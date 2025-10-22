Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mecânico é morto a caminho de casa durante tentativa de assalto em Salvador

Caso aconteceu em uma localidade conhecida como Barro Duro, em Itapuã

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:05

Vítima foi identificada como Geovane Santos Roma
Vítima foi identificada como Geovane Santos Roma Crédito: Reprodução

Um mecânico de 32 anos, identificado como Geovane Santos Roma, foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto na noite da última terça-feira (21), no bairro de Itapuã, em Salvador. O caso aconteceu em uma localidade conhecida como Barro Duro.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima ia para casa quando homens atiraram contra seu veículo. Geovane foi socorrido por populares e levado para o Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Os suspeitos ainda não foram identificados. O crime é investigado pela Polícia Civil.

Leia mais

Imagem - Tonel de xixi e roupa suja: idosos são encontrados amarrados em asilo clandestino durante fiscalização

Tonel de xixi e roupa suja: idosos são encontrados amarrados em asilo clandestino durante fiscalização

Imagem - Estelionatário que fingiu ser funcionário do Governo da Bahia é preso fora do estado

Estelionatário que fingiu ser funcionário do Governo da Bahia é preso fora do estado

Imagem - Soldado do Exército é agredido por PMs durante arrastão do Psirico

Soldado do Exército é agredido por PMs durante arrastão do Psirico

Tags:

Bahia Salvador Assalto

Mais recentes

Imagem - Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida, diz polícia

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida, diz polícia
Imagem - Dois homens da mesma família são presos por morte de primo após discussão

Dois homens da mesma família são presos por morte de primo após discussão
Imagem - Distribuição gratuita: veja quanto vai custar botijão do Gás do Povo na Bahia

Distribuição gratuita: veja quanto vai custar botijão do Gás do Povo na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada