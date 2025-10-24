TRIBUNAL DO JÚRI

Homem que matou mulher com golpes de facão é condenado a 43 anos de prisão na Bahia

Caso aconteceu na zona rural de Senhor do Bonfim, no centro norte baiano

Millena Marques

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 07:39

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) Crédito: Divulgação

Acusado de matar a companheira com golpes de facão, Cristovam Alves de Carvalho foi condenado a 43 anos, 11 meses e 18 dias de prisão. O homem matou Laine da Silva Oliveira, em 2022, no povoado de Barro, zona rural de Senhor do Bonfim.

A decisão, tomada em sessão do Tribunal do Júri, realizada a última terça-feira (21), no município, acatou acusação sustentada pelos promotores de Justiça Felipe Pazzola e Isabela Santana. Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o crime foi motivado pelo ‘’sentimento egoístico de posse que o denunciado mantinha em relação à Laine’’.

De acordo com a acusação, o crime ocorreu quando Laine estava sentada com os dois filhos do casal na porta de casa. Cristovam chegou no local em posse de um facão a ameaçando. A vítima foi arremessada ao chão e agredida fisicamente pelo companheiro com o objeto. O réu ainda arrastou a jovem pelo chão e, em seguida, a degolou.

