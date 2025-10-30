ABUSO

Idoso é preso por estuprar menina de 11 anos por dois dias dentro de casa

Caso aconteceu em Iguaí, no sudoeste baiano

Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:38

Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí Crédito: Ascom PCBA

Um homem de 61 anos foi preso na quarta-feira (29), em Iguaí, no sudoeste baiano, por suspeita de estuprar uma criança de 11 anos durante dois dias. As investigações apuraram que o idoso teria convencido a vítima, que possui deficiência intelectual, a sair de casa no dia 20 de setembro deste ano, levando-a para sua residência sem o consentimento dos responsáveis.

A menina retornou para casa dois dias depois, em 22 de setembro, com uma bicicleta e certa quantia em dinheiro.

Conduzido à delegacia, o indivíduo foi interrogado pela autoridade policial e confessou a prática criminosa, confirmando ter permanecido com a menor e tê-la abusado sexualmente. Diante dos fatos, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva.