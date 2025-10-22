MAU TEMPO

Bar da Mônica suspende atendimento por tempo indeterminado após fortes chuvas

Restaurante está fechado desde terça (21)

Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 07:37

Bar da Mônica suspende atendimento Crédito: Reprodução

O Bar da Mônica, restaurante localizado na comunidade da Gamboa de Baixo, em Salvador, e que só pode ser acessado de barco, suspendeu atendimento por tempo indeterminado na terça-feira (21).

A interrupção do atendimento ocorre por conta das fortes chuvas que atingem a capital baiana. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o estabelecimento mostrou as ondas agitadas na região.

“Mar muito agitado por aqui, pessoal. Sem condições de funcionamento. Que Deus proteja todos os moradores da Gamboa de Baixo”, escreveu. "Voltamos com o funcionamento normal assim que as condições climáticas permitirem", publicaram nesta quarta-feira (22).