Conheça 16 livros de fantasia para vencer a ressaca literária antes do ano acabar

Quer colocar a leitura em dia? Além de opções em gêneros literários como o romance e o suspense, uma boa alternativa para sair da ressaca literária ou para se aventurar em novos mundos é recorrer aos livros de fantasia.

Para quem precisa de indicações para ler até o fim do ano, inclusive no período de férias, aqui vai uma lista de livros com narrativas épicas, personagens cativantes e construção de mundo que impressiona.

Na seleção, a maioria deles é de lançamentos de 2024 e 2025, mas há também alguns clássicos do gênero. As indicações de romantasias, subgênero do romance com a fantasia, virão nos próximos dias.

A guerra da papoula, de R. F. Kuang (2022)

Em A Guerra da Papoula, R.F. Kuang constrói com maestria um universo de deuses e monstros inspirado na Segunda Guerra Sino-Japonesa, na história militar da China no século XX e na ascensão de Mao Tsé-Tung ao poder. Considerado uma das 100 melhores fantasias de todos os tempos pela revista Time, o livro é uma história brutal e comovente sobre uma jovem que deseja salvar sua nação a qualquer custo e as consequências devastadoras da guerra.

Editora: Intrínseca

As brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley (2018)

A lenda do rei Artur contada pelas mulheres que moveram os destinos de Avalon.

Por séculos, as lendas arturianas povoaram o imaginário de leitores de todo o mundo. As brumas de Avalon é considerado por muitos a versão literária definitiva do mito e muitas gerações de mulheres se deixaram arrebatar pela escrita envolvente de Marion Zimmer Bradley.

Pelos olhos de mulheres complexas e poderosas como Morgana das Fadas, Viviane, a Senhora do Lago, Igraine, Morgause e Gwenhwyfar, os reinos de Camelot e de Avalon são revisitados neste clássico, repleto de magia, sensibilidade e intrigas.

Editora: Planeta

A guerra dos tronos, de George R.R.Martin (2019)

O verão pode durar décadas. O inverno, toda uma vida. E a guerra dos tronos começou. Como Guardião do Norte, lorde Eddard Stark não fica feliz quando o rei Robert o proclama a nova Mão do Rei. Sua honra o obriga a aceitar o cargo e deixar seu posto em Winterfell para rumar para a corte, onde os homens fazem o que lhes convém, não o que devem... e onde um inimigo morto é algo a ser admirado.

Editora: Suma

Alchemised, de SenLinYu (2025)

Livro de estreia de SenLinYu narra a história sombria de uma mulher sem memórias tentando sobreviver em um mundo dominado por necromancia e seres malignos.

Helena Marino é uma prisioneira de guerra ― e também da própria mente. Outrora considerada uma alquimista de futuro promissor, ela viu o mundo ruir e seus poderes se esvaírem quando seus aliados foram brutalmente assassinados. Após um longo e violento conflito, Paladia tem uma nova classe dominante, formada por guildas corruptas e necromantes depravados. Suas criaturas vis e mortas-vivas foram essenciais para a vitória na guerra, e o uso da necromancia se tornou o modus operandi. Os novos governantes mantêm Helena em cativeiro. De acordo com os registros, ela era uma figura de pouca importância na hierarquia. Mas, quando seus carcereiros descobrem que a memória da prisioneira foi alterada, surge a dúvida se o papel dela na Resistência era tão irrelevante quanto se imaginava. Talvez o esquecimento esconda algo poderoso, o gatilho para uma ofensiva derradeira. Para revelar o que as profundezas sombrias de sua memória ocultam, a mulher é enviada ao comando de um dos mais implacáveis necromantes do novo mundo. Aprisionada em meio a ruínas, Helena luta para proteger seu passado perdido e preservar os últimos resquícios de quem foi um dia. Mas o martírio está apenas começando, pois sua prisão e seu captor têm os próprios segredos… E ela terá que desvendá-los. Custe o que custar.

Editora: Intrínseca

A vida invisível de Addie La Rue, de V. E. Schwab (2021)

França: 1714. Addie LaRue não queria pertercer a ninguém ou a lugar nenhum. Em um momento de desespero, a jovem faz um pacto: a vida eterna, sob a condição de ser esquecida por quem a conhecer. Um piscar de olhos, e, como um sopro, Addie se vai. Uma virada de costas, e sua existência se dissipa na memória de todos.

Editora: Galera Record

Bruxa de verdade, de Susan Dennard (2023)

Na Terra das Bruxas, há quase tantos tipos de magia quanto maneiras de se encrencar – como duas jovens desesperadas sabem muito bem. Safiya é uma Bruxa da Verdade, capaz de discernir o que é verdade daquilo que é mentira. É uma magia poderosa que muitos matariam para colocar as mãos e usá-la seu favor, ainda mais em uma iminente guerra... Por isso, Safi precisa manter seu dom escondido, para que não seja usada como peão na luta entre os três impérios do continente. Iseult, uma Bruxa dos Fios, consegue ver as amarras invisíveis que entrelaçam as vidas de todos ao seu redor, embora não seja capaz de enxergar os elos que tocam o seu próprio coração.

Safiya e Iseult só querem ser livres para viver suas próprias vidas, mas a guerra está chegando às Terras das Bruxas. Com a ajuda do sagaz Príncipe Merik, um Bruxo do Vento, e tendo como obstáculo um Bruxo de Sangue com sede de vingança, as amigas devem lutar contra imperadores, príncipes e mercenários, que não vão parar até colocarem as mãos em uma Bruxa da Verdade."

Editora: Astral Cultural

Cinco lâminas partidas, de Mai Corland (2024)

Uma ladra, um capanga, um espião, uma assassina, um nobre e um príncipe exilado. Todos mentem. Mas apenas um chegará à coroa. Cinco lâminas partidas é a nova fantasia épica da Galera Record, em um mundo onde não há mocinhos, apenas o seu vilão favorito. Escolha o seu mentiroso e torça para que ele seja o primeiro na disputa pela coroa.

Que o melhor mentiroso vença.

O rei de Yusan precisa morrer. Os cinco mentirosos mais perigosos do reino foram convocados para matar o deus-rei Joon. Uma morte encomendada ― e merecida, por sinal. Sob sua imortal mão de ferro, os nobres prosperam enquanto os pobres e os inocentes são presos, arruinados ou vendidos.

E agora cinco lâminas irão atrás dele. Uma donzela venenosa, um mercenário rabugento, um príncipe exilado, um espião ardiloso e uma ladra habilidosa. E nenhum deles consegue resistir à doce e letal sede de vingança.

Todos concordam com assassinatos.

Todos concordam com traições.

No entanto, para esses cinco mentirosos, mestres em trapaças, mentiras e deslealdades, o objetivo em comum não é o suficiente para uma aliança. Afinal, não há compaixão quando se trata de traição.

Editora: Galera Record

Duna, de Frank Herbert (2017)

Uma estonteante mistura de aventura e misticismo, ecologia e política, este romance ganhador dos prêmios Hugo e Nebula deu início a uma das mais épicas histórias de toda a ficção científica. Duna é um triunfo da imaginação, que influenciará a literatura para sempre. Esta edição inédita, com introdução de Neil Gaiman, apresenta ao leitor o universo fantástico criado por Herbert e que será adaptado ao cinema por Denis Villeneuve, diretor de A chegada e de Blade Runner 2049.

Editora: Aleph

Enterrem nossos ossos à meia-noite, de V. E. Schwab (2025)

Esta é uma história sobre a vida — como termina e como começa. Autora do best-seller mundial A vida invisível de Addie LaRue, V. E. Schwab apresenta o aguardado Enterrem nossos ossos à meia-noite e as três mulheres cujos destinos se entrelaçam feito raízes enquanto lidam com a imortalidade, o amor… e a sede.

Editora: Galera Record

Katábasis, de R. F. Kuang (2025)

Na nova fantasia dark academia da autora de A Guerra da Papoula e Babel, dois doutorandos rivais precisam embarcar em uma jornada até o Inferno para salvar a alma de seu orientador.

Em uma narrativa audaciosa e cáustica que reflete sobre os círculos infernais da academia, R.F. Kuang une romance, lógica, filosofia e mitologias grega e chinesa a um debate profundo sobre misoginia e estruturas de poder. Katábasis é uma busca atemporal por sentido para aqueles que lutam para encontrar propósito em um mundo intrinsecamente imperfeito.

Editora: Intrínseca

Mistborn: O império final, de Brandon Sanderson (2025)

Certa vez, um herói surgiu para salvar o mundo. Ele fracassou.

Desde então, o mundo tem sido um deserto de cinzas e névoa, governado pelo imortal conhecido como Senhor Soberano.

