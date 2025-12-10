LITERATURA

Entre no clima natalino: veja 20 livros com histórias de Natal para ler até o fim do ano

As opções incluem gêneros como romance, drama e mistério

Thais Borges

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 06:00

Confira 20 livros de ficção com histórias de Natal Crédito: Freepik

Quem quer aproveitar o recesso e as festas de fim de ano para colocar a leitura em dia também pode recorrer aos livros com histórias natalina. Assim como os filmes de Natal, eles já viraram tradição entre algumas editoras brasileiras e prometem aquecer o coração nessa época.

As opções incluem gêneros como romance, romantasia, drama familiar e até mistério.

