Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça 16 filmes de Natal imperdíveis para assistir e entrar no clima festivo

Longas estão disponíveis nas principais plataformas de streaming

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 13:21

O Segredo do Papai Noel (Netflix)
O Segredo do Papai Noel (Netflix) Crédito: Divulgação

Os filmes de Natal já viraram tradição nessa época, mas nunca foram tão acessíveis quanto agora. Nos últimos anos, as semanas que antecedem as festas de fim de ano viraram tempo para curtir especificamente filmes de Natal.

Serviços de streaming, como a Netflix, o Prime Video e a Disney+ têm lançamentos específicos para o período. Mas se você não sabe o que assistir, confira algumas indicações disponíveis nas principais plataformas.

Conheça 16 filmes de Natal para assistir na temporada de festas

O Segredo do Papai Noel (Netflix): uma mãe solo se disfarça de homem para conseguir um empregode Papai Noel. por Divulgação
Travessuras de Natal (Disney+): Andy descobre que está na lista de travessos do Papai Noel e reúne um grupo de crianças da mesma lista para ganhar os presentes que acham que merecem. por Imagem: Reprodução digital | Disney+
Esqueceram de mim (Disney+): Kevin foi acidentalmente esquecido sozinho em casa pela família durante as férias de Natal.  por Imagem: Reprodução digital | Disney+
Um Natal em Hollywood (HBO Max, Prime, Apple): Jessica é uma cineasta que fez seu nome dirigindo filmes de Natal. Quando um executivo de TV ameaça interromper a produção de seu filme, ela precisa recorrer aos clássicos para salvá-la. por Divulgação/ Max
Um Chamado Natalino (Disney+): Eddie Garrick é um homem de bom coração que deixou de acreditar na maravilha do Natal. por Divulgação/ Disney+
No Ritmo do Natal (Netflix): Para salvar a casa de espetáculos dos pais, uma dançarina da Broadway organiza uma apresentação natalina só com homens. por Katrina Marcinowski/NETFLIX
Feliz assalto (Netflix): Dois trabalhadores sem grana se unem para assaltar uma loja de departamentos de Londres na véspera de Natal.  por Divulgação
Borbulhas de amor (Netflix): Uma executiva americana vai a Paris para comprar uma marca de champanhe antes do Natal e se apaixona pelo filho do fundador da empresa. por Divulgação
Um Natal Ex-pecial (Netflix): Kate e Everett querem de presente de Natal um divórcio amigável e um último fim de ano em família.  por Divulgação
Operação Natal (Prime): Depois que o Papai Noel é sequestrado, o chefe de segurança do Pólo Norte precisa se unir ao caçador de recompensas mais infame do mundo. por Divulgação
A Escolha de Natal (Prime): uma história de superação das dificuldades por meio de vidas que se conectam pelo destino por Divulgação
10 Horas para o Natal (Netflix): Com pais divorciados, Julia, Miguel e Bia se acostumaram a passar o Natal com uma família incompleta. Eles decidem surpreender os pais com um jantar de Natal. por Divulgação
Um. Natal. Surreal. (Prime Video): se sentindo desvalorizada, Claire parte para uma aventura improvisada.  por Divulgação
A Batalha de Natal (Prime Video): Depois que Chris faz um acordo com uma elfa para aumentar suas chances de vitória, ela lança um feitiço que dá vida aos 12 dias de Natal e causa estragos em toda a cidade. por Divulgação
Um duende em Nova York (HBO Max): um humano criado no Polo Norte decide viajar para Nova York atrás de seu pai biológico. por Divulgação
Uma História de Natal Natalina (HBO Max e outros): Ralphie se reencontra com velhos amigos quando volta para a casa de sua infância para dar aos filhos um Natal como o que teve quando criança. por Divulgação
1 de 16
O Segredo do Papai Noel (Netflix): uma mãe solo se disfarça de homem para conseguir um empregode Papai Noel. por Divulgação

Mais recentes

Imagem - Ficção cristã em alta: 25 livros imperdíveis de romance, thriller e fantasia

Ficção cristã em alta: 25 livros imperdíveis de romance, thriller e fantasia
Imagem - Quadro perdido com Jesus crucificado é encontrado e vendido por R$ 14 milhões

Quadro perdido com Jesus crucificado é encontrado e vendido por R$ 14 milhões
Imagem - Lacrou em Salvadô

Lacrou em Salvadô

MAIS LIDAS

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
01

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
02

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Atriz de Hollywood é clicada em passeio com ex de Ivete Sangalo
03

Atriz de Hollywood é clicada em passeio com ex de Ivete Sangalo

Imagem - Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza
04

Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza