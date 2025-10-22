Acesse sua conta
Com investimento de R$ 8 bilhões, Carrefour deve abrir 120 lojas da rede Atacadão

Novas unidades serão inauguradas em até cinco anos, segundo o presidente da multinacional francesa, Pablo Lorenzo

  • Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 12:06

Crédito: Atacadão

O grupo Carrefour tem a meta de abrir 120 lojas da rede Atacadão em até cinco anos. A informação foi confirmada pelo novo presidente da multinacional francesa, Pablo Lorenzo. “Vai depender da taxa de juros e do nível de consumo”, disse à revista Veja. O investimento deve ultrapassar R$ 8 bilhões.

Em maio deste ano, o grupo concluiu o fechamento do capital na B3, o que trouxe alívio à companhia, segundo Lorenzo. “A maior complexidade do Brasil é o mercado de capitais. Precisávamos dar explicações excessivas sobre questões que, na prática, eram irrelevantes”, afirmou.

Atualmente, a empresa opera com 15 centros de distribuição espalhados pelo território nacional. Um dos mais relevantes está localizado em Salvador, no bairro de Porto Seco Pirajá.

Completando 50 anos no país, o Grupo Carrefour Brasil soma movimentos marcados por inovação e transformação no varejo brasileiro. Desde a abertura do primeiro hipermercado, em 1975, a companhia se expandiu para mais de mil pontos de venda com as bandeiras Carrefour, Atacadão e Sam’s Club, além do Banco Carrefour e Carrefour Property que integram o ecossistema, e se tornou o maior varejista alimentar do país, mantendo o compromisso de oferecer acesso à uma alimentação de qualidade e acessível aos brasileiros e brasileiras.

