Homem que matou mulher com golpes de facão é condenado a 43 anos de prisão na Bahia

Millena Marques
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 07:39
Acusado de matar a companheira com golpes de facão, Cristovam Alves de Carvalho foi condenado a 43 anos, 11 meses e 18 dias de prisão. O homem matou Laine da Silva Oliveira, em 2022, no povoado de Barro, zona rural de Senhor do Bonfim.
A decisão, tomada em sessão do Tribunal do Júri, realizada a última terça-feira (21), no município, acatou acusação sustentada pelos promotores de Justiça Felipe Pazzola e Isabela Santana. Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o crime foi motivado pelo ‘’sentimento egoístico de posse que o denunciado mantinha em relação à Laine’’.
De acordo com a acusação, o crime ocorreu quando Laine estava sentada com os dois filhos do casal na porta de casa. Cristovam chegou no local em posse de um facão a ameaçando. A vítima foi arremessada ao chão e agredida fisicamente pelo companheiro com o objeto. O réu ainda arrastou a jovem pelo chão e, em seguida, a degolou.
Também foi identificado que o casal vivia em um relacionamento conturbado, com diversas agressões físicas e verbais de reconhecimento de todos os vizinhos. Dois dias antes do feminicídio, o réu já havia agredido a vítima e ameaçado Laine de morte. Cristovam cumprirá regime fechado.