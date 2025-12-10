Acesse sua conta
10 livros curtos e imperdíveis para ler nas férias — todos com até 200 páginas

Há desde grandes nomes da literatura nacional contemporânea até clássicos da literatura internacional

  Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 06:00

Nem todo livro precisa ter muitas páginas para ser uma obra-prima. Quem é fã de histórias mais curtas e dinâmicas também tem uma vasta gama de opções de títulos para conferir neste fim de ano. 

Entre os títulos com até 200 páginas, há desde grandes nomes da literatura nacional contemporânea até clássicos da literatura internacional. Para quem prefere algo mais pop - como um romance new adult ou até uma romantasia -, ainda existem alternativas no mercado também. 

Conheça livros com menos de 200 páginas para sair da ressaca literária

Canção para Ninar Menino Grande, de Conceição Evaristo (Pallas, 136 páginas): Na figura do personagem Fio Jasmim, Conceição discute as contradições e complexidades em torno da masculinidade de homens negros e os efeitos nas relações com as mulheres negras. por Imagem: Reprodução digital | Editora Pallas
O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório (Companhia das Letras, 192 páginas). Traz a história de Pedro, que, após a morte do pai, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos.  por Divulgação
A cabeça do santo, de Socorro Acioli (Companhia das Letras, 176 páginas). Um jovem que descobre possuir o fantástico dom de ouvir as preces das mulheres para santo Antônio. por Divulgação
Powerful, de Lauren Roberts (Rocco, 192 páginas): Quando Paedyn – uma Comum – é selecionada para as Provas do Expurgo, o que praticamente significa morte certa, Adena é deixada para trás e se vê forçada a se virar sozinha. por Divulgação
Em agosto nos vemos, de Gabriel García Marquez (Record, 132 páginas): Todo mês de agosto, Ana Magdalena Bach pega uma barca para uma ilha caribenha a fim de colocar um ramo de gladíolos no túmulo de sua mãe.  por Reprodução
Talvez não, de Colleen Hoover (Galera, 144 páginas)): Morando tranquilamente com os amigos Ridge e Brenann, Warren não tem do que reclamar. Até que sua paz é perturbada com a chegada de Bridgette, sua nova colega de quarto que parece ter o dom de irritá-lo.  por Reprodução
A filha perdida, de Elena Ferrante (Intrínseca, 176 páginas). Uma professora universitária de meia-idade, Leda, aliviada depois de as filhas já crescidas se mudarem para o Canadá com o pai, decide tirar férias no litoral sul da Itália.  por Divulgação
De quanta terra precisa um homem?: e outras histórias, de Liev Tolstói (Principis, 96 páginas). Nesta coleção de quatro contos, Tolstói fala das coisas que realmente importam na vida, abordando com leveza temas sérios como teologia, filosofia e natureza humana.  por Reprodução
Olhos D'Água, de Conceição Evaristo (Pallas, 116 páginas). Conceição Evaristo ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira abordando, sem meias palavras, a pobreza e a violência urbana que a acometem. por Divulgação
A revolução dos bichos, de George Orwell (Companhia das Letras, 152 páginas): Narra a insurreição dos animais de uma granja contra seus donos. Progressivamente, porém, a revolução degenera numa tirania ainda mais opressiva que a dos humanos. por Divulgação
