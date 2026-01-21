Acesse sua conta
Bienal do Livro Bahia 2026 anuncia primeiras atrações; veja os nomes

Evento promete um encontro especial entre a filha de Jorge Amado e a viúva de José Saramago

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 21:03

Bienal do Livro Bahia 2024 será realizada de 26 de abril a 1° de maio
Bienal do Livro Bahia acontece em abril Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As primeiras atrações da edição 2026 da Bienal do Livro Bahia, que acontecerá de 15 a 21 de abril, no Centro de Convenções Salvador, foram anunciadas nesta quarta-feira (21).

Com o título “Bahia - Identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo”, o evento vai receber:

Confira as primeiras atrações da Bienal do Livro Bahia

Thalita Rebouças, com mais de vinte títulos publicados e aclamada pelo público juvenil por Divulgação
Laila Garin, atriz e cantora baiana por Divulgação
NegaFyah, multiartista soteropolitana semifinalista do Prêmio Oceanos 2025 por Divulgação
Vitor Martins, escritor best-seller referenciado pela representatividade LGBTQIA+ por Divulgação
Luciany Aparecida, pesquisadora e autora baiana finalista do Prêmio Jabuti 2024 por Divulgação
Aline Bei, também finalista do Jabuti e conhecida por sua prosa intimista, poética e experimental por Divulgação
Eliana Alvez Cruz, cuja premiada literatura enfatiza as perspectivas afro-brasileiras por Divulgação
Paloma Jorge Amado participa de um encontro com... por Divulgação
...Pilar del Río, viúva de José Saramago por Divulgação
1 de 9
Thalita Rebouças, com mais de vinte títulos publicados e aclamada pelo público juvenil por Divulgação

Encontro especial

Além das seis atrações já anunciadas, também foi confirmado o aguardado encontro entre Paloma Jorge Amado, filha de Jorge Amado e Zélia Gatai, e Pilar del Río, viúva de José Saramago.

Elas irão conversar sobre a amizade literária entre Amado e Saramago, as trocas culturais Salvador-Lisboa e os projetos de memória que cada uma dirige em torno desses dois grandes nomes da literatura mundial.

Pilar preside a Fundação José Saramago e Paloma é membro do Conselho Diretor da Fundação Casa de Jorge Amado, além de dirigir a Grapiúna, empresa que gerencia os direitos autorais do pai.

O painel com as duas escritoras será no dia 18 de abril. No mesmo dia também acontece a mesa que terá Eliana Alvez Cruz. Já no dia anterior, 17 de abril, se apresentam Thalita Rebouças e Vitor Martins.

Aline Bei e Laila Garin terão seus painéis nos dias 19 e 20 de abril, respectivamente. No último dia da Bienal, dia 21, marcarão presença NegaFyah e Luciany Aparecida.

A grade completa da programação cultural será divulgada no mês de março e, até lá, outros nomes serão anunciados. Além disso, em todos os painéis haverá, ao menos, uma convidada ou convidado da Bahia.

Curadoria baiana

A grade de convidados é montada por um time de curadores baianos. À frente do Eixo Literário estão os escritores Josélia Aguiar e Itamar Vieira Junior; o jornalista, ator, dramaturgo, roteirista e apresentador Aldri Anunciação cuida do Eixo Cultura além do Livro; o publicitário Deco Lipe se ocupa do Eixo Young Adult, voltado para o público juvenil; a atriz e comediante Maíra Azevedo, a Tia Má, comandará o Eixo de Atualidades; e a diretora e roteirista Mira Silva continua responsável pelo Eixo Infantil.

Josélia Aguiar enfatiza que duas linhas curatoriais estão sendo pensadas: “uma delas aprofundará conversas iniciadas nas Bienais Bahia anteriores, sobre narrativas literárias, históricas e culturais envolvendo o universo baiano; a outra linha, novidade este ano, tem como proposta apresentar autorias no campo da literatura nacional que não tinham sido contempladas ainda pelo público baiano".

Já Aldri Anunciação aponta que, para as escolhas dele, o livro é como um dispositivo que acende outras linguagens. “As atividades propostas por mim revelam a página virando música, artes visuais, teatro, cinema e jogos eletrônicos, com processos à vista e participação do público", explica.

Para Tatiana Zaccaro, diretora-geral da GL events Exhibitions, empresa que organizadora do evento, a edição 2026 chega ainda mais diversa e conectada com o mundo. “Ampliar a duração do evento, apostar em uma curadoria 100% baiana e reunir um mix tão plural de editoras reforça o nosso compromisso com a leitura como experiência coletiva, acessível e transformadora”, garante.

Tags:

Literatura Salvador Atrações Centro de Convenções Bienal do Livro Bahia

