10 livros curtos e imperdíveis para ler nas férias — todos com até 200 páginas

Thais Borges
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 06:00
Nem todo livro precisa ter muitas páginas para ser uma obra-prima. Quem é fã de histórias mais curtas e dinâmicas também tem uma vasta gama de opções de títulos para conferir neste fim de ano.
Entre os títulos com até 200 páginas, há desde grandes nomes da literatura nacional contemporânea até clássicos da literatura internacional. Para quem prefere algo mais pop - como um romance new adult ou até uma romantasia -, ainda existem alternativas no mercado também.
Conheça livros com menos de 200 páginas para sair da ressaca literária