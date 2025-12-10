Acesse sua conta
Entre no clima natalino: veja 20 livros com histórias de Natal para ler até o fim do ano

As opções incluem gêneros como romance, drama e mistério

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 06:00

Confira 20 livros de ficção com histórias de Natal
Confira 20 livros de ficção com histórias de Natal Crédito: Freepik

Quem quer aproveitar o recesso e as festas de fim de ano para colocar a leitura em dia também pode recorrer aos livros com histórias natalina. Assim como os filmes de Natal, eles já viraram tradição entre algumas editoras brasileiras e prometem aquecer o coração nessa época. 

As opções incluem gêneros como romance, romantasia, drama familiar e até mistério.

Confira 20 livros de ficção com histórias de Natal

Com o coração nas nuvens, de Catherine Walsh (Arqueiro): Em meio a extravios de bagagem, conexões de um canto a outro de dois continentes e lembranças de suas viagens passadas, esses dois amigos que acham que nunca dariam certo como casal percebem que o universo pode ter outros planos. por Divulgação
O mistério do biscoito de gengibre, de Tiago Valente (Companhia Editora Nacional): Um cozy mystery à la Agatha Christie, um date online às vésperas do Natal, uma aliança inesperada com um colar cheio de lembranças e uma jornada em busca de uma nova árvore de Natal por Divulgação
Um conto de Natal, de Charles Dickens (Lafonte): Ebenezer Scrooge, um velho rabugento que não gosta de ninguém, recebe a visita de três espíritos: O Fantasma dos Natais Passados, o Fantasma do Natal Presente e o Fantasma dos Natais Futuros.  por Divulgação
Um namorado de Natal, de B.K. Borison (Verus): Dois melhores amigos, um namoro de mentirinha e uma fazenda que precisa ser salva a qualquer custo.  por Reprodução
Uma fazenda com a magia do Natal, de Laurie Gilmore (Intrínseca): Kira North odeia o clima das festas de fim de ano. O que é um problema, considerando que, em busca da própria independência, ela acaba de comprar uma antiga fazenda de árvores de Natal.  por Divulgação
O Natal de Hercule Poirot, de Agatha Christie (HarperCollins): Quando o abastado Simeon Lee convidou seus quatro filhos e respectivas esposas para o Natal, não tinha em mente um reencontro caloroso. por Divulgação
Casamento em dezembro, de Sarah Morgan (Harlequin): A família White tem uma tradição: haja o que houver, eles sempre passam o Natal juntos. Este ano, porém, tudo vai ser diferente, porque a caçula Rosie decidiu se casar com o namorado de poucos meses justamente na véspera de Natal, do outro lado do oceano, em um belo resort invernal. por Divulgação
A aventura do pudim de Natal, de Agatha Christie (L&PM Pocket): Na história que dá título ao livro, A aventura do pudim de Natal, um príncipe herdeiro pede a Poirot que o ajude a encontrar um rubi que lhe foi roubado.  por Divulgação
Três chances para o amor, de Lyssa Kay Adams (Arqueiro): Um ano depois de um primeiro encontro que não deu certo, Colton tenta superar a paixão e enveredar por outros caminhos da música, tentando retomar o sucesso de antes. Não fosse a magia do Natal e o apoio do Clube do Livro dos Homens, ele estaria sofrendo encolhido num canto. por Divulgação
Um romance espirituoso, de B.K. Borison (Harlequin): Harriet York não faz ideia do motivo para estar sendo assombrada. Nolan Callahan pretende passar as festas de fim de ano do mesmo jeito que todo Espírito do Natal Passado: assombrando pessoas.  por Divulgação
O Natal das garotas, de Rachael Lippincott e Alyson Derrick (Alt): Para Alex e Molly, todos os dias dos últimos três anos foram tão felizes que pareceram Natal. Então, que jeito melhor de celebrar as últimas férias de inverno da faculdade do que com uma viagem romântica para o lugar que parece ter saído do cartão mais natalino de todos? por Divulgação
Um encontro não tão inocente, de Julie Murphy e Sierra Simone (Harlequin): Bee Hobbes é muito bem-sucedida como atriz de filmes adultos. Até que seu produtor pede que ela estreleo mais novo romance de Natal do virtuosíssimo Hope Channel. por Divulgação
Corte de gelo e estrelas (Acotar 3.5), de Sarah J. Maas (Galera): Enquanto vive primeiro Solstício como Grã-Senhora, Feyre ainda lida com os horrores do passado recente e percebe que seu parceiro e sua família têm mais cicatrizes do que ela esperava - cicatrizes que podem impactar o futuro, e a paz, de sua Corte. por Divulgação
Luzes brilhantes, Natal mágico, de Mary Kay Andrews (Alta Novel): uma comunidade calorosa e pitoresca em Nova York lembrará as cidades pequenas.  por Divulgação
Até que o Natal nos separe, de Catherine Walsh (Arqueiro): Quando Megan literalmente esbarra em Christian em um pub, eles fazem um pacto de sobrevivência. Até o Natal, os dois vão ser o melhor casal de mentira de todos os tempos. por Divulgação
O pacto de Natal, de Vi Keeland e Penelope Ward (Charme): Kennedy irá para casa com Riley para a festa de Natal e fingirá ser seu namorado, se Riley concordar em ser seu par em um casamento. por Divulgação
Um encontro com Holly, de Brittainy Cherry (Record): tudo o que Holly deseja de Natal é um namorado — real ou fake — com quem possa chegar à sua cidade mostrando que deu a volta por cima, e Kai está mais do que disposto a fingir que é o escolhido dela por Divulgação
Um beijo de inverno na livraria dos corações solitários, de Annie Darling (Verus): Mattie, uma confeiteira brilhante, detesta a comemoração desde que teve o coração partido na véspera de um Natal. A única coisa que ela odeia mais que essa data é o insuportável Tom, que a irrita desde que ela começou a administrar o salão de chá ao lado da livraria. por Divulgação
Natal pra quê?, de Meghan Quinn (Charme): Depois de um péssimo término de namoro, Nola não quer saber do Natal, principalmente em sua cidade pitoresca de Bright Harbor, Maine. Furiosamente encantadores e alegres, os arredores de Nola só pioravam seu humor ácido. por Divulgação
Os delírios de Natal de Becky Bloom, de Sophie Kinsella (Record): os pais de Becky acabam se mudando e pedem à filha que organize o almoço de Natal pela primeira vez. Combinado. Afinal, o que poderia dar errado? por Divulgação
