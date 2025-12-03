Conheça 16 filmes de Natal imperdíveis para assistir e entrar no clima festivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 13:21
Os filmes de Natal já viraram tradição nessa época, mas nunca foram tão acessíveis quanto agora. Nos últimos anos, as semanas que antecedem as festas de fim de ano viraram tempo para curtir especificamente filmes de Natal.
Serviços de streaming, como a Netflix, o Prime Video e a Disney+ têm lançamentos específicos para o período. Mas se você não sabe o que assistir, confira algumas indicações disponíveis nas principais plataformas.
Conheça 16 filmes de Natal para assistir na temporada de festas