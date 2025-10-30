Acesse sua conta
Idoso é preso por estuprar menina de 11 anos por dois dias dentro de casa

Caso aconteceu em Iguaí, no sudoeste baiano

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:38

Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí Crédito: Ascom PCBA

Um homem de 61 anos foi preso na quarta-feira (29), em Iguaí, no sudoeste baiano, por suspeita de estuprar uma criança de 11 anos durante dois dias. As investigações apuraram que o idoso teria convencido a vítima, que possui deficiência intelectual, a sair de casa no dia 20 de setembro deste ano, levando-a para sua residência sem o consentimento dos responsáveis.

A menina retornou para casa dois dias depois, em 22 de setembro, com uma bicicleta e certa quantia em dinheiro.

Conduzido à delegacia, o indivíduo foi interrogado pela autoridade policial e confessou a prática criminosa, confirmando ter permanecido com a menor e tê-la abusado sexualmente. Diante dos fatos, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva.

Após a formalização da prisão, o custodiado será submetido à audiência de custódia. Posteriormente, será encaminhado à sede da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN), em Itapetinga, onde permanecerá custodiado à disposição da Justiça, aguardando transferência para o Conjunto Penal de Itabuna.

