Confira 20 livros de suspense para ler até o fim do ano e superar a ressaca literária

26 de novembro de 2025

Se você quer colocar a leitura em dia e quer outras opções de gêneros literários além do romance, para sair da ressaca literária, uma opção é recorrer aos livros de thriller/suspense.

Para quem precisa de indicações para ler até o fim do ano, inclusive no período de férias, aqui vai uma lista de livros intrigantes, divertidos e com um toque de mistério. Na seleção, a maioria deles é de lançamentos de 2025, mas há também alguns clássicos do gênero que têm versões recentes lançadas no Brasil.

Conheça as sinopses dos 20 livros de suspense, em ordem alfabética

A enchente (Blackwater - Livro 1), de Michael McDowell (2025)

Quando as águas do rio Blackwater inundam a cidadezinha de Perdido, no Alabama, a poderosa família Caskey luta para salvar sua fortuna em meio ao caos, liderada pela matriarca Mary-Love e seu filho Oscar.

Eles só não contavam com a aparição de Elinor Dammert, uma mulher misteriosa que aos poucos se infiltra no seio dos Caskeys. Por trás de sua fachada encantadora, esconde-se algo perturbador, que mudará o destino deles para sempre…

Editora: Arqueiro

A estranha Sally Diamond, de Liz Nugent (2023)

A estranha Sally Diamond é um suspense eletrizante sobre uma mulher enigmática obrigada a confrotar um passado do qual ela não tem nenhuma memória, mas cujas consequências são devastadoras. Liz Nuget apresenta um quebra-cabeça de atrocidades para contar uma história brutal e doentia e, ao mesmo tempo, hipnotizante.

Editora: Record

A paciente silenciosa, de Alex Michaelides (2019)

Após cometer o assassinado de seu marido, uma mulher se recusa a falar qualquer coisa, deixando suspeitas e mistérios não resolvidos sobre o caso. E o terapeuta Theo Faber está obcecado em descobrir o motivo da violencia e do silencio. Só ela sabe o que aconteceu. Só ele pode fazê-la falar. A paciente silenciosa é um daqueles livros que não saem da cabeça do leitor, quer ele queira, quer não.

Editora: Record

A primeira mentira, de Ashley Elston (2024)

Sucesso nos EUA e publicado em mais de 20 países, suspense narra a história de uma agente com diversas identidades, mas em busca do próprio nome.

Evie Porter tem tudo com que poderia sonhar: um namorado perfeito e carinhoso, uma bela casa com quintal e um grupo divertido de amigos. Há apenas um problema: Evie Porter não existe.

Editora: Intrínseca

Assassinato no Expresso do Oriente, de Agatha Christie (2020)

Em meio a uma viagem, Hercule Poirot é surpreendido por um telegrama solicitando seu retorno a Londres. Logo o famoso detetive belga embarca no Expresso do Oriente, que está inesperadamente cheio para aquela época do ano. Pouco após a meia-noite, o excesso de neve nos trilhos obriga o trem a parar, e na manhã seguinte, o corpo de um dos passageiros é encontrado, golpeado por múltiplas facadas. Isolados e com um assassino entre eles, a única solução de Poirot é iniciar uma investigação, reunindo todas as pistas e os suspeitos para chegar à conclusão de quem é o criminoso ― antes que ele faça mais uma vítima.

Um clássico da literatura de mistério, O assassinato no expresso do oriente é parte das novas edições de luxo de Agatha Christie da HarperCollins, com novas traduções, capa dura e detalhes sobre a obra no final do livro. Você vai se surpreender com cada reviravolta.

Editora: Harper Collins

Casas estranhas, de Uketsu (2025)

Em um bairro residencial tranquilo em Tóquio, uma casa chama a atenção de um casal que está prestes a ter seu primeiro filho. A construção é relativamente nova, bem iluminada, perto de uma estação de trem, com entorno arborizado ― à primeira vista, parece ser a opção perfeita. No entanto, um detalhe intrigante faz com que hesitem: no térreo, entre a cozinha e a sala, existe um espaço misterioso.

Em busca de explicações sobre o que pode ser aquilo, os potenciais compradores entram em contato com um escritor fascinado por ocultismo, acostumado a ouvir histórias de fantasmas e experiências estranhas. Auxiliado por um conhecido, especialista em arquitetura, ele se debruça sobre a planta baixa do local e logo descobre que, na verdade, a casa esconde outros pontos bizarros ― portas duplas, quartos sem janelas, cômodos com disposições estranhas ― que os fazem perceber que a situação é mais aterrorizante do que eles imaginavam.

O que será esse espaço misterioso, e por que ele existe? Quem seriam os antigos donos da casa, que desapareceram de forma tão repentina? Que coisas horríveis teriam acontecido ali? E seria realmente possível descobrir o segredo por trás de tudo? O escritor e seu colega não conseguem resistir ao desafio de ir atrás dessas respostas… Mas mal sabem que podem acabar se deparando com uma realidade macabra e inesquecível.

Editora: Intrínseca

Dias Perfeitos, de Raphael Montes (2014)

Sombrio e claustrofóbico, Dias perfeitos narra uma história de amor obsessivo e paranoico que consolida Raphael Montes como uma das mais gratas surpresas da literatura nacional.

Do autor da novela “Beleza Fatal”, da Max e criador da série original Netflix "Bom dia, Verônica"

Editora: Companhia das Letras

Doutor sono, de Stephen King (2014)

Mais de trinta anos depois, Stephen King revela a seus leitores o que aconteceu a Danny Torrance, o garoto no centro de O iluminado, depois de sua terrível experiência no Overlook Hotel. Em Doutor Sono , King dá continuidade a essa história, contando a vida de Dan, agora um homem de meia-idade, e Abra Stone, uma menina de 12 anos com um grande poder.

Editora: Suma

Enterrem nossos ossos à meia-noite, de V. E. Schwab (2025)

Esta é uma história sobre sede. 1532. Santo Domingo de la Calzada. María sempre foi uma menina de personalidade forte. Cresceu cheia de sonhos e com uma beleza que chamava a atenção. Mas ela sabe que, no jogo ditado pelos homens, só lhe será permitido um papel: troféu ou peão. Quando uma misteriosa viúva oferece para María uma fuga da vida que a garota tanto despreza, ela faz uma escolha desesperada. E jura nunca se arrepender de nada. Esta é uma história sobre amor. 1827. Londres. A jovem Charlotte leva uma vida tranquila e solitária na propriedade da família no campo ― até que vê sua vida desmoronar ao ser flagrada em um momento íntimo proibido e, como consequência, é enviada a Londres. Mas seu coração sensível e seus desejos mais audaciosos ficam estremecidos quando uma bela viúva lhe faz uma proposta. Ela só não imaginava que o preço da liberdade seria tão alto. Esta é uma história sobre raiva. 2019. Boston. A universidade deveria ser a grande chance de Alice se reinventar, de se tornar uma Nova Alice. Foi por isso que cruzou meio mundo, deixando para trás sua vida antiga. Mas, após uma noite de prazer com uma garota que conheceu em uma festa, Alice começa a questionar o que ela mesma se tornou, seu passado, seu presente e seu futuro. Então se lança em uma busca frenética por respostas… e vingança.

Editora: Galera Record

Imagens estranhas, de Uketsu (2025)

As ilustrações feitas por uma gestante e publicadas por seu marido em um blog escondem um alerta temeroso. O desenho que uma criança faz da própria casa carrega uma mensagem sombria. O retrato feito por uma vítima de assassinato em seus momentos finais conduz um detetive amador em uma caçada eletrizante.

Com uma história estruturada por desenhos com aspecto infantil ― todos com sua própria pista perturbadora ―, Uketsu convida os leitores a montar o quebra-cabeça por trás de cada imagem e o grande arco que as conecta.

Editora: Suma

Manual das donas de casa caçadoras de vampiro, de Grady Hendrix (2025)

A vida de Patricia Campbell nunca pareceu tão insignificante. Seu marido está sempre trabalhando, os filhos só sabem ignorá-la, a sogra demanda atenção contínua, e sua lista de tarefas aumenta a cada dia. Seu único respiro é o clube do livro que tem com as amigas ― um grupo seleto de mulheres que amam histórias de crimes reais. Nas reuniões, Patricia se sente à vontade para falar sobre diversos assuntos, de limpeza de cortinas a assassinatos em série, da escola dos filhos a corpos desmembrados.

Certo dia, ela conhece o charmoso James Harris, seu novo vizinho, que lentamente conquista a confiança das famílias do bairro. No entanto, quando crianças de uma parte mais afastada da cidade passam a morrer de formas bizarras, Patricia começa a suspeitar de que o novo morador está mais para Charles Manson do que para príncipe encantado e que esconde alguma ligação com aqueles acidentes.

Usando todo o seu conhecimento de tramas de suspense e assassinato, ela decide investigar a situação. No fim das contas, porém, aquele sujeito talvez seja um monstro bem mais assustador do que qualquer um dos criminosos sobre os quais já leu, e as consequências de desafiá-lo podem ser fatais.

Medeia Morta, de Claudia Lemes

Quando Medeia, a ex-professora de literatura de Ian, é assassinada, ele sente o mundo desmoronar. Além de ser o principal suspeito, o jovem estava apaixonado por ela, e agora a relação proibida dos dois, que até então era mantida em segredo, tornou-se pública.

Deprimido, Ian é atacado na mídia e nas redes sociais enquanto espera o desenrolar da investigação. Mas tudo muda quando ele recebe uma carta misteriosa escrita por ninguém menos que a própria Medeia.

A correspondência está repleta de referências aos filmes e livros policiais que ela tanto adorava. Agora, caberá a Ian desvendar o conteúdo oculto das mensagens de Medeia, descobrir a verdade por trás do crime e vingar a morte de sua amada.

Editora: Harper Collins

No meio da noite, de Riley Sager (2025)

A pior coisa que a vizinhança de Hemlock Circle já presenciou aconteceu no quintal da família Marsh. Em uma noite quente de julho de 1994, Ethan Marsh, com dez anos na época, e seu melhor amigo, Billy Barringer, acampavam no gramado de sua casa, na sossegada rua sem saída de Nova Jersey. Na manhã seguinte, Ethan acordou com a luz do sol no rosto e percebeu que estava sozinho. Durante a noite, alguém cortou a lateral da barraca com uma faca e levou Billy. O menino nunca mais foi visto.

Trinta anos se passam, e, com a mudança repentina dos pais, Ethan volta a morar na casa onde cresceu. Atormentado pela insônia e sempre pelo mesmo pesadelo que passou a ter depois do desaparecimento do amigo, ele começa a notar que coisas estranhas vêm acontecendo no meio da noite. Luzes com sensor de movimento na garagem dos vizinhos se acendendo e se apagando, bolas de beisebol surgindo no quintal, objetos em lugares que ele não se lembra de ter colocado... Estaria alguém lhe pregando uma peça de mau gosto? Ou será que Billy, dado como morto por muitos, teria retornado a Hemlock Circle?

Incapaz de ignorar esses eventos misteriosos e o fato de vir sentindo a presença de Billy durante a madrugada, Ethan dá início a uma investigação própria para tentar se lembrar dos mínimos detalhes daquela fatídica noite. No entanto, quanto mais se aproxima da verdade, mais ele se dá conta de que nenhum lugar ― seja uma floresta tranquila ou uma rua pacata ― é totalmente seguro. E que o passado sempre encontra um jeito de assombrar o presente.

