POLÍCIA

Líder do BDM que ordenou sequestro e execução de jovens em Anguera é preso

Traficante atuava nas localidades de Guaribas e Roçado

Wendel de Novais

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 08:13

O traficante do Bonde do Maluco (BDM) que ordenou o sequestro e a execução de três jovens em Anguera, no interior da Bahia, foi preso na tarde de terça-feira (21). O criminoso, que não teve a identidade revelada, se entregou à polícia.

Em Anguera, o líder do BDM comandava ações da facção nas localidades de Guaribas e Roçado. Além dele, outros nove suspeitos do crime foram presos, reforçando a relação do grupo criminoso com o triplo homicídio das jovens.

Apesar do envolvimento da facção, não sabe ainda por que os traficantes sequestraram e mataram Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, de 21, e Rafaela Carvalho Silva, de 15.

As três desapareceram no dia 6 de outubro e só foram encontradas no dia 14 após um dos criminosos indicar a localização dos corpos. Um dia antes do mandante, outra liderança do BDM foi presa pelo crime.

Identificado apenas como Diógenes e conhecido como ‘Coruja’, o traficante que dividia o comando de Anguera foi localizado no Alto do Coqueirinho, em Salvador, na tarde de segunda-feira (20).

O mandante do crime se apresentou espontaneamente na sede da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), acompanhado de advogados, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

Segundo as investigações, o homem exercia papel de comando em um grupo criminoso com atuação na zona rural do município e em localidades vizinhas, sendo também investigado por homicídios, tráfico de drogas, tráfico e porte ilegal de armas de fogo e organização criminosa.