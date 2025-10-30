CULTURA

Primeiro Festival Literário de Rio de Contas acontece em novembro; veja atrações

Flircontas reúne autores, artistas e comunidades tradicionais em três dias de atividades gratuitas

Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:04

Ryane Leão, grupo Olodum e Jean Wyllys Crédito: Divulgação

A cidade de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, será palco do 1º (Festival Literário de Rio de Contas (Flircontas), que ocorrerá entre os dias 27 e 29 de novembro. O evento gratuito terá programação voltada para todas as idades, incluindo espaços como o Flircontinhas, dedicado ao público infantil; o FlirRua, voltado para juventudes; e o FlirCine, para apreciadores do audiovisual. Entre os nomes confirmados estão Ryane Leão, Jean Wyllys e o grupo Olodum.

A primeira edição do festival terá como tema central “Palavra ancestral: vozes e saberes dos povos tradicionais”, propondo uma imersão nas culturas, lutas e expressões de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Subtemas abordados incluem mudanças climáticas, educação antirracista, cultura e patrimônio local, conectando literatura, memória e território.

O público poderá participar de mesas de conversa com autores locais e renomados, oficinas artísticas e pedagógicas, apresentações teatrais e musicais, contações de histórias, mostras de audiovisual, lançamentos e distribuição de livros, além de cortejos escolares e vivências culturais que estimulam o diálogo sobre literatura, diversidade e meio ambiente.

Em sua edição inaugural, o Flircontas prestará homenagem a três personalidades da Chapada Diamantina: Maria Brandão dos Reis, líder social; Carmo Joaquim da Silva, militante quilombola reconhecido nacionalmente; e Laurindo Regis, defensor dos direitos dos povos originários.