Idoso morre após deslizamento de terra em distrito turístico da Bahia

Millena Marques
Publicado em 25 de outubro de 2025 às 15:36
Um idoso de 60 anos, identificado como Elias Muniz dos Santos, morreu após um deslizamento de terra causado pela chuva em Arraial d'Ajuda, distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O caso ocorreu na manhã deste sábado (25).
De acordo com a Defesa Civil do município, o deslizamento de terra deixou 35 pessoas desabrigadas e outras 11 desalojadas. Ao todo, setenta e três pessoas foram afetadas pelas chuvas.
Deslizamento de terra em Porto Seguro
O órgão municipal informou que as famílias foram retiradas do local e levadas para lugares seguros. Nas últimas 24 horas, o município registrou 105 milímetros de chuva.
Toda a área foi isolada e interditada. A Defesa Civil informou que as famílias desabrigadas foram orientadas quanto ao benefício do aluguel social.