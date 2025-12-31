LITERATURA

Leituras leves para o recesso: confira 10 livros que se passam nas férias

Há desde clássicos da literatura até bestsellers contemporâneos

Thais Borges

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 06:00

10 livros que se passam nas férias Crédito: Freepik

Além de livros que se passam no verão, esse período do ano também é um bom momento para ler aqueles títulos que se passam durante férias, independente da estação. Entre viagens curtas a longas estadias, é possível encontrar de thrillers a romances dramáticos e comédias românticas que tragam essa ambientação.

Se você procura indicações para colocar a leitura em dia ou simplesmente quer conhecer títulos novos, separamos aqui 10 sugestões que incluem desde clássicos da literatura até bestsellers contemporâneos de diferentes gêneros.