Confira 25 livros de romance para ler no fim de semana e acabar de vez com a ressaca literária

Títulos estão divididos por suas tropes - ou seja, pelas premissas que definem a narrativa

Thais Borges

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:54

Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Se você já foi alguém que ama ler, que encarava até bula de remédio, mas, de repente, não consegue nem terminar um capítulo, pode estar vivendo algo com nome e sobrenome: ressaca literária. A expressão foi cunhada nas ‘bookredes’, há alguns anos - ou seja, as comunidades de leitores de plataformas online, como Twitter, Instagram, TikTok e YouTube.

O nome surgiu justamente depois que leitores tiveram mais oportunidades de debater leituras nesses espaços - e, consequentemente, perceberam que a experiência não era individual, mas compartilhada. A semelhança com o estado que o corpo - e, em especial, a mente - fica depois de uma bebedeira pode ser explicada pelo fato de ambas as situações envolverem experiências intensas. Mas, ao contrário da ressaca alcoólica, a sua versão literária dificilmente passa depois de algumas horas.

Uma alternativa para sair da ressaca literária é buscar livros leves, que tragam algum conforto, a exemplo dos romances. Por isso, aqui vai uma lista de romances ideais para voltar a ler. Eles estão separados por suas tropes, ou seja, pelas premissas literárias ou clichês de um determinado gênero.

Conheça cinco tropes de romance e livros que representam cada uma delas

Enemies to lovers (inimigos a amantes)