Editora: Intrínseca

Nós já moramos aqui, de Marcus Kliewer (2025)

Neste thriller perturbador e repleto de mensagens ocultas, um casal recebe uma visita inconveniente que pode terminar em pesadelo.

Casadas há alguns anos, Charlie e Eve ganham a vida comprando imóveis a preços baixos e os revendendo com lucro após reformá-los. As duas mal podem acreditar na própria sorte quando adquirem uma antiga casa em uma vizinhança pitoresca ― e meio isolada ― no interior do estado do Oregon.

Um dia, durante os preparativos para a reforma, alguém bate na porta. Um homem com a esposa e os três filhos, alegando já ter morado ali décadas atrás, pergunta se poderia entrar para mostrar o lar da sua infância para as crianças. Sozinha em casa e incapaz de dizer não, Eve deixa os cinco entrarem.

Assim que os estranhos adentram a casa, coisas inexplicáveis começam a acontecer, incluindo o sumiço da filha caçula da família e uma aparição fantasmagórica no porão.

Nunca Minta Nunca Minta, de Freida McFadden (2025)

Quando Tricia e Ethan foram visitar a casa dos seus sonhos, eles não esperavam que os mistérios envolvendo o desaparecimento da antiga proprietária se tornariam seu maior pesadelo. Quantas mentiras uma pessoa é capaz de manter sem ser assombrada por elas? De Freida McFadden, autora do best-seller A empregada, Nunca minta é um thriller sinistro que deixa uma coisa bem clara: toda verdade tem um preço.

Editora Record

O detento, de Freida McFadden (2025)

No primeiro dia de trabalho em uma prisão de segurança máxima, a enfermeira Brooke Sullivan aprende três regras cruciais: 1) tratar todos os detentos com respeito, 2) nunca revelar nenhuma informação pessoal e 3) jamais ser simpática demais com os presos.

Ninguém sabe que Brooke já quebrou todas elas.

E ninguém sabe de sua íntima ligação com Shane Nelson, um dos detentos mais infames e perigosos da penitenciária.

Nem que, na escola, Brooke namorou Shane – na época um atleta estelar, o menino de ouro condenado à prisão perpétua por uma série de assassinatos sinistros.

Muito menos que o testemunho de Brooke foi crucial para colocá-lo atrás das grades.

Mas Shane sabe. E ele nunca esquecerá.

Editora: Arqueiro

O garoto do Colorado, de Stephen King (2025)

Abril de 1980. Em uma ilha na costa do Maine, um homem é encontrado morto por um casal de estudantes. Agora, anos depois do ocorrido, os jornalistas locais Dave e Vince reconstroem o caso ao lado de Stephanie, estagiária do Weekly Islander, e apuram o que pode ter acontecido com o indivíduo que ficou conhecido como o Garoto do Colorado.

Contudo, quanto mais eles analisam os desdobramentos e as circunstâncias desconcertantes da morte, menos entendem a conjunção que levou ao fim do sujeito. Foi um crime de caso pensado? Uma fatalidade? Ou há algo mais? Reunindo as teorias dos jornalistas e as de Stephanie, o trio revive cada detalhe da primavera de 1980, tecendo possíveis desfechos que envolvem as pontas soltas do incidente.

Editora: Suma

O namorado, de Freida McFadden (2025)

Ele é o homem dos seus sonhos ou seu pior pesadelo? Da autora best-seller de A empregada e Nunca minta, Freida McFadden, O namorado é uma história sobre obsessão que nos faz refletir sobre até onde somos capazes de ir por amor.

O segredo final, de Dan Brown (2025)

Robert Langdon, respeitado professor de Simbologia, vai a Praga para assistir a uma palestra revolucionária de Katherine Solomon – uma proeminente cientista e intelectual com quem ele recentemente iniciou um relacionamento.

Katherine está prestes a publicar um livro explosivo que contém descobertas espantosas sobre a natureza da consciência humana e que ameaça desestabilizar séculos de crença estabelecida.

