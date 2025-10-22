Mecânico é morto a caminho de casa durante tentativa de assalto em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:05
Um mecânico de 32 anos, identificado como Geovane Santos Roma, foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto na noite da última terça-feira (21), no bairro de Itapuã, em Salvador. O caso aconteceu em uma localidade conhecida como Barro Duro.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima ia para casa quando homens atiraram contra seu veículo. Geovane foi socorrido por populares e levado para o Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Os suspeitos ainda não foram identificados. O crime é investigado pela Polícia Civil.