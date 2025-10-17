‘Bati, mas não matei', diz pai preso suspeito de espancar filho de 2 anos até a morte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 19:46
O homem de 26 anos preso em flagrante nesta sexta-feira (17), por suspeita de espancar o próprio filho de 2 anos até a morte, disse que chegou a bater na criança, mas não teria causado a morte dela.
“Eu bati nele com chinelo, mas não matei meu filho. Ele tinha asma e teve uma crise na madrugada. Não foi por causa da agressão", disse à TV Record, durante a prisão em flagrante. Depois das agressões, Nicolas Pietro Santos do Nascimento foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro com ferimentos no corpo, mas não resistiu, conforme a Polícia Civil.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A suspeita é de que o pai teria espancado o filho para puni-lo após a criança ter evacuado em local não adequado na casa da família. A mãe e a madrasta da criança prestaram depoimento na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA).
O homem foi preso horas depois, após ser localizado por policiais militares na residência. Ele foi convencido a se entregar voluntariamente após uma negociação e conduzido para a Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHPP), onde fez exame de corpo de delito e segue preso, à disposição da Justiça. A PC investiga o caso.