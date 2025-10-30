Acesse sua conta
Dupla é presa após confessar estrangulamento de sargento da PM da Bahia

Corpo de Francisco de Assis Pereira dos Reis foi localizado enterrado no Espírito Santo

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 11:07

Corpo foi localizado no Espírito Santo
Corpo foi localizado no Espírito Santo Crédito: Andrei Sansil/Ascom-PCBA

Dois homens, de 27 e 21 anos, foram presos após confessarem o assassinato de Francisco de Assis Pereira dos Reis, 66 anos, sargento da reserva da Polícia Militar da Bahia. A prisão ocorreu na última terça-feira (28), em Vila Velha, no Espírito Santo.

O corpo do militar foi localizado enterrado em uma área de mata na zona rural de Jaguaré, também no estado capixaba, na quarta-feira (29). O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de São Mateus, onde será submetido a exame de necropsia.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas pelo Núcleo de Homicídio da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas), após o registro do desaparecimento do militar em 26 de outubro.

Francisco foi visto pela última vez na manhã de sexta-feira (24), quando saiu de sua residência, no bairro Nova Teixeira, em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, para encontrar um dos autores do crime, locatário de um veículo de sua propriedade.

Em interrogatório, os dois homens confessaram o crime, que foi motivado por um desentendimento relacionado à locação do veículo e aos valores devidos. Eles relataram que a vítima foi morta por estrangulamento dentro do carro, ainda em Teixeira de Freitas.

Os presos permanecem custodiados em Vila Velha, mas responderão pelo crime em Teixeira de Freitas, onde o homicídio foi praticado. A Polícia Civil da Bahia, por meio do Núcleo de Homicídio da 8ª Coorpin, está em fase de conclusão das investigações e, posteriormente, remeterá o inquérito à Justiça.

