Bar da Mônica suspende atendimento por tempo indeterminado após fortes chuvas

Restaurante está fechado desde terça (21)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 07:37

Bar da Mônica suspende atendimento
Bar da Mônica suspende atendimento Crédito: Reprodução

O Bar da Mônica, restaurante localizado na comunidade da Gamboa de Baixo, em Salvador, e que só pode ser acessado de barco, suspendeu atendimento por tempo indeterminado na terça-feira (21). 

A interrupção do atendimento ocorre por conta das fortes chuvas que atingem a capital baiana. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o estabelecimento mostrou as ondas agitadas na região. 

“Mar muito agitado por aqui, pessoal. Sem condições de funcionamento. Que Deus proteja todos os moradores da Gamboa de Baixo”, escreveu. "Voltamos com o funcionamento normal assim que as condições climáticas permitirem", publicaram nesta quarta-feira (22).

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), até quinta-feira (23) há 90% de possibilidade de chuva. Para sexta-feira (24) e sábado (25), a previsão é de céu nublado com chuvas a qualquer hora do dia. No domingo (26), há 20% de chances de chuva, com temperaturas variando entre 22ºC e 30ºC.

