Líder do BDM que ordenou sequestro e execução de jovens em Anguera é preso

Traficante atuava nas localidades de Guaribas e Roçado

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 08:13

Amigas des
Crédito: Reprodução

O traficante do Bonde do Maluco (BDM) que ordenou o sequestro e a execução de três jovens em Anguera, no interior da Bahia, foi preso na tarde de terça-feira (21). O criminoso, que não teve a identidade revelada, se entregou à polícia.

Em Anguera, o líder do BDM comandava ações da facção nas localidades de Guaribas e Roçado. Além dele, outros nove suspeitos do crime foram presos, reforçando a relação do grupo criminoso com o triplo homicídio das jovens.

Polícia encontrou objetos que podem ter sido usados para ocultar corpos das amigas em Anguera

Polícia encontrou ferramentas como pás, enxadas, picareta e machado, além de sacos de cal que podem ter sido utilizadas na ocultação dos corpos
Polícia encontrou ferramentas como pás, enxadas, picareta e machado, além de sacos de cal que podem ter sido utilizadas na ocultação dos corpos por Reprodução
Polícia encontrou ferramentas como pás, enxadas, picareta e machado, além de sacos de cal que podem ter sido utilizadas na ocultação dos corpos por Reprodução
Polícia encontrou ferramentas como pás, enxadas, picareta e machado, além de sacos de cal que podem ter sido utilizadas na ocultação dos corpos por Reprodução
Polícia encontrou ferramentas como pás, enxadas, picareta e machado, além de sacos de cal que podem ter sido utilizadas na ocultação dos corpos por Reprodução
Polícia encontrou ferramentas como pás, enxadas, picareta e machado, além de sacos de cal que podem ter sido utilizadas na ocultação dos corpos por Reprodução
Polícia encontrou ferramentas como pás, enxadas, picareta e machado, além de sacos de cal que podem ter sido utilizadas na ocultação dos corpos por Reprodução
Jovens desapareceram em Anguera por Reprodução

Apesar do envolvimento da facção, não sabe ainda por que os traficantes sequestraram e mataram Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, de 21, e Rafaela Carvalho Silva, de 15.

As três desapareceram no dia 6 de outubro e só foram encontradas no dia 14 após um dos criminosos indicar a localização dos corpos. Um dia antes do mandante, outra liderança do BDM foi presa pelo crime.

Identificado apenas como Diógenes e conhecido como ‘Coruja’, o traficante que dividia o comando de Anguera foi localizado no Alto do Coqueirinho, em Salvador, na tarde de segunda-feira (20).

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Coruja do BDM: traficante é preso por envolvimento em morte de jovens de Anguera

Traficante que teria autorizado execução de jovens em Anguera tem bens bloqueados

Operação investiga desaparecimento de três jovens em Anguera e cumpre mandados judiciais

O mandante do crime se apresentou espontaneamente na sede da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), acompanhado de advogados, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

Segundo as investigações, o homem exercia papel de comando em um grupo criminoso com atuação na zona rural do município e em localidades vizinhas, sendo também investigado por homicídios, tráfico de drogas, tráfico e porte ilegal de armas de fogo e organização criminosa.

Com as prisões, a Operação Vale das Sombras chega a 11 pessoas custodiadas ,nove relacionadas ao triplo homicídio e três vinculadas ao tráfico de drogas e à organização criminosa.

