divulgação
Uma segunda chance, de Colleen Hoover (Galera Record). Kenna Rowan retorna à sua cidade natal após cinco anos na prisão por um erro trágico que resultou na morte do seu namorado. No presente, ela luta para se reconectar com a filha pequena.  por Reprodução
Uma segunda chance, baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, estreia nos cinemas em 1º de março. por Divulgação
Duna, de Frank Herbert (2017) Uma estonteante mistura de aventura e misticismo, ecologia e política. por Divulgação
Duna: 3, que estreia em novembro, concluirá o primeiro livro da série por Reprodução
Tom Bateman e Lili Reinhart interpretam Adam e Olive no filme de A Hipótese do amor, que será lançado este ano no Prime Video por Reprodução
