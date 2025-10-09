Acesse sua conta
Jovens desaparecidas: polícia encontra celular e roupa com manchas de sangue

Dupla foi preso e objetos foram recolhidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 20:59

Amigas des
Amigas des Crédito: Reprodução

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (9), suspeitos de envolvimento no desaparecimento de três jovens na cidade de Anguera, no centro-norte baiano. Com eles, a polícia encontrou o celular de uma das vítimas e uma roupa com marcas de sangue. As meninas foram vistas pela última vez na segunda-feira (6), após saírem para buscar roupas na localidade de Roçado, zona rural do município.

Os homens foram encontrados em um imóvel em uma parte remota do município. No local, foram encontradas duas fogueiras com brasas ainda visíveis, onde foram localizados um aparelho celular quebrado, pinos usados para armazenar cocaína e uma embalagem com resquícios de maconha.

Segundo a polícia, o telefone pertence a uma das vítimas, o que foi constatado após consulta ao IMEI. Uma das peças de roupa encontradas no local apresentava manchas indicativas de sangue.

Desaparecimento das três jovens de Anguera é investigado

Objetos foram encontrados em duas fogueiras por Divulgação/Polícia Civil
Objetos foram encontrados em duas fogueiras por Divulgação/Polícia Civil
Pinos usados para guardar cocaínas foram encontrados perto da casa por Divulgação/Polícia Civil
Pinos usados para guardar cocaínas foram encontrados perto da casa por Divulgação/Polícia Civil
Os dois homens foram encontrados em uma casa por Divulgação/Polícia Civil
1 de 5
Objetos foram encontrados em duas fogueiras por Divulgação/Polícia Civil

Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Anguera (1ª Coorpin), onde permanecem à disposição da Justiça. Todo o material encontrado foi preservado e será periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), bem como a residência e todo o seu entorno.

Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, de 21 anos, e Rafaela Carvalho Silva, de 15 anos, saíram para pegar roupas e não retornaram para casa. Quem tiver informações sobre o paradeiro das jovens pode entrar em contato pelo número 181. A Delegacia Territorial (DT/Anguera) investiga o caso.

