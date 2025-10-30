Acesse sua conta
Motorista de aplicativo é preso transportando fuzil pelo ferry-boat para Salvador

Suspeita é de que homem entregaria arma para um integrante de facção na capital

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 08:54

Ferry-boat Dorival Caymmi
Ferry-boat  Crédito: Divulgação

Um motorista de aplicativo foi preso tentando transportar um fuzil através do ferry-boat na noite de quarta-feira (29). O homem fazia a travessia da Ilha de Vera Cruz para Salvador quando foi capturado por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO Bahia), Polícia Militar (23º BPM) e Polícia Civil (DHPP).

Informações iniciais indicam que o motorista de aplicativo pegou o armamento na cidade de Ilhéus e entregaria a um integrante de facção na capital baiana.

Os materiais apreendidos e o criminoso foram apresentados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A reportagem procurou a nternacional Travessias (ITS), responsável pelo serviço, para ter mais detalhes da ocorrência e aguarda retorno. 

Ferry-boat

Tabela de valores do ferry-boat em finais de semana e feriados por Reprodução
Tabela de valores do ferry-boat para agendamento prévio por meio do 'Hora Marcada' (sem a taxa de serviço de 30%) por Reprodução
Tabela de valores do ferry-boat em dias úteis por Reprodução
Ferry boat por Rodrigo Mantoan
Ferry-boat Dorival Caymmi por Divulgação
Ferry-boat Salvador por Silvio Figueiredo
Fila no Ferry-Boat em Salvador por Marina Silva / CORREIO
1 de 7
Tabela de valores do ferry-boat em finais de semana e feriados por Reprodução

