Homem é preso após fugir de penitenciária em Salvador

Fugitivo foi localizado na manhã desta sexta-feira (17)

Maysa Polcri

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 14:27

Penitenciária Lemos de Brito Crédito: Divulgação

Um homem que fugiu da Penitenciária Lemos Brito (PLB), em Salvador, foi localizado na manhã desta sexta-feira (17) na capital baiana. Marcus Vinícius Santos Silva fugiu enquanto trabalhava no serviço de alimentação do presídio, na quinta-feira (16).

O interno estava lotado no Módulo IV, onde atuava levando refeições para os outros módulos da penitenciária. A ausência dele foi percebida pela coordenação de segurança no início da tarde. Policiais penais realizaram varreduras no pavilhão e no perímetro do complexo à procura do interno, que não foi encontrado.

Marcus Santos teria aproveitado o encerramento de suas atividades e a limpeza de materiais, realizada na área externa do Módulo IV, para fugir, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap).

Após a apresentação, ele foi ouvido pela direção da unidade e, em seguida, conduzido para a coordenação de segurança para adoção de medidas pertinentes. Após o ocorrido, ele deverá perder o benefício da “Farda Azul”, que permite que internos trabalhem na unidade por remição da pena ou remuneração. Marcus Santos tinha o benefício desde setembro de 2024.

"A recaptura se deu graças ao trabalho de investigação dos policiais penais da unidade que levantaram informações e conseguiram desvendar seu paradeiro do mesmo, que já se encontra custodiado na unidade", disse a Seap, em nota.