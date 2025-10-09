INTERIOR DA BAHIA

Jovens desaparecidas: polícia encontra celular e roupa com manchas de sangue

Dupla foi preso e objetos foram recolhidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT)

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 20:59

Amigas des Crédito: Reprodução

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (9), suspeitos de envolvimento no desaparecimento de três jovens na cidade de Anguera, no centro-norte baiano. Com eles, a polícia encontrou o celular de uma das vítimas e uma roupa com marcas de sangue. As meninas foram vistas pela última vez na segunda-feira (6), após saírem para buscar roupas na localidade de Roçado, zona rural do município.

Os homens foram encontrados em um imóvel em uma parte remota do município. No local, foram encontradas duas fogueiras com brasas ainda visíveis, onde foram localizados um aparelho celular quebrado, pinos usados para armazenar cocaína e uma embalagem com resquícios de maconha.

Segundo a polícia, o telefone pertence a uma das vítimas, o que foi constatado após consulta ao IMEI. Uma das peças de roupa encontradas no local apresentava manchas indicativas de sangue.

Desaparecimento das três jovens de Anguera é investigado 1 de 5

Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Anguera (1ª Coorpin), onde permanecem à disposição da Justiça. Todo o material encontrado foi preservado e será periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), bem como a residência e todo o seu entorno.