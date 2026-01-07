Dia do Leitor: 10 personagens que amam livros e inspiram a ler mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 09:00
O que Hermione Granger, Bella Swan e Luísa, de O Primo Basílio têm em comum? Obviamente, todas são personagens marcantes em suas respectivas histórias e momentos culturais. Mas, além disso, há um ponto importante: todas são ávidas leitoras.
Neste Dia do Leitor, comemorado nesta quarta-feira (7), separamos aqui 10 indicações de personagens icônicos - além dos livros aos quais pertencem - que são apaixonados pela literatura. Na lista, há desde protagonistas de clássicos do romantismo e do realismo até grandes nomes dos bestsellers atuais.
10 livros com personagens que amam ler