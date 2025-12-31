Acesse sua conta
Leituras leves para o recesso: confira 10 livros que se passam nas férias

Há desde clássicos da literatura até bestsellers contemporâneos

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 06:00

10 livros que se passam nas férias
10 livros que se passam nas férias Crédito: Freepik

Além de livros que se passam no verão, esse período do ano também é um bom momento para ler aqueles títulos que se passam durante férias, independente da estação. Entre viagens curtas a longas estadias, é possível encontrar de thrillers a romances dramáticos e comédias românticas que tragam essa ambientação. 

Se você procura indicações para colocar a leitura em dia ou simplesmente quer conhecer títulos novos, separamos aqui 10 sugestões que incluem desde clássicos da literatura até bestsellers contemporâneos de diferentes gêneros. 

10 livros que se passam nas férias

De férias com você, de Emily Henry (Verus). Durante a maior parte do tempo, Poppy e Alex moram longe um do outro ― ela em Nova York, ele em sua pequena cidade natal ―, mas todo verão, há dez anos, embarcam juntos em uma semana deliciosa de férias. Até dois anos atrás... quando eles estragaram tudo. E, desde então, não se falaram mais. por Reprodução
Até o último de nós, de Freida McFadden (Arqueiro). De férias, após o carro quebrar numa estrada deserta, três casais se perdem em uma floresta, onde um por um começam a ser misteriosamente caçados.  por Reprodução
Morte no Nilo, de Agatha Christie (HarperCollins). Conta a história de Linnet Ridgeway, uma jovem que parece ter tudo: beleza, dinheiro, inteligência e talento para os negócios. Mas, ao partir com seu noivo, Simon Doyle, para um cruzeiro exótico no rio Nilo, ela descobre que também tem... inimigos. por Reprodução
Ao farol, de Virginia Woolf (Autêntica). Virginia Woolf passava as férias de verão, até os treze anos, na casa de praia da família em St Ives, na Cornualha, numa baía de onde se avistava o farol da ilha de Godrevy. Esses verões à beira-mar ficaram para sempre na sua memória.  por Reprodução
A lista de convidados, de Lucy Foley (Intrínseca). Em uma ilha afastada na costa da Irlanda, convidados se reúnem para celebrar uma união de dar inveja. Depois de uma abrupta queda de luz no meio da festa, a garçonete anuncia aos convidados que um corpo foi encontrado. Isolados e aguardando a chegada da polícia, apenas uma coisa é certa: o assassino é uma das pessoas presentes no evento. por Reprodução
Diário de uma paixão, de Nicholas Sparks (Arqueiro). Duke é um homem simples com uma vida modesta, mas amou alguém de todo o coração. Na clínica de repouso em que vive, Duke se dedica a ler poemas para os outros pacientes, mas, para uma senhora que sofre de Alzheimer – e somente para ela –, lê um diário especial à espera de que um milagre aconteça. Nele está escrita a história de Allie Nelson e Noah, dois jovens que descobrem o verdadeiro significado da paixão. por Reprodução
Loucos por livros, de Emily Henry (Verus). Os livros são a vida de Nora Stephens ― e ela definitivamente não é o tipo de heroína dos livros. Na verdade, as únicas pessoas para quem Nora pode ser considerada uma heroína são seus clientes e sua irmã mais nova, Libby. E é por isso que Nora concorda em passar o verão em Sunshine Falls, Carolina do Norte, quando Libby implora por uma viagem de irmãs.  por Reprodução
A filha perdida, de Elena Ferrante (Intrínseca). Acompanha os sentimentos conflitantes de uma professora universitária de meia-idade, Leda, que, aliviada depois de as filhas já crescidas se mudarem para o Canadá com o pai, decide tirar férias no litoral sul da Itália. Logo nos primeiros dias na praia, ela volta toda a sua atenção para uma ruidosa família de napolitanos, em especial para Nina, a jovem mãe de uma menininha chamada Elena que sempre está acompanhada de sua boneca.  por Reprodução
Amor em Roma, de Sarah Adams (Intrínseca). Depois de anos alimentando sua imagem de “princesa do pop”, Amelia Rose está completamente esgotada. No auge do desespero, ela decide se inspirar na única pessoa que nunca a decepcionou: Audrey Hepburn e foge no meio da noite a caminho de Roma… no caso, a opção mais próxima ― uma cidadezinha chamada Roma no Kentucky. por Reprodução
O Sol é Para Todos, de Harper Lee (José Olympio). A história se passa durante vários verões na infância da protagonista Scout Finch, em uma pequena cidade do Alabama, abordando questões de injustiça racial e moralidade. por Divulgação
De férias com você, de Emily Henry (Verus). Durante a maior parte do tempo, Poppy e Alex moram longe um do outro ― ela em Nova York, ele em sua pequena cidade natal ―, mas todo verão, há dez anos, embarcam juntos em uma semana deliciosa de férias. Até dois anos atrás... quando eles estragaram tudo. E, desde então, não se falaram mais.

