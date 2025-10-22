Quando as chuvas fortes vão parar na Bahia? Veja previsão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:22
As fortes chuvas e ventos intensos que atingem a Bahia desde o início da semana devem continuar nesta quarta-feira (22). A previsão é de que, durante a tarde, as rajadas de vento cheguem a 60km/h.
Segundo o meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Aldirio Almeida, a expectativa é de que a condição climática se mantenha até a madrugada de quinta-feira (23) e, ao longo do dia, vá perdendo força.
A chuva pode persistir no fim de semana, mas em menor intensidade. Em Salvador, por exemplo, para sexta-feira (24) e sábado (25), é previsto céu nublado com chuvas, a qualquer hora do dia. No domingo (26), há 20% de chances de chuva, com temperaturas que vão variar de 22ºC a 30ºC.
Dia de chuva em Salvador
As chuvas são resultado de uma frente fria que chegou no estado no início da semana. Municípios do Nordeste Baiano, Centro Norte Baiano, Centro Sul Baiano, Sul Baiano e Região Metropolitana de Salvador estão entre os afetados.
Nesta quarta, 58 cidades da Bahia estão em alerta laranja - significa perigo - para acumulado de chuva, conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São elas:
Acajutiba
Água Fria
Alagoinhas
Amélia Rodrigues
Aporá
Araçás
Aramari
Aratuípe
Biritinga
Cachoeira
Cairu
Camaçari
Candeias
Cardeal da Silva
Catu
Conceição do Jacuípe
Conde
Coração de Maria
Crisópolis
Dias d'Ávila
Entre Rios
Esplanada
Feira de Santana
Inhambupe
Irará
Itanagra
Itaparica
Itapicuru
Jaguaripe
Jandaíra
Lauro de Freitas
Madre de Deus
Maragogipe
Mata de São João
Nazaré
Nilo Peçanha
Nova Soure
Olindina
Ouriçangas
Pedrão
Pojuca
Rio Real
Salinas da Margarida
Salvador
Santanópolis
Santo Amaro
São Francisco do Conde
São Gonçalo dos Campos
São Sebastião do Passé
Sátiro Dias
Saubara
Simões Filho
Taperoá
Teodoro Sampaio
Terra Nova
Valença
Vera Cruz