A esperança, porém, persiste. Uma nova revolta está se formando por meio de um grande golpe, um brilhante gênio do crime e a coragem de uma heroína improvável: uma jovem das ruas que precisa aprender a dominar o poder de uma Nascida da Bruma.

Editora: Trama

O Hobbit, de J. R. R. Tolkien (2019)

Bilbo Bolseiro era um dos mais respeitáveis hobbits de todo o Condado até que, um dia, o mago Gandalf bate à sua porta. A partir de então, toda sua vida pacata e campestre soprando anéis de fumaça com seu belo cachimbo começa a mudar. Ele é convocado a participar de uma aventura por ninguém menos do que Thorin Escudo-de-Carvalho, um príncipe do poderoso povo dos Anãos.

Esta jornada fará Bilbo, Gandalf e 13 anãos atravessarem a Terra-média, passando por inúmeros perigos, como os imensos trols, as Montanhas Nevoentas infestadas de gobelins ou a muito antiga e misteriosa Trevamata, até chegarem (se conseguirem) na Montanha Solitária. Lá está um incalculável tesouro, mas há um porém. Deitado em cima dele está Smaug, o Dourado, um dragão malicioso que... bem, você terá que ler para descobrir.

Lançado em 1937, O Hobbit é um divisor de águas na literatura de fantasia mundial. Mais de 80 anos após a sua publicação, o livro que antecede os ocorridos em O Senhor dos Anéis continua arrebatando fãs de todas as idades, talvez pelo seu tom brincalhão com uma pitada de magia élfica, ou talvez porque J.R.R. Tolkien tenha escrito o melhor livro infantojuvenil de todos os tempos.

Editora: HarperCollins

O portador da espada, de Cassandra Clare (2024)

Descubra um amor proibido, uma magia poderosa, e um segredo que pode destruir um reino... O portador da espada é o primeiro volume da nova série da autora best-seller Cassandra Clare, que dá boas-vindas ao leitor a uma fantasia épica, marcando a sua estreia na literatura adulta.

Os planos do orfão Kellian para o futuro sempre foram simples: se tornar um marinheiro, ou, quem sabe, se nada mais desse certo, ser um larápio das ruas de Castellane. A única coisa que Kel não esperava era ser levado do orfanato para o palácio, onde, aos dez anos, recebeu uma oferta de trabalho única: se tornar o Portador da Espada de Conor Aurelian, o Príncipe Herdeiro. Criado com o príncipe, Kel cresceu em meio ao luxo e à pompa, sendo treinado tanto para o combate de espadas quanto para as artimanhas políticas da corte. O preço de ser o dublê de corpo de Conor é ficar para sempre vinculado à alguém que ama como a um irmão — mas sem nunca ter a própria individualidade.

A médica Lin Caster faz parte da comunidade Ashkar, um pequeno grupo que possui habilidades e conhecimentos mágicos mesmo depois da Ruptura, acontecimento que extirpou toda a magia do mundo. Apesar das restrições impostas ao seu povo, Lin ultrapassa as barreiras para cuidar dos doentes do reino.

Quando uma tentativa de assassinar o príncipe é frustrada pelo Portador da Espada, Kel e Lin se aproximam e se veem diante da trama ardilosa do misterioso Rei dos Ladrões, o criminoso que comanda o submundo de Castellane e oferece aos dois aquilo o que mais desejam. No entanto, nesse mundo de sombras e intrigas, eles descobrem uma conspiração que vai das sarjetas até o mais alto escalão da nobreza decadente.

Quando segredos guardados há muito tempo ameaçam vir à tona, Kel e Lin se perguntam: vale a pena pagar o preço da traição para obter conhecimento mágico? Um amor proibido pode ser a ruína de um reino? Será que as revelações podem levar guerra a Castellane — e caos ao mundo?

Galera Record

O príncipe cruel, de Holly Black (2018)

O príncipe cruel é o primeiro livro da envolvente série O Povo do Ar sobre uma garota mortal que se vê presa em uma teia de intrigas de fadas reais.

Jude tinha apenas sete anos quando seus pais foram brutalmente assasinados e ela e as irmãs levadas para viver no traiçoeiro Reino das Fadas. Dez anos depois, tudo o que Jude quer é se encaixar, mesmo sendo uma garota mortal. Mas todos os feéricos parecem desprezar os humanos... Especialmente o príncipe Cardan, o mais jovem e mais perverso dos filhos do Grande Rei de Elfhame.

Para conquistar o tão desejado lugar na Corte, Jude precisa desafiar o príncipe - e enfrentar as consequências do ato.

A garota passa, então, a se envolver cada vez mais nos jogos e intrigas do palácio, e acaba descobrindo a própria vocação para trapaças e derramamento de sangue. Mas quando uma traição ameaça afogar o Reindo das Fadas em violência, Jude precisará arriscar tudo em uma perigosa aliança para salvar suas irmãs - e a própria Elfhame.

Cercada por mentiras e pessoas que desejam destruí-la , Jude terá que descobrir o verdadeiro significado da palavra poder antes que seja tarde demais.

Editora: Galera

O Silmarillion, de J. R. R. Tolkien (2019)

O Silmarillion é o relato dos Dias Antigos da Primeira Era do mundo criado por J.R.R. Tolkien. É a história longínqua para a qual os personagens de O Senhor dos Anéis e O Hobbit olham para trás, e em cujos eventos alguns deles, como Elrond e Galadriel, tomaram parte. Os contos de O Silmarillion se passam na época em que Morgoth, o Primeiro Senhor Sombrio, habitava a Terra-média, e os Altos-Elfos guerreavam contra ele pela recuperação das Silmarils, as joias que continham a pura luz de Valinor. O livro começa com o "Ainulindalë", o mito da criação do Universo, seguido pelo "Valaquenta", onde estão descritas a natureza e os poderes de cada um dos deuses. Em o “Quenta Silmarillion” há o início da contagem dos dias em Arda (o mundo onde está inserido o continente da Terra-média), a história dos Elfos na Terra Abençoada do Oeste, seus êxodos e o desenrolar das guerras élficas em Beleriand, que culminaram com o final da Primeira Era. O "Akallabêth" narra o apogeu e a queda do reino da grande ilha de Númenor no final da Segunda Era. Por fim, "Dos Anéis de Poder" fala dos grandes eventos no final da Terceira Era, como narrado em O Senhor dos Anéis.

O livro começa com "O Ainulindalë", o mito da criação do Universo, seguido pelo "Valaquenta", onde estão descritas a natureza e os poderes de cada um dos deuses. O "Akallâbeth" narra o apogeu e a queda do reino da grande ilha de Númenor no final da Segunda Era e "Dos Anéis de Poder" fala dos grandes eventos no final da Terceira Era, como narrado em "O Senhor dos Anéis".

Editora: HarperCollins

Warbreaker: O sopro dos deuses, de Brandon Sanderson (2024)

Esta é a história de duas irmãs e princesas de Idris. A princesa caçula, Siri, desfruta de certa liberdade, uma vez que não foi criada para atender às demandas da realeza. Vivenna, porém, é educada e treinada para se casar com o Rei-Deus de Hallandren e salvar seu povo.

Quando a possibilidade de uma guerra com Hallandren se aproxima, Dedelin, o Rei de Idris, não tem outra escolha a não ser enviar a filha para poupar seu povo, pelo menos por enquanto. Mas o tratado não diz qual filha ele deve mandar.

Em um mundo onde os que morrem em glória retornam como deuses para viver como exemplo, cercados por luxo e regras, uma magia chamada Respiração BioCromática é a base de um poder centrado em cores e pode manipular tudo ao redor. Aqui, não só as princesas podem ser a chave da guerra ou da paz, mas também os poderosos reis e deuses, os que desejam poder e os que querem se livrar dele, os bons e os maus e, principalmente, o misterioso Vasher, o Warbreaker.

Editora: Trama

Yumi e o pintor de pesadelos: Uma história Cosmere, de Brandon Sanderson (2025)

Yumi passou a vida inteira em obediência, e isso lhe concedeu o poder de invocar os espíritos que oferecem ajuda vital a seu povo. No entanto, o que ela mais deseja é ter ao menos um dia em que possa ser uma pessoa normal. Pintor patrulha as ruas escuras sonhando em ser um herói, objetivo que só lhe trouxe isolamento e dor. Cada um a seu modo, os dois têm de enfrentar o mundo sozinhos.

Quando seus caminhos se cruzam, Yumi e Pintor vão precisar lutar para corrigir os próprios erros e se reconciliar com o passado, ao mesmo tempo que buscam manter o equilíbrio precário de seus mundos. Caso não consigam desvendar o mistério que os uniu antes que seja tarde demais, correm o risco de perder para sempre não apenas os laços que se fortalecem entre eles, mas também os mundos que sempre lutaram para proteger.