Não leu nada em 2025? Veja os 15 melhores livros do ano, segundo o Goodreads Choice Awards

Entre os vencedores do prêmio, há alguns fenômenos editoriais do ano

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 06:00

Os 15 melhores livros de 2025, segundo o Goodreads Choice Awards

Com mais de 7,5 milhões de votos computados, leitores de todo o mundo escolheram os melhores livros lançados em 2025 no Goodreads Choice Awards. Os vencedores foram anunciados na última quinta-feira (4).

A 17ª edição anual do prêmio da plataforma que reúne livros, leitores e metas de leitura, teve a rodada de abertura de votação entre 11 e 23 de novembro. Já a rodada final, com os finalistas de cada categoria, foi entre 25 e 30 de novembro.

Entre os vencedores, há alguns fenômenos editoriais do ano, como os bestsellers Tempestade de Ônix (Rebecca Yarros), Alchemised (SenLinYu) e Amanhecer na Colheita (Tempestade de Ônix). A maioria já foi publicada no Brasil ou chega por aqui até 2026.

Confira os vencedores das 15 categorias do Goodreads Choice Awards de 2025

Os 15 melhores livros de 2025, segundo o Goodreads Choice Awards

Melhor ficção histórica: Atmosfera, de Taylor Jenkins Reid (Paralela): romance épico ambientado na Nasa dos anos 1980 por Reprodução
Ficção: My Friends, de Fredrik Backman. Chega pela Rocco ao Brasil em 2026. Um quadro misterioso leva a Louisa a investigar a história de quatro adolescentes que encontraram num píer um refúgio para suas dores e sonhos. por Divulgação
Mistério e suspense: Ainda não morri, de Holly Jackson (Intrínseca). A vítima de um ataque brutal vai precisar desvendar o próprio assassinato por Divulgação
Romance: Uma vida e tanto, de Emily Henry (Verus). Dois escritores competem pela chance de contar a incrível história de uma mulher com uma vida e tanto por Reprodução
Romantasia: Tempestade de ônix, de Rebecca Yarros (Planeta Minotauro): Com a guerra em curso e segredos mortais ameaçando Navarre, Violet Sorrengail precisa viajar para além das defesas de Aretia para buscar aliados e a verdade que pode salvar (ou destruir) a todos. por Divulgação
Fantasia: Enterrem nossos ossos à meia-noite, de V. E. Schwab (Galera). Três mulheres cujos destinos se entrelaçam feito raízes enquanto lidam com a imortalidade, o amor… e a sede. por Divulgação
Melhor livro de estreia: Alchemised, de SenLinYu (Intrínseca): a história sombria de uma mulher sem memórias tentando sobreviver em um mundo dominado por necromancia e seres malignos. por Divulgação
Ficção científica: The Compound, de Aisling Hope: Lily, uma jovem de vinte e poucos anos, acorda em um complexo isolado no deserto, ao lado de outros 19 participantes de um reality show. por Divulgação
Terror: Witchcraft for Wayward Girls, de Grady Hendrix. Aos 15 anos, Fern chega a um orfanato no verão de 1970, grávida, assustada e sozinha. por Divulgação
Memórias: A casa da minha mãe, de Shari Franke (Planeta). Shari Franke, filha mais velha da famosa família do canal 8 Passengers, revela pela primeira vez a verdade por trás da fachada de família perfeita que encantou milhares de pessoas no YouTube. por Divulgação
Não ficção: Tudo é tuberculose, de John Green (Intrínseca). Chega em janeiro de 2026 no Brasil. Em 2019, Green conheceu Henry Reider, um jovem internado com tuberculose no Lakka, um hospital público em Serra Leoa. por Divulgação
Ficção jovem adulta: Patinando no amor, de Lynn Painter (Intrínseca). Em fevereiro de 2026 no Brasil. Um romance esportivo com o reencontro inesperado de dois melhores amigos de infância.  por Divulgação
Audiobook: Onyx Storm, de Rebecca Yarros. A versão em inglês do audiobook de Tempestade de Ônix por Divulgação
Melhor fantasia/ficção científica jovem: Amanhecer na colheita, de Suzanne Collins (Rocco).  No Distrito 12, Haymitch Abernathy está tentando não pensar muito nas suas chances de ser sorteado para os Jogos Vorazes – só quer sobreviver ao dia e passar um tempo com a garota que ama. por Divulgação
História e biografia: How to kill a witch, de Zoe Venditozzi e Claire Mitchell. Autoras desvendam o processo sombrio, porém burocrático, de identificar, acusar, julgar e executar mulheres como bruxas. por Divulgação
