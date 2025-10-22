RISCO

Salvador entra em alerta máximo por chuvas intensas; confira

Acumulado de chuva ultrapassa 150 mm nos últimos três dias

Maysa Polcri

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 13:38

Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador entrou em alerta máximo devido ao volume de chuvas registrado nas últimas 72 horas, que ultrapassa os 150 mm. A média para o mês de outubro é 91 mm. O aviso foi emitido pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) no início da tarde desta quarta-feira (22). Sirenes foram acionadas em duas comunidades da capital baiana.

O alerta vermelho indica o de maior risco da escala de quatro níveis estipulada pela Codesal. A Defesa Civil justifica que o alerta máximo foi acionado "devido à atuação de uma frente fria vinda da região Sul do país, influenciando nas condições do tempo, trazendo rajadas de vento, fortes chuvas com acumulados expressivos e risco para deslizamento".

A capital baiana também está sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com possibilidades de chuva de até 100 milímetros por dia. As localidades de Salvador com os maiores acumulados de chuva nas últimas 72 horas são: Boca da Mata (172 mm), Nova Brasília (156 mm) e Cajazeiras III (137 mm). A atualização foi feita às 11h40 desta quarta-feira (22).

Prefeito vistoria áreas de risco no Subúrbio

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, realizou nesta quarta-feira (22) vistorias em duas localidades do Subúrbio que foram afetadas pelas fortes chuvas que atingem a cidade desde o início da semana. Na orla de Tubarão, o chefe do Executivo municipal autorizou a recomposição das contenções marítimas que sofreram danos em função do avanço da maré. Além disso, ele anunciou que a gestão municipal irá executar mais 45 contenções de encosta na cidade.

“Essa é uma área que, no passado, fizemos requalificação, mas é necessário realizarmos novas intervenções. Estamos, de imediato, autorizando a recomposição dessas contenções marítimas, que sofreram com as fortes marés e ventos. Infelizmente, a cidade hoje sofre com esses prejuízos por conta cada vez mais de fenômenos da natureza mais extremos, mais rigorosos”, destacou Bruno Reis.

Bruno Reis vistoria áreas de risco no Subúrbio Crédito: Valter Pontes/Secom PMS