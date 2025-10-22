CRIME

Dois homens da mesma família são presos por morte de primo após discussão

Ricardo Alves da Cruz, 38 anos, foi morto por um dos presos

Wendel de Novais

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:26

Homens foram presos na zona rural de Juazeiro Crédito: Polícia Civil

Dois homens suspeitos de matar o próprio primo foram presos na manhã desta terça-feira (21) durante a Operação Consanguíneos. A ação aconteceu no povoado de Bom Conselho, distrito de Maniçoba, zona rural de Juazeiro, no norte da Bahia.



O crime, segundo as investigações, está ligado a um conflito familiar que resultou na morte de Ricardo Alves da Cruz, de 38 anos. A vítima teria sido morta no dia 20 de setembro, no povoado de Maniçoba Velha, na mesma região.

Um dos suspeitos é apontado como autor direto do homicídio, enquanto o outro possuía mandado de prisão expedido pela Justiça do Piauí e estava escondido na região. Policiais apreenderam armas e documentos falsos na ação.

Além disso, foram encontradas seis motocicletas com irregularidades. Os veículos foram encaminhados para perícia, já que há indícios de que tenham sido usados em outros homicídios registrados na área.