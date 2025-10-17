Acesse sua conta
Traficante que teria autorizado execução de jovens em Anguera tem bens bloqueados

Outras duas pessoas foram detidas pela polícia por suspeita de envolvimento no caso

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 18:01

Amigas des Crédito: Reprodução

Mais duas pessoas suspeitas de envolvimento na morte de três amigas em Anguera, no centro-norte da Bahia, foram detidas em Feira de Santana, a 40 km do município onde ocorreu o crime. Um adolescente de 17 anos, ex-namorado de uma das vítimas, foi apreendido, e um homem de 27 anos foi preso. O suspeito de autorizar a execução foi identificado e teve bens bloqueados. 

O adolescente já havia prestado depoimento e negado envolvimento com o crime. No entanto, segundo a polícia, as investigações apontam que ele teve participação direta na morte das jovens. O rapaz foi apreendido nesta sexta-feira (17), por determinação da 1ª Vara da Infância e Juventude de Feira de Santana, e será encaminhado para internação socioeducativa na Casa de Acolhimento Melo Matos.

No mesmo município, os policiais também prenderam um homem de 27 anos, apontado como coautor dos homicídios. De acordo com as investigações, ele estava com os executores no momento do crime.

Outro homem, que possui dois mandados de prisão expedidos por homicídio e tráfico de drogas, segue foragido. Ele é apontado como liderança criminosa na região e teria autorizado a execução das vítimas. O Poder Judiciário determinou o bloqueio dos bens do investigado e de familiares, para que o suspeito e a organização criminosa à qual ele estaria vinculado não consigam realizar movimentações financeiras.

Ainda nesta sexta, a  polícia cumpriu outros quatro mandados de busca e apreensão e localizou ferramentas como pás, enxadas, picareta e machado, que podem ter sido utilizadas na ocultação dos corpos das vítimas. Na mesma área, também foram encontrados sacos de cal, substância identificada sobre os corpos, usada para disfarçar o odor e acelerar a decomposição.

Na casa do ex-namorado, foram apreendidas tranças de cabelo, peças de roupa e um celular quebrado, que podem estar relacionados ao crime. Todo o material recolhido será encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e análise biológica.

Polícia encontrou objetos que podem ter sido usados para ocultar corpos das amigas em Anguera

Polícia encontrou ferramentas como pás, enxadas, picareta e machado, além de sacos de cal que podem ter sido utilizadas na ocultação dos corpos por Reprodução
Polícia encontrou ferramentas como pás, enxadas, picareta e machado, além de sacos de cal que podem ter sido utilizadas na ocultação dos corpos por Reprodução

Na tarde de quinta-feira (16), outro ex-namorado de uma das vítimas foi alvo de um mandado de prisão temporária. O rapaz, de 18 anos, mantinha um relacionamento com Carol Ferreira Rodrigues. Segundo a polícia, ele compareceu ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) acompanhado de um advogado para prestar depoimento. No local, a prisão foi efetuada, pois já havia um mandado de prisão em aberto após a localização de indícios que o vinculam aos crimes investigados.

A Operação Vale das Sombras investiga as circunstâncias da morte de Letícia Araújo Rodrigues, 22 anos; Carol Ferreira Rodrigues, 21; e Rafaela Carvalho Silva, 15. Os corpos foram encontrados na manhã da última terça-feira (14), no povoado de Guaribas, na estrada de Ribeirão do Cavaco. Laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) são aguardados para esclarecer as causas e circunstâncias do crime e fornecer mais detalhes da investigação, que segue em andamento.

No dia 9 de outubro, duas pessoas foram presas em flagrante após a polícia localizar um imóvel usado pelos criminosos na zona rural de Anguera, onde foram apreendidos objetos das vítimas, roupas queimadas e vestígios compatíveis com sangue.

Desaparecimento das três jovens de Anguera é investigado

Os dois homens foram encontrados em uma casa por Divulgação/Polícia Civil
Já no dia 13, uma mulher de 19 anos teve a prisão preventiva decretada por envolvimento direto no crime. Ao todo, sete pessoas foram presas e um adolescente apreendido durante a investigação, além da localização de três corpos e diversos materiais recolhidos.

Bahia Violência Interior