Quando um assassinato brutal transforma a viagem em caos e Katherine desaparece junto com o manuscrito de seu livro, Langdon se vê na mira de uma poderosa organização e perseguido por um adversário assustador saído da mitologia mais antiga de Praga.

À medida que a trama se estende até Londres e Nova York, Langdon tenta desesperadamente encontrar Katherine – e desvendar o que está acontecendo.

Editora: Arqueiro

Pactos Mortais, de Steve Cavanagh (2025)

Ela vai matar seu maior inimigo, tudo o que você precisa fazer é matar o dela em troca.

Em uma noite escura nas ruas de Nova York, duas estranhas se encontram de forma inesperada. Entre confissões e drinques, Amanda e Wendy percebem que têm muito em comum, principalmente o intenso desejo de se vingar dos homens que destruíram suas famílias. Logo, um pacto se forma: eu mato por você, você mata por mim. Parece o plano perfeito… Até que tudo começa a desmoronar quando, do outro lado da cidade, Ruth é agredida em sua própria casa por um desconhecido. Mas quem é esse agressor misterioso? E como a história dela está conectada com o plano de Amanda e Wendy?

Editora: Harper Collins

Potencial para matar, de Hannah Deitch (2025)

Evie sempre pensou que teria um futuro especial, que seria alguém na vida e por isso o cotidiano tedioso como professora particular das famílias ricas de Los Angeles não era bem o que tinha em mente. Até que um dia ela encontra os pais de uma aluna brutalmente assassinados e, junto da mulher que descobre amarrada em um dos armários da mansão, vira a principal suspeita do crime. Jogada no meio de uma perseguição frenética pelos Estados Unidos e acompanhada dessa mulher misteriosa que se recusa a falar, Evie fará de tudo para descobrir o verdadeiro assassino e limpar seu nome.

Editora: Harper Collins

Somos todos culpados, de Karin Slaughter (2025)

Em uma pacata cidade no interior dos Estados Unidos, a celebração do Quatro de Julho toma um rumo sombrio quando duas adolescentes desaparecem misteriosamente. A oficial Emmy Clifton sabe que precisa agir rápido para salvá-las, afinal, em casos de sequestro de menores de idade, cada segundo conta. Mas, enquanto desvenda as pistas desse jogo aterrorizante, ela percebe que o caso não é tão simples quanto parece. Será que Emmy está preparada para encarar a verdade perturbadora que se esconde por trás dos segredos de North Falls?

Editora: Harper Collins

Sono Eterno das Margaridas, de Julia Hearbelin (2024)

Aos 16 anos, Tessa Cartwright foi encontrada quase sem vida em um campo no Texas, com poucas lembranças de como chegou lá. A imprensa passou a se referir a ela como a única sobrevivente das Margaridas. O apelido se refere às black-eyed susans, um certo tipo de margarida que abre suas pétalas à noite, a mesma flor que cobria as covas de todas as vítimas do serial killer que tentou matar Tessa. O depoimento dela foi essencial para sentenciar um homem à pena de morte, e o caso foi encerrado. Menos para ela, é claro.

Vinte anos após o ataque, Tessa continua vivendo num mundo de medos e lembranças nebulosas. Quando margaridas começam a brotar sob a janela, ela percebe que o verdadeiro assassino ainda está à solta ― e que um homem inocente permanece no corredor da morte por sua causa.

Editora: DarkSide Books

Verity, de Colleen Hoover (2020)

Verity Crawford é a autora best-seller por trás de uma série de sucesso. Ela está no auge de sua carreira, aclamada pela crítica e pelo público, no entanto, um súbito e terrível acidente acaba interrompendo suas atividades, deixando-a sem condições de concluir a história... E é nessa complexa circunstância que surge Lowen Ashleigh, uma escritora à beira da falência convidada a escrever, sob um pseudônimo, os três livros restantes da já consolidada série.