Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quando as chuvas fortes vão parar na Bahia? Veja previsão

Tempo chuvoso é causado por frente fria

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:22

Dia de chuva em Salvador
Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As fortes chuvas e ventos intensos que atingem a Bahia desde o início da semana devem continuar nesta quarta-feira (22). A previsão é de que, durante a tarde, as rajadas de vento cheguem a 60km/h. 

Segundo o meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Aldirio Almeida, a expectativa é de que a condição climática se mantenha até a madrugada de quinta-feira (23) e, ao longo do dia, vá perdendo força.

A chuva pode persistir no fim de semana, mas em menor intensidade. Em Salvador, por exemplo, para sexta-feira (24) e sábado (25), é previsto céu nublado com chuvas, a qualquer hora do dia. No domingo (26), há 20% de chances de chuva, com temperaturas que vão variar de 22ºC a 30ºC.

Dia de chuva em Salvador

Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 16
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Leia mais

Imagem - Bar da Mônica suspende atendimento por tempo indeterminado após fortes chuvas

Bar da Mônica suspende atendimento por tempo indeterminado após fortes chuvas

Imagem - Temporal provoca desabamento, queda de árvores e interdita travessias marítimas em Salvador

Temporal provoca desabamento, queda de árvores e interdita travessias marítimas em Salvador

Imagem - Em 24h, volume de chuva em Salvador já supera o esperado para todo o mês

Em 24h, volume de chuva em Salvador já supera o esperado para todo o mês

As chuvas são resultado de uma frente fria que chegou no estado no início da semana. Municípios do Nordeste Baiano, Centro Norte Baiano, Centro Sul Baiano, Sul Baiano e Região Metropolitana de Salvador estão entre os afetados.

Nesta quarta, 58 cidades da Bahia estão em alerta laranja - significa perigo - para acumulado de chuva, conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São elas: 

Acajutiba

Água Fria

Alagoinhas

Amélia Rodrigues

Aporá

Araçás

Aramari

Aratuípe

Biritinga

Cachoeira

Cairu

Camaçari

Candeias

Cardeal da Silva

Catu

Conceição do Jacuípe

Conde

Coração de Maria

Crisópolis

Dias d'Ávila

Entre Rios

Esplanada

Feira de Santana

Inhambupe

Irará

Itanagra

Itaparica

Itapicuru

Jaguaripe

Jandaíra

Lauro de Freitas

Madre de Deus

Maragogipe

Mata de São João

Nazaré

Nilo Peçanha

Nova Soure

Olindina

Ouriçangas

Pedrão

Pojuca

Rio Real

Salinas da Margarida

Salvador

Santanópolis

Santo Amaro

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São Sebastião do Passé

Sátiro Dias

Saubara

Simões Filho

Taperoá

Teodoro Sampaio

Terra Nova

Valença

Vera Cruz

Mais recentes

Imagem - Com investimento de R$ 8 bilhões, Carrefour deve abrir 120 lojas da rede Atacadão

Com investimento de R$ 8 bilhões, Carrefour deve abrir 120 lojas da rede Atacadão
Imagem - Adolescente é esfaqueado pelo próprio irmão durante briga na Bahia

Adolescente é esfaqueado pelo próprio irmão durante briga na Bahia
Imagem - 4 exercícios para amenizar os sinais da gagueira

4 exercícios para amenizar os sinais da gagueira

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada