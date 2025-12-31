Leituras leves para o recesso: confira 10 livros que se passam nas férias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 06:00
Além de livros que se passam no verão, esse período do ano também é um bom momento para ler aqueles títulos que se passam durante férias, independente da estação. Entre viagens curtas a longas estadias, é possível encontrar de thrillers a romances dramáticos e comédias românticas que tragam essa ambientação.
Se você procura indicações para colocar a leitura em dia ou simplesmente quer conhecer títulos novos, separamos aqui 10 sugestões que incluem desde clássicos da literatura até bestsellers contemporâneos de diferentes gêneros.
10 livros que se passam nas férias