VIOLÊNCIA

‘Bati, mas não matei', diz pai preso suspeito de espancar filho de 2 anos até a morte

Caso aconteceu no bairro de Paripe, nesta sexta-feira (17)

Yan Inácio

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 19:46

Homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (17) Crédito: Reprodução/TV Record

O homem de 26 anos preso em flagrante nesta sexta-feira (17), por suspeita de espancar o próprio filho de 2 anos até a morte, disse que chegou a bater na criança, mas não teria causado a morte dela.

“Eu bati nele com chinelo, mas não matei meu filho. Ele tinha asma e teve uma crise na madrugada. Não foi por causa da agressão", disse à TV Record, durante a prisão em flagrante. Depois das agressões, Nicolas Pietro Santos do Nascimento foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro com ferimentos no corpo, mas não resistiu, conforme a Polícia Civil.

A suspeita é de que o pai teria espancado o filho para puni-lo após a criança ter evacuado em local não adequado na casa da família. A mãe e a madrasta da criança prestaram depoimento na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA).