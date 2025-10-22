Defesa Civil aciona sirenes em comunidades de Salvador; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14:12
A Defesa Civil de Salvador (Codesal) acionou sirenes em ao menos seis comunidades da capital. Estão em alerta máximo por conta das chuvas intensas Mangabeira, Vila Picasso, Voluntários, Moscou, Creche e Olaria. O aviso foi enviado por mensagens de texto para os moradores de Salvador. Em caso de emergência, o Disque 199 deve ser acionado.
Salvador entrou em alerta máximo devido ao volume de chuvas registrado nas últimas 72 horas, que ultrapassa os 150 mm. A média para o mês de outubro é 91 mm. O aviso foi emitido pela Codesal no início da tarde desta quarta-feira (22).
O alerta vermelho indica o de maior risco da escala de quatro níveis estipulada pela Codesal. A Defesa Civil justifica que o alerta máximo foi acionado "devido à atuação de uma frente fria vinda da região Sul do país, influenciando nas condições do tempo, trazendo rajadas de vento, fortes chuvas com acumulados expressivos e risco para deslizamento".
Chuva em Salvador ao longo dos anos
A capital baiana também está sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com possibilidades de chuva de até 100 milímetros por dia. As localidades de Salvador com os maiores acumulados de chuva nas últimas 72 horas são: Boca da Mata (172 mm), Nova Brasília (156 mm) e Cajazeiras III (137 mm). A atualização foi feita às 11h40 desta quarta-feira (22).