Dois homens da mesma família são presos por morte de primo após discussão

Wendel de Novais
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:26
Dois homens suspeitos de matar o próprio primo foram presos na manhã desta terça-feira (21) durante a Operação Consanguíneos. A ação aconteceu no povoado de Bom Conselho, distrito de Maniçoba, zona rural de Juazeiro, no norte da Bahia.
O crime, segundo as investigações, está ligado a um conflito familiar que resultou na morte de Ricardo Alves da Cruz, de 38 anos. A vítima teria sido morta no dia 20 de setembro, no povoado de Maniçoba Velha, na mesma região.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Um dos suspeitos é apontado como autor direto do homicídio, enquanto o outro possuía mandado de prisão expedido pela Justiça do Piauí e estava escondido na região. Policiais apreenderam armas e documentos falsos na ação.
Além disso, foram encontradas seis motocicletas com irregularidades. Os veículos foram encaminhados para perícia, já que há indícios de que tenham sido usados em outros homicídios registrados na área.
A ação foi conduzida pela Delegacia de Homicídios (DH/Juazeiro), com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Norte) e do Núcleo de Inteligência da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro).