ENTRETENIMENTO

Veja 10 livros que vão ganhar adaptações para filmes e séries em 2026

De Férias Com Você, um dos mais esperados por fãs de comédia romântica, estreia nesta sexta-feira (9)

Thais Borges

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 06:00

Emily Bader e Tom Blyth interpretam Poppy e Alex em De Férias com Você, filme inspirado no livro homônimo de Emily Henry Crédito: Divulgação/Netflix

O ano mal começou, mas fãs de alguns do maiores bestsellers da atualidade já podem comemorar a adaptação dos livros para filmes ou séries. Em 2026, pelo menos 10 títulos literários vão ganhar as telas de cinema ou dos streamings.

Nesta sexta-feira (9), será a estreia de um dos mais aguardados para os fãs de comédias românticas: De Férias com Você, filme baseado no livro homônimo de Emily Henry. A produção original da Netflix traz os atores Emily Bader e Tom Blyth interpretando os protagonistas Poppy e Alex.

Outro grande sucesso, A Empregada, baseado no livro de Freida McFadden, já está nos cinemas oficialmente desde o dia 1º. Além desses, estão previstas adaptações de livros clássicos, thrillers e fantasia.