Novo Centro de Distribuição do Mercado Livre na Bahia vai gerar 6,5 mil empregos

Bahia figurou entre os cinco estados com maior volume de pedidos online em 2024

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14:41

Bahia figurou entre os cinco estados com maior volume de pedidos online em 2024. Crédito: Joá Souza/GOVBA

O Mercado Livre inaugurou um novo Centro de Distribuição na Bahia. A nova unidade está localizada em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, e é o segundo centro logístico da empresa na Bahia. Ele vem reforçar o papel do estado como um dos mercados mais promissores do e-commerce nacional, com mais de 15 milhões de consumidores e o 6º maior PIB do Brasil.

O empreendimento ocupa uma área total de 171 mil metros quadrado. Localizado às margens da BA-093, o Centro de Distribuição, em Simões Filho, é composto por dois galpões logísticos e tem expectativa de gerar 6,5 mil novos empregos, entre mil diretos e, 5,5 mil indiretos, além de fortalecer a cadeia de distribuição no estado.

Diretor sênior de Operações Logísticas do Mercado Livre, Luiz Vergueiro, destacou que a escolha por Simões Filho foi estratégica, devido à localização privilegiada e à infraestrutura que facilita o acesso a outras regiões. Com essa nova unidade, o estado consolida ainda mais sua posição como como o principal polo logístico do Norte-Nordeste, impulsionado ainda por hubs estratégicos como Salvador, Camaçari, Feira de Santana e Vitória da Conquista.

“A Bahia é um estado extremamente importante para a gente, para atender todo o país, mas principalmente o Nordeste. Essa operação daqui se soma à de Lauro de Freitas para poder atender e levar os produtos tanto dos vendedores da plataforma que estão aqui na Bahia, como também trazer os produtos que vêm de outros estados para distribuir para a população daqui ", pontuou Vergueiro.

De acordo com dados da Neotrust, a Bahia figurou entre os cinco estados com maior volume de pedidos online em 2024. Entre 2021 e 2023, o setor registrou um crescimento superior a 18% no estado, impulsionado pelo avanço da digitalização e pela ampliação das estruturas logísticas. As cidades de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari e Itabuna lideram o volume de compras pela internet, refletindo a força do consumo e o potencial de expansão do comércio eletrônico em território baiano.

O governador Jerônimo Rodrigues também participou da inauguração do novo Centro de Distribuição. Durante a cerimônia, ele ressaltou o impacto social e econômico da iniciativa. “Eu vim aqui para agradecer ao grupo MELI por escolher a Bahia e Simões Filho para alimentar e animar a esperança do povo que vai trabalhar com vocês. É uma alegria ver impostos sendo pagos, empregos com carteira assinada sendo gerados e a Bahia crescendo com responsabilidade”, afirmou Jerônimo Rodrigues.