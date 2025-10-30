Acesse sua conta
Homem é morto a pauladas no Imbuí

Crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (30)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 11:46

Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí Crédito: Ascom PCBA

Um homem ainda não identificado foi morto a pauladas na Rua das Araras, no bairro do Imbuí, em Salvador, na madrugada desta quinta-feira (30). 

Policiais militares da 39ª Companhia Independente (CIPM/Boca do Rio/Imbuí) foram acionados e, ao chegarem, os militares constataram o fato. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia e remoção do corpo.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou o caso e realiza ações para identificar os suspeitos e as circunstâncias do crime. 

Caso é investigado pela Polícia Civil

