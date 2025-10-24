Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem que matou mulher com golpes de facão é condenado a 43 anos de prisão na Bahia

Caso aconteceu na zona rural de Senhor do Bonfim, no centro norte baiano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 07:39

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA)
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) Crédito: Divulgação

Acusado de matar a companheira com golpes de facão, Cristovam Alves de Carvalho foi condenado a 43 anos, 11 meses e 18 dias de prisão. O homem matou Laine da Silva Oliveira, em 2022, no povoado de Barro, zona rural de Senhor do Bonfim.

A decisão, tomada em sessão do Tribunal do Júri, realizada a última terça-feira (21), no município, acatou acusação sustentada pelos promotores de Justiça Felipe Pazzola e Isabela Santana. Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o crime foi motivado pelo ‘’sentimento egoístico de posse que o denunciado mantinha em relação à Laine’’.

De acordo com a acusação, o crime ocorreu quando Laine estava sentada com os dois filhos do casal na porta de casa. Cristovam chegou no local em posse de um facão a ameaçando. A vítima foi arremessada ao chão e agredida fisicamente pelo companheiro com o objeto. O réu ainda arrastou a jovem pelo chão e, em seguida, a degolou.

Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher

Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM
Deam por Divulgação
Disque Denúncia da SSP atuará 24h durante o Carnaval 2024 por Poliana Lima
Núcleo Especializado de Defesa das Mulheres (NUDEM) por Dedeco Macêdo/ DPE-BA
Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) por Divulgação/Polícia Civil da Bahia
1 de 5
Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM

Também foi identificado que o casal vivia em um relacionamento conturbado, com diversas agressões físicas e verbais de reconhecimento de todos os vizinhos. Dois dias antes do feminicídio, o réu já havia agredido a vítima e ameaçado Laine de morte. Cristovam cumprirá regime fechado.

Leia mais

Imagem - Mecânico é morto a caminho de casa durante tentativa de assalto em Salvador

Mecânico é morto a caminho de casa durante tentativa de assalto em Salvador

Imagem - Tonel de xixi e roupa suja: idosos são encontrados amarrados em asilo clandestino durante fiscalização

Tonel de xixi e roupa suja: idosos são encontrados amarrados em asilo clandestino durante fiscalização

Imagem - Estelionatário que fingiu ser funcionário do Governo da Bahia é preso fora do estado

Estelionatário que fingiu ser funcionário do Governo da Bahia é preso fora do estado

Tags:

Polícia Senhor do Bonfim Violência

Mais recentes

Imagem - Saiba onde vai ter Carlinhos Brown, Olodum, Gerônimo e mais atrações de graça neste fim de semana

Saiba onde vai ter Carlinhos Brown, Olodum, Gerônimo e mais atrações de graça neste fim de semana
Imagem - Mais de 100 kg de drogas são apreendidas em carro escoltado por veículo 'luxuoso' na Bahia

Mais de 100 kg de drogas são apreendidas em carro escoltado por veículo 'luxuoso' na Bahia
Imagem - Operação mira grupo criminoso envolvido em furto e abate de gado na Grande Salvador

Operação mira grupo criminoso envolvido em furto e abate de gado na Grande Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada