INSEGURANÇA

Mecânico é morto a caminho de casa durante tentativa de assalto em Salvador

Caso aconteceu em uma localidade conhecida como Barro Duro, em Itapuã

Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:05

Vítima foi identificada como Geovane Santos Roma Crédito: Reprodução

Um mecânico de 32 anos, identificado como Geovane Santos Roma, foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto na noite da última terça-feira (21), no bairro de Itapuã, em Salvador. O caso aconteceu em uma localidade conhecida como Barro Duro.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima ia para casa quando homens atiraram contra seu veículo. Geovane foi socorrido por populares e levado para o Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

