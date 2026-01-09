Baiana alerta para golpe em praia de Salvador: 'Tire foto do cardápio'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 19:08
Um passeio pela praia de Piatã, em Salvador, terminou em dor de cabeça para a baiana Adriane Leitte, que usou as redes sociais para relatar que teria sofrido um golpe em uma barraca. Nascida e criada na capital baiana, ela conta que decidiu compartilhar a experiência como forma de alerta para outros frequentadores.
Segundo Adriane, antes mesmo de se sentar, o grupo em que ela estava questionou a funcionária da barraca sobre a existência de taxas extras, como consumação mínima ou cobrança pelo uso das cadeiras e do sombreiro. A resposta, de acordo com o relato, foi de que haveria apenas uma taxa fixa da barraca, informada no momento, sem outros custos adicionais.
O problema surgiu no momento da conta. No cardápio entregue inicialmente, Adriane afirma que constava apenas a informação genérica de “cobrança de taxa de serviço”, em letras pequenas, sem a indicação de valor. Para ela, tratava-se dos tradicionais 10% opcionais.
No entanto, ao receber a conta, o grupo foi surpreendido com uma taxa de serviço no valor de R$ 30, que, segundo ela, não havia sido informada previamente nem constava de forma clara no cardápio que teve em mãos.
Ao questionar a cobrança, Adriane diz que a funcionária apresentou outro cardápio, diferente do primeiro, já com o valor da taxa explicitado. Para a baiana, a existência de múltiplos cardápios seria um golpe. “Não é sobre o valor em si, até porque estávamos em grupo e isso acabou sendo diluído. É sobre a tentativa de lesar o cliente”, afirmou.
Ainda de acordo com ela, após deixar o local, Adriane soube que situações semelhantes estariam acontecendo em outras barracas da região, com cobranças de taxas ainda mais altas. “Se eu tivesse tirado a foto, não teria passado por esse estresse. Fica o aviso para quem quer curtir a praia com tranquilidade”, disse.
Nos comentários da publicação, outras pessoas relataram o mesmo problema. "Eu caí nesse golpe. Infelizmente isso aconteceu na praia de Piatã. Foi dessa forma, dois cardápios", escreveu uma seguidora.
"Passei por situação parecida nos Frades [Ilha dos Frades], o garçom nos trouxe um cardápio quando chegamos, passamos horas na barraca, quando trouxe a conta os valores estavam diferentes do cardápio, muito diferentes inclusive, pedimos o cardápio para tirar a dúvida e ele trouxe outro cardápio com valores diferentes do primeiro", comentou outra pessoa.