Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira 25 livros de romance para ler no fim de semana e acabar de vez com a ressaca literária

Títulos estão divididos por suas tropes - ou seja, pelas premissas que definem a narrativa

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:54

Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias
Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Se você já foi alguém que ama ler, que encarava até bula de remédio, mas, de repente, não consegue nem terminar um capítulo, pode estar vivendo algo com nome e sobrenome: ressaca literária. A expressão foi cunhada nas ‘bookredes’, há alguns anos - ou seja, as comunidades de leitores de plataformas online, como Twitter, Instagram, TikTok e YouTube.

O nome surgiu justamente depois que leitores tiveram mais oportunidades de debater leituras nesses espaços - e, consequentemente, perceberam que a experiência não era individual, mas compartilhada. A semelhança com o estado que o corpo - e, em especial, a mente - fica depois de uma bebedeira pode ser explicada pelo fato de ambas as situações envolverem experiências intensas. Mas, ao contrário da ressaca alcoólica, a sua versão literária dificilmente passa depois de algumas horas.

Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias

Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
1 de 13
Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Leia mais

Imagem - O que são tropes? Entenda como premissas narrativas viraram estratégia comercial dos livros de romance

O que são tropes? Entenda como premissas narrativas viraram estratégia comercial dos livros de romance

Imagem - O que é romantasia? Conheça o gênero literário que concorreu à palavra do ano

O que é romantasia? Conheça o gênero literário que concorreu à palavra do ano

Imagem - Entenda o que é a ficção cristã e por que ela tem crescido tanto no Brasil

Entenda o que é a ficção cristã e por que ela tem crescido tanto no Brasil

Uma alternativa para sair da ressaca literária é buscar livros leves, que tragam algum conforto, a exemplo dos romances. Por isso, aqui vai uma lista de romances ideais para voltar a ler. Eles estão separados por suas tropes, ou seja, pelas premissas literárias ou clichês de um determinado gênero.

Conheça cinco tropes de romance e livros que representam cada uma delas

Enemies to lovers (inimigos a amantes)

Livros com a trope 'enemies to lovers'

Livro A Rosa Acorrentada, de Julie Soto por Divulgação
Livro Xeque-Mate, de Ali Hazelwood por Divulgação
Livro Quarta Asa, de Rebecca Yarros por Divulgação
Livro Quicksilver, de Callie Hart por Divulgação
Livro Loucos por Livros, de Emily Henry por Divulgação
Livro Amor em Jogo, de Elena Armas por Divulgação
1 de 6
Livro A Rosa Acorrentada, de Julie Soto por Divulgação

Livros com a trope 'proximidade forçada'

Livro Lua em Touro, de Ruby Dixon por Divulgação
Livro Astrid Parker nunca Falha, de Ashley Herring Blake por Divulgação
Livro Sem Defeitos, de Elsie Silver por Divulgação
Livro Em rota de colisão, de Bal Khabra por Divulgação
Livro Rei da Preguiça, de Ana Huang por Divulgação
1 de 5
Livro Lua em Touro, de Ruby Dixon por Divulgação

Livros com a trope 'second chance'

Livro Rei da Ganância, de Ana Huang por Divulgação
Livro Todas as Suas Imperfeições, de Colleen Hoover por Divulgação
Livro Clube do Livro dos Homens, de Lyssa Kay Adams por Divulgação
Livro Lugar Feliz, de Emily Henry por Divulgação
1 de 4
Livro Rei da Ganância, de Ana Huang por Divulgação

Livros com a trope 'friends to lovers'

Livro Fisgados pelo amor, de Tessa Bailey por Divulgação
Livro Amor às Causas Perdidas, de Paola Aleksandra por Divulgação
Livro Um amor problemático de verão, de Ali Hazelwood por Divulgação
Livro Apenas amigos?, de Abby Jimenez por Divulgação
1 de 4
Livro Fisgados pelo amor, de Tessa Bailey por Divulgação

Livros com a trope 'slow burn'

Livro Binding 13, de Chloe Walsh por Divulgação
Livro Powerless, de Lauren Roberts por Divulgação
O Livro de Azrael, de Amber V. Nicole por Divulgação
Livro Corte de Espinhos e Rosas (Acotar), de Sarah J. Maas por Divulgação
Livro As coisas que nunca superamos, de Lucy Score por Divulgação
Livro A Muralha de Winnipeg e eu, de Mariana Zapata por Divulgação
1 de 6
Livro Binding 13, de Chloe Walsh por Divulgação

Mais recentes

Imagem - Da emoção às vaias: Cancelamento do show de Léo Santana no Comércio frustra fãs

Da emoção às vaias: Cancelamento do show de Léo Santana no Comércio frustra fãs
Imagem - O que fazer no feriadão em Salvador? Veja lista com 10 opções de lazer para todos os gostos

O que fazer no feriadão em Salvador? Veja lista com 10 opções de lazer para todos os gostos
Imagem - Após cantar com Dua Lipa, Carlinhos Brown relança Sarau e defende cultura contra a violência

Após cantar com Dua Lipa, Carlinhos Brown relança Sarau e defende cultura contra a violência

MAIS LIDAS

Imagem - Advogado é encontrado morto sem roupas dentro do próprio carro
01

Advogado é encontrado morto sem roupas dentro do próprio carro

Imagem - Seu brilho no olhar vai voltar: tire a sua sorte do dia para esta sexta-feira (21)
02

Seu brilho no olhar vai voltar: tire a sua sorte do dia para esta sexta-feira (21)

Imagem - Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação
03

Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
04

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro