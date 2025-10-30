Idoso é preso por estuprar menina de 11 anos por dois dias dentro de casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:38
Um homem de 61 anos foi preso na quarta-feira (29), em Iguaí, no sudoeste baiano, por suspeita de estuprar uma criança de 11 anos durante dois dias. As investigações apuraram que o idoso teria convencido a vítima, que possui deficiência intelectual, a sair de casa no dia 20 de setembro deste ano, levando-a para sua residência sem o consentimento dos responsáveis.
A menina retornou para casa dois dias depois, em 22 de setembro, com uma bicicleta e certa quantia em dinheiro.
Conduzido à delegacia, o indivíduo foi interrogado pela autoridade policial e confessou a prática criminosa, confirmando ter permanecido com a menor e tê-la abusado sexualmente. Diante dos fatos, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva.
Após a formalização da prisão, o custodiado será submetido à audiência de custódia. Posteriormente, será encaminhado à sede da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN), em Itapetinga, onde permanecerá custodiado à disposição da Justiça, aguardando transferência para o Conjunto Penal de Itabuna.