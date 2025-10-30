TRÁFICO

Motorista de aplicativo é preso transportando fuzil pelo ferry-boat para Salvador

Suspeita é de que homem entregaria arma para um integrante de facção na capital

Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 08:54

Ferry-boat Crédito: Divulgação

Um motorista de aplicativo foi preso tentando transportar um fuzil através do ferry-boat na noite de quarta-feira (29). O homem fazia a travessia da Ilha de Vera Cruz para Salvador quando foi capturado por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO Bahia), Polícia Militar (23º BPM) e Polícia Civil (DHPP).

Informações iniciais indicam que o motorista de aplicativo pegou o armamento na cidade de Ilhéus e entregaria a um integrante de facção na capital baiana.

Os materiais apreendidos e o criminoso foram apresentados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A reportagem procurou a nternacional Travessias (ITS), responsável pelo serviço, para ter mais detalhes da ocorrência e aguarda retorno.