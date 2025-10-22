MAU TEMPO

Salvador registra volume de chuva maior do que o esperado para o mês; saiba mais

Regiões como o Porto da Barra e o Pelourinho registraram um movimento atípico por conta do temporal

A chuva mudou a paisagem de diversas regiões de Salvador na manhã desta quarta-feira (22). Locais habituados a receberem um grande fluxo de pessoas, como o Centro Histórico e o Porto da Barra, registraram um movimento atípico por conta do temporal que atinge a capital baiana desde a última segunda (20).



Ainda assim, alguns turistas não se intimidaram com a chuva e aproveitaram para circular pela cidade. Caso dos passageiros do MSC Preciosa, primeiro navio da temporada de cruzeiros do Brasil, que atracou na Baía de Todos-os-Santos na manhã desta quarta.

Vindo da cidade de Génova, na Itália, a embarcação tinha previsão de chegar no Porto na última terça (21), mas o desembarque precisou ser adiado devido ao mau tempo. O navio tem capacidade para transportar 4.345 pessoas. Os primeiros passageiros desceram na capital baiana pouco antes das 8h30.

Quem chegou, aproveitou a proximidade e seguiu em direção ao Mercado Modelo ou ao Elevador Lacerda, para subir ao Pelourinho. Também era comum ver turistas no Largo Terreiro de Jesus e na Catedral Basílica de Salvador. O casal paranaense Tânia Mara e Pedro Schmidt aproveitou a oportunidade para conhecer a região.

“Nós costumamos viajar o mundo, mas ainda não tínhamos vindo a Salvador. Vamos dar uma olhada na Basílica e ao redor, mas voltaremos mais cedo porque eu estou um pouco gripada. Ontem foi um dia tranquilo no navio, tivemos várias atividades durante o dia, então o ritmo seguiu normalmente”, disse Tânia.

Quem também aproveitou para circular pelo Centro Histórico foi o casal argentino Mariel Tamprano e Fábio Ginzburg. “Já viemos a Salvador antes, mas essa é a nossa primeira vez no Pelourinho. Sempre quisemos visitar e aproveitamos essa oportunidade para fazer isso. Depois seguiremos para outras praias na Bahia”, afirmou Mariel.

Já na praia da Barra, era possível ver pescadores e surfistas enfrentando a força das águas. Quem passava pela região tinha o guarda-chuva como seu principal aliado. Também era possível ver uma única banhista, que não se intimidou com o temporal e foi ao mar.

Nas últimas 48h, o volume de chuva em Salvador já conseguiu superar o esperado para todo o mês. De acordo com a Defesa Civil (Codesal), a média histórica para a capital baiana é de 91mm, mas na Boca da Mata o acumulado chegou a 125mm. O tempo fez o órgão emitir alerta de perigo máximo para o risco de deslizamentos de terra.