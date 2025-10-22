ALERTA

Defesa Civil aciona sirenes em comunidades de Salvador; confira

Capital baiana está em alerta máximo por chuvas intensas

Maysa Polcri

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14:12

Chuvas em maio já superem média climatológica para todo o mês Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) acionou sirenes em ao menos seis comunidades da capital. Estão em alerta máximo por conta das chuvas intensas Mangabeira, Vila Picasso, Voluntários, Moscou, Creche e Olaria. O aviso foi enviado por mensagens de texto para os moradores de Salvador. Em caso de emergência, o Disque 199 deve ser acionado.

Salvador entrou em alerta máximo devido ao volume de chuvas registrado nas últimas 72 horas, que ultrapassa os 150 mm. A média para o mês de outubro é 91 mm. O aviso foi emitido pela Codesal no início da tarde desta quarta-feira (22).

O alerta vermelho indica o de maior risco da escala de quatro níveis estipulada pela Codesal. A Defesa Civil justifica que o alerta máximo foi acionado "devido à atuação de uma frente fria vinda da região Sul do país, influenciando nas condições do tempo, trazendo rajadas de vento, fortes chuvas com acumulados expressivos e risco para deslizamento".

