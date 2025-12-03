ENTRETENIMENTO

Conheça 16 filmes de Natal imperdíveis para assistir e entrar no clima festivo

Longas estão disponíveis nas principais plataformas de streaming

Thais Borges

3 de dezembro de 2025

O Segredo do Papai Noel (Netflix) Crédito: Divulgação

Os filmes de Natal já viraram tradição nessa época, mas nunca foram tão acessíveis quanto agora. Nos últimos anos, as semanas que antecedem as festas de fim de ano viraram tempo para curtir especificamente filmes de Natal.

Serviços de streaming, como a Netflix, o Prime Video e a Disney+ têm lançamentos específicos para o período. Mas se você não sabe o que assistir, confira algumas indicações disponíveis nas principais plataformas.