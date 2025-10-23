Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Beberam caldo de cana: seis casos de doença de Chagas são registrados na Bahia

Bebida foi produzida em casa

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 13:00

Doença de Chagas
Doença de Chagas Crédito: Ministério da Saúde/Divulgação

Seis casos da doença de Chagas foram confirmados em Ibititá, no interior baiano, nesta semana. A suspeita chegou à Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep), da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), em setembro deste ano. A possível fonte de infecção foi a ingestão de caldo de cana de produção caseira.

De acordo com a Sesab, os pacientes são três homes e três mulheres, com idade entre 30 e 57 anos. O quadro clínico apresentado dos casos foram sintomas característicos da fase aguda (febre, edema de face e membros inferiores, inapetência, tosse seca, cefaleia, rash cutâneo, taquicardia), que se manifestaram com datas de início próximas.

Um dos pacientes foi internado sem gravidade. Os outros cinco apresentaram alterações eletrocardiográficas, sem repercussão clínica. Todos receberam acompanhamento médico e tratamento específico. A pasta continua monitorando os casos.

Recomendações de proteção

Recomendações de proteção por Reprodução
Recomendações de proteção por Reprodução
Recomendações de proteção por Reprodução
1 de 3
Recomendações de proteção por Reprodução

“Reforça-se a importância da suspeição clínica para Doença de Chagas no território baiano, considerado prioritária para o Programa Nacional de Doença de Chagas. A doença pode se confundir com outras infeções, tornando fundamental a avaliação clínica detalhada para o diagnóstico e tratamento oportunos”, diz trecho do comunicado da Sesab.

A doença de Chagas é a infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Ela apresenta uma fase aguda (doença de Chagas aguda – DCA) que pode ser sintomática ou não, e uma fase crônica, que pode se manifestar nas formas indeterminada (assintomática), cardíaca, digestiva ou cardiodigestiva.

Principais formas de contaminação:

Vetorial: contato com fezes de triatomíneos* infectados após o repasto/alimentação sanguínea. A ingestão de sangue no momento do repasto sanguíneo estimula a defecação e, dessa forma, o contato com as fezes;

Oral: ingestão de alimentos contaminados com parasitos provenientes de triatomíneos infectados ou suas excretas;

Vertical: ocorre pela passagem de parasitos de mulheres infectadas por T. cruzi para seus bebês durante a gravidez ou o parto;

Transfusão de sangue ou transplante de órgãos de doadores infectados a receptores sadios;

Acidental: pelo contato da pele ferida ou de mucosas com material contaminado durante manipulação em laboratório ou na manipulação de caça.

Leia mais

Imagem - O que explica a procura por psicólogos crescer em 26% na Bahia

O que explica a procura por psicólogos crescer em 26% na Bahia

Imagem - Leite de vaca é seguro? Veja 7 mitos e verdades sobre o consumo

Leite de vaca é seguro? Veja 7 mitos e verdades sobre o consumo

Tags:

Bahia Doença Saúde

Mais recentes

Imagem - Governo do Estado cria 33 novos cargos para Secretaria da Ponte Salvador-Itaparica

Governo do Estado cria 33 novos cargos para Secretaria da Ponte Salvador-Itaparica
Imagem - Princípio de incêndio causa pânico em faculdade de Medicina em Salvador

Princípio de incêndio causa pânico em faculdade de Medicina em Salvador
Imagem - Remédio muito vendido no Brasil pode causar demência? Veja o que diz a ciência

Remédio muito vendido no Brasil pode causar demência? Veja o que diz a ciência

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada