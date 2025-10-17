Acesse sua conta
Homem é preso após fugir de penitenciária em Salvador

Fugitivo foi localizado na manhã desta sexta-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 14:27

Penitenciária Lemos de Brito
Penitenciária Lemos de Brito Crédito: Divulgação

Um homem que fugiu da Penitenciária Lemos Brito (PLB), em Salvador, foi localizado na manhã desta sexta-feira (17) na capital baiana. Marcus Vinícius Santos Silva fugiu enquanto trabalhava no serviço de alimentação do presídio, na quinta-feira (16). 

O interno estava lotado no Módulo IV, onde atuava levando refeições para os outros módulos da penitenciária. A ausência dele foi percebida pela coordenação de segurança no início da tarde. Policiais penais realizaram varreduras no pavilhão e no perímetro do complexo à procura do interno, que não foi encontrado. 

Marcus Santos teria aproveitado o encerramento de suas atividades e a limpeza de materiais, realizada na área externa do Módulo IV, para fugir, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap). 

Penitenciária Lemos Brito

Penitenciária Lemos de Brito por Carol Garcia/GOVBA
Um homem foi flagrado tentando Conjunto Penal Masculino de Salvador, no Complexo da Mata Escura , tentando acessar a área de segurança da Penitenciária Lemos de Brito (PLB) por Divulgação
Penitenciária Lemos de Brito por Divulgação
1 de 3
Penitenciária Lemos de Brito por Carol Garcia/GOVBA

Após a apresentação, ele foi ouvido pela direção da unidade e, em seguida, conduzido para a coordenação de segurança para adoção de medidas pertinentes. Após o ocorrido, ele deverá perder o benefício da “Farda Azul”, que permite que internos trabalhem na unidade por remição da pena ou remuneração. Marcus Santos tinha o benefício desde setembro de 2024. 

"A recaptura se deu graças ao trabalho de investigação dos policiais penais da unidade que levantaram informações e conseguiram desvendar seu paradeiro do mesmo, que já se encontra custodiado na unidade", disse a Seap, em nota.

A Seap informa ainda que medidas legais e administrativas cabíveis foram adotadas, incluindo a comunicação às autoridades competentes, a abertura de processo administrativo e o registro de ocorrências policial e judicial.

