NOVIDADE

Com investimento de R$ 8 bilhões, Carrefour deve abrir 120 lojas da rede Atacadão

Novas unidades serão inauguradas em até cinco anos, segundo o presidente da multinacional francesa, Pablo Lorenzo

Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 12:06

Loja Atacadão Itaparica Crédito: Atacadão

O grupo Carrefour tem a meta de abrir 120 lojas da rede Atacadão em até cinco anos. A informação foi confirmada pelo novo presidente da multinacional francesa, Pablo Lorenzo. “Vai depender da taxa de juros e do nível de consumo”, disse à revista Veja. O investimento deve ultrapassar R$ 8 bilhões.

Em maio deste ano, o grupo concluiu o fechamento do capital na B3, o que trouxe alívio à companhia, segundo Lorenzo. “A maior complexidade do Brasil é o mercado de capitais. Precisávamos dar explicações excessivas sobre questões que, na prática, eram irrelevantes”, afirmou.

Algumas unidades do Atacadão em Salvador 1 de 4

Atualmente, a empresa opera com 15 centros de distribuição espalhados pelo território nacional. Um dos mais relevantes está localizado em Salvador, no bairro de Porto Seco Pirajá.