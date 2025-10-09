Acesse sua conta
Três jovens desaparecem após saírem para buscar roupas no interior da Bahia

Mulheres foram vistas pela última vez na segunda-feira (6), em Anguera, centro norte baiano

  Millena Marques

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12:46

Amigas des
Três jovens estão desaparecidas desde a última segunda-feira (6), quando foram vistas pela última vez na cidade de Anguera, no centro norte baiano. Segundo informações iniciais, o trio saiu para buscar roupas na localidade de Roçado, zona rural do município.

As mulheres foram identificadas como Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, de 21 anos, e Rafaela Carvalho Silva, de 15 anos.

A Polícia Civil informou que diligências estão sendo realizadas para localizá-las. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Letícia, Carol e Rafaela pode entrar em contato pelo número 181.A Delegacia Territorial (DT/Anguera) investiga o caso. 

Amigas mortas em Simões Filho 

Na última semana, um homem foi preso por matar duas amigas em Simões Filho, na Grande Salvador. Os corpos de Tâmara Trindade da Silva, 28 anos, e Mayane Coelho Brandão, de 20, foram encontrados na quinta-feira (2) em uma área de difícil acesso da cidade. As amigas estavam desaparecidas desde o dia 25 de setembro, quando foram vistas pela última vez em um estabelecimento comercial da cidade. As vítimas foram localizadas após a confissão do suspeito, identificado como Jonas Vaqueiro.

