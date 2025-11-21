Confira 25 livros de romance para ler no fim de semana e acabar de vez com a ressaca literária

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:54
Se você já foi alguém que ama ler, que encarava até bula de remédio, mas, de repente, não consegue nem terminar um capítulo, pode estar vivendo algo com nome e sobrenome: ressaca literária. A expressão foi cunhada nas ‘bookredes’, há alguns anos - ou seja, as comunidades de leitores de plataformas online, como Twitter, Instagram, TikTok e YouTube.
O nome surgiu justamente depois que leitores tiveram mais oportunidades de debater leituras nesses espaços - e, consequentemente, perceberam que a experiência não era individual, mas compartilhada. A semelhança com o estado que o corpo - e, em especial, a mente - fica depois de uma bebedeira pode ser explicada pelo fato de ambas as situações envolverem experiências intensas. Mas, ao contrário da ressaca alcoólica, a sua versão literária dificilmente passa depois de algumas horas.
Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias
Uma alternativa para sair da ressaca literária é buscar livros leves, que tragam algum conforto, a exemplo dos romances. Por isso, aqui vai uma lista de romances ideais para voltar a ler. Eles estão separados por suas tropes, ou seja, pelas premissas literárias ou clichês de um determinado gênero.
Livros com a trope 'enemies to lovers'
Livros com a trope 'proximidade forçada'
Livros com a trope 'second chance'
Livros com a trope 'friends to lovers'
Livros com a trope 'slow burn'