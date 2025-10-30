POLÍCIA

Operação bloqueia R$ 17 milhões e prende 15 suspeitos de ligação com facção na Bahia

Entre os presos, está o vereador George Everton Santana (PCdoB), de Ubaitaba, no sul baiano

Millena Marques

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 12:08

Operação Frater Dominus Crédito: Polícia Civil

Dezessete milhões foram bloqueados das contas dos alvos da 'Operação Frater Dominus', deflagrada na manhã desta quinta-feira (30), nos municípios de Ubaiata, Itabuna, Itacaré, Maraú e Itapetinga, todos na Bahia. Além do bloqueio, quinze suspeitos foram presos por ligação com uma facção criminosa, incluindo um vereador.

O parlamentar George Everton Santana (PCdoB), de Ubaitaba, no sul baiano, foi encontrado com R$ 130 mil em espécie. O valor apreendido será encaminhado para perícia e pode servir como prova em um possível esquema de lavagem de dinheiro. No total, foram apreendidos R$ 155 mil em espécie, três armas de fogo, quatro veículos, e 10 kg de drogas nas residências dos alvos.

A ação foi realizada de forma simultânea em seis cidades: Ubaitaba, Itabuna, Itacaré, Maraú e Itapetinga, na Bahia, além de Santa Luzia do Itanhy, em Sergipe. A operação foi comandada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP), através das Polícias Militar e Civil.