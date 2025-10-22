Acesse sua conta
Menos de 13 ºC: três cidades baianas são as mais frias do Nordeste

Confira a lista das cidades com as menores temperaturas da região

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14:35

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Vitória da Conquista

A cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, registrou mais uma vez a menor temperatura da região Nordeste do país. Desta vez, os moradores da 'Suíça baiana', como a cidade é conhecida, enfrentaram termômetros que marcaram 12,7 °C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O instituto publica diariamente a lista dos municípios brasileiros com as maiores e menores temperaturas. Na terça-feira (21), três cidades da Bahia estiveram no topo do ranking. Além de Vitória da Conquista, completam o pódio de municípios mais frios Lençóis (13,3 ºC) e Morro do Chapéu (15,2 ºC). 

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia

Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia
Vitória da Conquista já registrou 6,5 ºC  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC
Cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador por Divulgação/Prefeitura
1 de 4
Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia

O frio de Vitória da Conquista não surpreende os moradores da cidade. Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu 6,5 °C, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

As baixas temperaturas são acompanhadas de uma frente fria que atinge, inclusive, a capital. Salvador entrou em alerta máximo devido ao volume de chuvas registrado nas últimas 72 horas, que ultrapassa os 150 mm. A média para o mês de outubro é 91 mm. O aviso foi emitido pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) no início da tarde desta quarta-feira (22). Sirenes foram acionadas em ao menos comunidades da capital baiana.

