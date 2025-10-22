MAU TEMPO

Quando as chuvas fortes vão parar na Bahia? Veja previsão

Tempo chuvoso é causado por frente fria

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:22

As fortes chuvas e ventos intensos que atingem a Bahia desde o início da semana devem continuar nesta quarta-feira (22). A previsão é de que, durante a tarde, as rajadas de vento cheguem a 60km/h.

Segundo o meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Aldirio Almeida, a expectativa é de que a condição climática se mantenha até a madrugada de quinta-feira (23) e, ao longo do dia, vá perdendo força.

A chuva pode persistir no fim de semana, mas em menor intensidade. Em Salvador, por exemplo, para sexta-feira (24) e sábado (25), é previsto céu nublado com chuvas, a qualquer hora do dia. No domingo (26), há 20% de chances de chuva, com temperaturas que vão variar de 22ºC a 30ºC.

As chuvas são resultado de uma frente fria que chegou no estado no início da semana. Municípios do Nordeste Baiano, Centro Norte Baiano, Centro Sul Baiano, Sul Baiano e Região Metropolitana de Salvador estão entre os afetados.

Nesta quarta, 58 cidades da Bahia estão em alerta laranja - significa perigo - para acumulado de chuva, conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São elas:

Acajutiba

Água Fria

Alagoinhas

Amélia Rodrigues

Aporá

Araçás

Aramari

Aratuípe

Biritinga

Cachoeira

Cairu

Camaçari

Candeias

Cardeal da Silva

Catu

Conceição do Jacuípe

Conde

Coração de Maria

Crisópolis

Dias d'Ávila

Entre Rios

Esplanada

Feira de Santana

Inhambupe

Irará

Itanagra

Itaparica

Itapicuru

Jaguaripe

Jandaíra

Lauro de Freitas

Madre de Deus

Maragogipe

Mata de São João

Nazaré

Nilo Peçanha

Nova Soure

Olindina

Ouriçangas

Pedrão

Pojuca

Rio Real

Salinas da Margarida

Salvador

Santanópolis

Santo Amaro

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São Sebastião do Passé

Sátiro Dias

Saubara

Simões Filho

Taperoá

Teodoro Sampaio

Terra Nova

Valença