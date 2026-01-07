Acesse sua conta
Dia do Leitor: 10 personagens que amam livros e inspiram a ler mais

Na lista, há desde protagonistas de clássicos do romantismo e do realismo até grandes nomes dos bestsellers atuais

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 09:00

Hermione Granger é uma das personagens que amam ler
Hermione Granger é uma das personagens que amam ler Crédito: Divulgação

O que Hermione Granger, Bella Swan e Luísa, de O Primo Basílio têm em comum? Obviamente, todas são personagens marcantes em suas respectivas histórias e momentos culturais. Mas, além disso, há um ponto importante: todas são ávidas leitoras.

Neste Dia do Leitor, comemorado nesta quarta-feira (7), separamos aqui 10 indicações de personagens icônicos - além dos livros aos quais pertencem - que são apaixonados pela literatura. Na lista, há desde protagonistas de clássicos do romantismo e do realismo até grandes nomes dos bestsellers atuais.

10 livros com personagens que amam ler

Celaena - Trono de Vidro, de Sarah J. Maas (Galera). A protagonista da série de fantasia épica jovem, também conhecida como Assassina de Adarlan, é uma leitora voraz.  por Divulgação
Hermione Grander - Harry Potter e a pedra filosofal (e toda a série), de J. K Rowling (Rocco). Conhecida como a bruxa mais inteligente de sua geração e uma das melhores amigas de Harry, Hermione se refugia nos livros e sempre recorre a eles para encontrar respostas aos problemas em Hogwarts.  por Reprodução
Nestha Archeron - Corte de chamas prateadas, de Sarah J. Maas (Galera). Nestha Archeron sempre foi orgulhosa, irritável e lenta em perdoar. Ter sido Feita pelo Caldeirão não tornou sua personalidade mais doce. Mas o que poucos sabem é que, por trás da fachada de força, Nestha carrega uma dor que a está corroendo: o arrependimento por não ter feito nada para ajudar a família quando caíram na pobreza e por não ter sido capaz de salvar o pai... Em seu livro, a irmã de Feyre se mostra uma leitora ávida por romances.  por Reprodução
Luísa - O primo Basílio, de Eça de Queirós (Principis). Os livros são uma parte importante da construção de Luísa, protagonista que se envolve com Basílio. Mulher de formação romântica entediada com o casamento, sob o efeito de leituras e músicas sentimentais, envolve-se com seu sedutor primo Basílio, durante uma viagem do marido Jorge.  por Reprodução
Bella Swan - Crepúsculo, de Stephenie Meyer (Intrínseca). A jovem humana que se apaixona pelo vampiro Edward era encantada com livros clássicos, especialmente de Jane Austen e das irmãs Brontë. por Reprodução
Nora - Loucos por livros, de Emily Henry (Verus). Os livros são a vida de Nora Stephens ― e ela definitivamente não é o tipo de heroína dos livros. Não é a garota impulsiva, nem a descontraída, muito menos a imagem da meiguice. Na verdade, as únicas pessoas para quem Nora pode ser considerada uma heroína são seus clientes, para os quais ela consegue contratos polpudos como agente literária, além de sua amada irmã mais nova, Libby. por Reprodução
Tyrion Lannister - A guerra dos tronos, de George R.R.Martin (Suma) O verão pode durar décadas. O inverno, toda uma vida. E a guerra dos tronos começou. Na série de livros, Tyron é conhecido por ser um amante da literatura.  por Divulgação
Catherine Morland  - Abadia de Northanger, de Jane Austen (Martin Claret). O enredo gira em torno de Catherine Morland, que deixa a tranquila e, por vezes, tediosa vida na zona rural da Inglaterra para passar uma temporada na agitada e sofisticada Bath do final do século XVIII. Catherine é uma jovem ingênua, cheia de energia e leitora voraz de romances góticos.  por Reprodução
Jo - Mulherzinhas, de Louisa May Alcott (Penguin). A história das irmãs March se tornou um clássico feminista que reflete sobre a tensão entre obrigação social e liberdade pessoal e artística para as mulheres.Cada leitor terá sua irmã favorita: a independente Jo, a delicada Beth, a bela Meg ou a artista Amy. Essas quatro mulheres e sua mãe, Marmee, enfrentam com diligência e honra as privações da Guerra Civil americana, e se tornaram um sucesso instantâneo já em 1868. Dentre as irmãs, Jo se destaca como uma leitora voraz.  por Reprodução
Montag - Fahrenheit 415, de Ray Bradbury (Bibliotecs Azul). Guy Montag é um bombeiro. Sua profissão é atear fogo nos livros. Em um mundo onde as pessoas vivem em função das telas e a literatura está ameaçada de extinção, os livros são objetos proibidos, e seus portadores são considerados criminosos. Montag nunca questionou seu trabalho; vive uma vida comum, cumpre o expediente e retorna ao final do dia para sua esposa e para a rotina do lar. Até que conhece Clarisse, uma jovem de comportamento suspeito, cheia de imaginação e boas histórias.  por Reprodução
Celaena - Trono de Vidro, de Sarah J. Maas (Galera). A protagonista da série de fantasia épica jovem, também conhecida como Assassina de Adarlan, é uma leitora voraz.  por Divulgação

