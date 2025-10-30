VIOLÊNCIA

Morto a pauladas no Imbuí era obreiro de igreja e foi atacado 'do nada', diz amiga

Suspeito 'anda com dois cachorros e fica fazendo maldade com o pessoal'

Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 12:54

Lucas da Silva Lima Crédito: Reproduçao

O jovem morto no Imbuí na noite da quarta-feira (29) foi identificado como Lucas da Silva Lima, 31 anos, que era marceneiro e obreiro de igreja.

Segundo reportagem da TV Bahia, Lucas estava com a amiga de infância Camila, em uma praça no Imbuí, quando ela percebeu um homem sentado sozinho atrás. "A gente não falou nada com ele, não viu, não conhece ele. Eu falei, 'Vamos embora que eu estou com pressentimento ruim'", contou a amiga. Ela diz que os dois passaram pelo homem, que estava com um pedaço de pau na mão e atacou Lucas aparentemente sem motivo, "do nada". "Foi a hora que eu vi o vulto, quando eu virei, o homem estava com o pau. Eu gritei 'corre, Lucas', mas ele não conseguiu. Ele só fez olhar e recebeu duas pauladas na cabeça", disse ela, emocionada.

Camila contou que um homem que estava no local de carro afirmou que não poderia dar socorro a Lucas porque estava esperando um passageiro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando o socorro chegou já constatou a morte do obreiro.

A amiga acrescenta que já há uma identificação de suspeito. "Não conheço ele, mas a população aqui já viu ele e diz que ele já fez isso várias vezes. Ele anda com dois cachorros e fica fazendo maldade com o pessoal". Moradores da região disseram que o agressor é conhecido como Tarará ou Gladiador e já teria de fato agredido outras pessoas. Ele atua como flanelinha e usa os cachorros para ameaçar e obrigar pessoas a pagarem pelo estacionamento, mesmo sendo Zona Azul.