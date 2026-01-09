Veja 10 livros que vão ganhar adaptações para filmes e séries em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 06:00
O ano mal começou, mas fãs de alguns do maiores bestsellers da atualidade já podem comemorar a adaptação dos livros para filmes ou séries. Em 2026, pelo menos 10 títulos literários vão ganhar as telas de cinema ou dos streamings.
Nesta sexta-feira (9), será a estreia de um dos mais aguardados para os fãs de comédias românticas: De Férias com Você, filme baseado no livro homônimo de Emily Henry. A produção original da Netflix traz os atores Emily Bader e Tom Blyth interpretando os protagonistas Poppy e Alex.
Outro grande sucesso, A Empregada, baseado no livro de Freida McFadden, já está nos cinemas oficialmente desde o dia 1º. Além desses, estão previstas adaptações de livros clássicos, thrillers e fantasia.
Conheça 10 livros que vão ganhar adaptações para filmes ou séries em 2026