Leite de vaca é seguro? Veja 7 mitos e verdades sobre o consumo

Ao CORREIO, a nutricionista clínica Carine Oliveira esclareceu dúvidas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 08:00

O leite costuma causar a Alergia à Proteína do Leite de Vaca (Imagem: Photoongraphy | Shutterstock)
Leite Crédito: Shutterstock

Conhecido por ser um alimento relativamente barato e de fácil acesso, o leite de vaca é fonte de nutrientes importantes, tais como cálcio, proteína e vitaminas. Em muitos casos, pode ser parte de uma alimentação saudável. Por outro lado, pessoas com intolerância à lactose ou que têm alergia a alguma substância presente no alimento devem evitar o consumo. Ao CORREIO, a nutricionista clínica Carine Oliveira esclareceu sete mitos e verdades sobre o consumo de leite:

Mito: Preciso consumir leite para ter saúde dos ossos.

Verdade: O leite é uma fonte de cálcio e vitamina D, mas esses nutrientes podem vir de outras fontes também (folhas escuras, tofu fortificado, sardinha, brócolis, suplementos). O consumo adequado de cálcio e vitamina D é o que importa.

Mito: Leite causa acne.

Verdade: As evidências são inconsistentes. Alguns estudos sugerem associação para algumas pessoas, principalmente para aquelas que tem alguma intolerância ou alergia, por ocasionarem alterações no intestino que podem repercutir na pele.

Mito: Pessoas com intolerância à lactose não podem consumir leite de forma alguma.

Verdade: Muitas pessoas com intolerância toleram pequenas quantidades ou leite com baixo teor de lactose e seus derivados, como o queijo ou iogurte que tem seu teor de lactose reduzido após o processamento.

Mito: Leite cru é sempre mais saudável que leite pasteurizado.

Verdade: Leite cru pode apresentar riscos de contaminação por bactérias que podem causar intoxicação alimentar. A fervura ou a pasteurização reduz esses riscos, mas também altera alguns componentes.

Mito: Leite vegetal substitui totalmente o leite de vaca.

Verdade: Leites vegetais (amêndoa, soja, aveia, coco) podem ser usados em muitas preparações, mas não possuem o mesmo perfil de proteína ou cálcio natural do leite de vaca. Hoje já temos várias bebidas vegetais que são fortificadas para aproximar esses nutrientes. Mas o sabor das bebidas vegetais nem sempre é tolerado. Então o tipo de “leite” que você vai utilizar depende também das preferências inidividuais.

Mito: Leite é ruim para quem tem alergia a proteínas do leite.

Verdade: Pessoas com alergia à proteína do leite devem evitar leite de vaca e produtos lácteos. Nos casos de alergia, é imprescindível acompanhamento médico e nutricional para auxiliar no tratamento.

Mito: O leite é sempre saudável.

Verdade: Depende do contexto individual e da quantidade. Em excesso, mesmo alimentos considerados saudáveis podem contribuir para calorias em excesso. O leite, por exemplo, possui uma quantidade considerável de gordura saturada. Então, o consumo em excesso e associado a outras fontes de gordura saturada podem oferecer risco cardiovascular.

Carine Oliveira é nutricionista clínica, especialista em doenças cardiovasculares e diretora administrativa do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Seção - BA.

